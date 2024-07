Lefebvre presenta "De la cultura del litigio a la cultura del acuerdo" con la participación del Ministerio de Justicia, CEOE y destacados líderes de la sociedad civil española

El ministro Félix Bolaños, el presidente de CEOE Antonio Garamendi, los exministros de Justicia Rafael Catalá Polo y Juan Carlos Campo, así como el secretario general de CCOO, Unai Sordo, son algunas de las personalidades que han participado en la elaboración y presentación de esta obra colectiva dirigida por Marlen Estévez, socia de RocaJunyent Lefebvre, compañía de software y contenido jurídico pionera en la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el sector legal, ha presentado el libro "De la cultura del litigio a la cultura del acuerdo", una obra que aborda la necesidad de un cambio de paradigma en la administración de justicia, con la participación de algunas de las relevantes personalidades que han colaborado en su elaboración.

El evento contó con la intervención del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; los exministros de Justicia Rafael Catalá Polo y Juan Carlos Campo, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, todos ellos colaboradores del libro, así como Marlen Estévez, socia de RocaJunyent y directora de esta obra colectiva, junto a Juan Pujol, presidente de Lefebvre.

Para Félix Bolaños, lacultura del acuerdo "es cada vez más necesaria y una manera de conseguir grandes resultados y descongestionar los tribunales. Un país que pacta es un país mejor". Y añadió: "Queremos impulsar la resolución de conflictos sociales y abordar la situación de sobrecarga de los tribunales con la Ley Orgánica de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. Por último, se refirió a la obra de Lefebvre como pedagogía para todos los profesionales".

Desde la perspectiva de las empresas, Antonio Garamendi, presidente de CEOE, destacó que "este libro es un testimonio de nuestra capacidad para superar las diferencias y trabajar juntos hacia un futuro mejor. El diálogo social es la base de nuestra paz y convivencia. Es una construcción difícil de emular e imposible de detener. Como parte esencial de nuestra democracia y nuestra economía, debemos protegerlo y fomentarlo", añadió.

La obra aborda la cultura del acuerdo y la mediación desde diversas perspectivas, incluyendo la institucional, la empresarial, la política y la económica, como herramientas esenciales para la resolución de conflictos de manera más eficaz.

Durante la mesa redonda en la que participaron Rafael Catalá Polo, abogado y presidente del Centro Español de Mediación; Juan Carlos Campo, magistrado del Tribunal Constitucional; y Unai Sordo Calvo, secretario general de CCOO, los ponentes reflexionaron sobre la obra y aportaron su visión y experiencia sobre la cultura del acuerdo.

En opinión de Juan Carlos Campo, "hay que buscar mecanismos que nos lleven a alcanzar esa paz, no hay mejor camino que la idea del acuerdo y eso será lo que nos lleve a la felicidad. La mediación como herramienta para llegar a la felicidad". Por su parte, Unai Sordo Calvo explico que "el diálogo y la concertación social han sido fundamentales en los últimos años. El conflicto debe ser canalizado en la búsqueda de un acuerdo". Y en palabras de Rafael Catalá Polo, "todos los conflictos deben resolverse desde el ámbito de la mediación. Ojalá crear una sociedad de mediación que ayudará a reforzar la democracia".

Como destacó Marlen Estévez, moderadora de la mesa, "vivimos en un mundo con un contexto de polarización muy grande. La desinformación o los algoritmos de las redes nos llevan a estar más en los polos que en el centro. Esto, unido con el colapso de los tribunales, nos conduce a la necesidad de cerrar acuerdos". El libro de Lefebvre "De la cultura del litigio a la cultura del acuerdo" se estructura en tres grandes bloques. El primero se enfoca en la importancia de la cultura del acuerdo. Un segundo bloque trata sobre las habilidades necesarias para materializar los acuerdos, como el arte de la escucha, el lenguaje no verbal, la comunicación no violenta y asertiva. Por último, un tercer bloque aborda la mediación como solución integral para la resolución de conflictos en el ámbito empresarial.