Entrevista a Chloe, una adolescente que lucha por la liberación animal

En mi artículo de opinión de hoy os dejo esta interesante entrevista que hice hace un tiempo a Chloe Aldea, una adolescente vegana y activista por los derechos de los animales, de todos sin distinción de especies.



Además del activismo presencial, también puedes encontrar su página en las redes sociales: https://www.instagram.com/reel/ClFES4KqPPTY5cfT_AvdoZRs6myycFN8Re2MiY0/?igsh=b2Z6cTQweWtlNzcz

Principalmente, lo que se quiere trasladar en este artículo es que el veganismo es necesario con un mínimo sentimiento que tengamos por los animales, además es la solución real a otros problemas que dicen preocupar a la gente como la crisis climática, daños a las poblaciones indígenas, problemas de salud o hambre en el mundo a lo que se añaden los problemas de salud mental que acaba atravesando la gente dedicada a torturar y liquidar animales para convertirlos en "productos" que no necesitamos (pesadillas, mala conciencia, suicidios...).

Todo lo que pasa cada segundo con millones de animales está oculto en granjas, mares, laboratorios, mataderos, calles de los pueblos donde torturan animales por entretenimiento, acuarios, zoológicos y un largo etcétera de la larga lista de imaginación que tiene el humano a la hora de abusar de los más indefensos, vulnerables e inocentes, los animales.

A partir de aquí, te dejo la entrevista completa y te invito a reflexionar.



1. ¿Cuántos años hace que eres vegana y como surgió la conciencia hacia el respeto a todas las especies de animales? Me llamo Chloe y tengo 14 años. Nunca he comido carne, pero a los 10 años, durante la pandemia, fue el momento perfecto para informarme más y hacerme vegana. Fue una época en la que empecé a cocinar con mi madre y a preparar más recetas veganas.

2. ¿Cuál es la forma más efectiva de concienciar a la sociedad para que rechace el especismo? Creo que la forma más efectiva para concienciar a la sociedad que rechace el especismo es contando la verdad a los niños desde el principio. Cuando era muy pequeña e iba al supermercado y veía la carne, le preguntaba a mi madre que era. Mi madre me decía que era un cerdito muerto y cuando le preguntaba si le habían hecho daño me decía que sí. Nuestras escuelas y familias nos cuentan que tenemos que comer carne y que los animales no sufren y eso es una mentira.

3. ¿Has estado en algún santuario de animales? El año pasado fui a un santuario de animales en Inglaterra llamado Hopefield. Había un cerdito llamado Jammy Dodger que había saltado de un tren escapándose de ir al matadero. También conocí a Millie, una oveja ciega que habían rescatado.

4. Cuéntanos algunas de tus recetas veganas favoritas. Hay muchas recetas que me gustan. Por ejemplo, el pesto, que se puede hacer con levadura nutricional en lugar de parmesano. También me gusta la pasta carbonara hecha con anacardos. Mi comida favorita son los fideos con una salsa hecha con crema de cacahuete y salsa de chili y con tofu rebozado.

5. ¿Qué prácticas de la industria de explotación animal crees que el consumidor desconoce más? Creo que las prácticas menos conocidas son los de la industria láctea y el de los huevos. Creo que la gente no se da cuenta de que los pollitos machos se matan cuando justo tienen un día porque no ponen huevos o que para que los humanos puedan beber leche las vacas tienen que tener bebés para producir leche, pero que tienen que separar los bebes de las mamás.

6. ¿Crees, al igual que yo, que el especismo se inculca de forma difusa desde la infancia, ocultándonos lo que sucede? Creo que el especismo se inculca desde la infancia a través de los libros, canciones, dibujos animados y la escuela.



7. ¿Realizas activismo en alguna asociación? Realizo activismo de vez en cuando, pero me gustaría hacer más. He ido algunas veces a Olot, al matadero, donde llegan los camiones llenos de cerdos. ¡Allí se matan 14,000 cerdos todos los días! Hago fotos para colgar en mi Instagram. También he hecho activismo con Barcelona Animal Save. Mi favorito fue el de los cupcakes. La gente se para a ver un video de tres minutos del maltrato animal en granjas y mataderos. Si logran ver el video se les da un cupcake vegano.

8. ¿Además de a los animales, cómo crees que afecta el especismo al medio ambiente, la salud, poblaciones indígenas o el hambre en el mundo? En mi opinión, ser vegano es sobre todo por los animales, pero también es mejor para la salud y el medio ambiente. Comer carne puede aumentar el riesgo de problemas de corazón. Una dieta vegana puede ser muy sana. Yo hago mucho deporte todos los días y tengo mucha energía y fuerza para mi edad y nunca he comido carne.

9. ¿Te han dicho incoherencias como que si las plantas sienten, los leones son carnívoros, necesitas proteína o que no es lo mismo la tauromaquia que matar (innecesariamente) para comer? Yo he tenido suerte con mi entorno. Mis padres son veganos y nuestra familia y amigos nos respetan mucho. Espero que en el futuro haya más gente vegana.

10. Agradezco enormemente tu posicionamiento ético y te dejo unas últimas palabras para que expongas lo que consideres sobre la importancia de respetar a todos los animales sin distinción de especies. Me gustaría que se dejara totalmente de comer a los animales y que los dejáramos vivir en paz.

CONCLUSIONES: EN CUALQUIER ETAPA DE LA VIDA SE PUEDE RESPETAR A LOS ANIMALES

Respecto a la alimentación, no solamente es viable en cualquier etapa de la vida, sino que llega a prevenir enfermedades como ha tenido que reconocer hasta la Asociación española de pediatría o la academia Americana de nutrición y dietética entre muchas otras fuentes expertas en nutrición además de que es necesario lógicamente rechazar todo lo que venga de los animales en cualquiera de sus formas directa o indirectamente.

La peletería, entretenimientos o entre muchas otras cosas, los inútiles experimentos con animales, también son contrarios a la ética y fáciles de rechazar.

Por lo tanto, activistas como Chloe nos dan esperanzas por un cambio en el mundo a favor de los más indefensos, los millones de animales que están sufriendo y muriendo en los minutos que has tardado en leer mi artículo de opinión.

Recuerda seguir su página de redes sociales que te he dejado al principio del artículo y reflexiona de lo necesaria que es la liberación animal y el rechazo al especismo que discrimina por especie.



En total, cada año los mataderos del mundo ejecutan a un número de animales equivalente a ocho veces la población de seres humanos del planeta, condenando a la miseria más absoluta a las víctimas desde su primer aliento hasta el último.

"Cuestionar nuestras más arraigadas creencias requiere de mucho coraje porque implica aceptar que hemos podido estar equivocados toda la vida", (David Fischman).