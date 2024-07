OWO, la innovadora empresa española que está transformando el gaming con su segunda piel háptica

Ready Player One ya está aquí. Hasta ahora, la inmersión sensorial en los videojuegos dependía solamente de dos sentidos: vista y oído. Sin embargo, una empresa española está rompiendo estos límites con un innovador sistema que añade el sentido del tacto y transforma el juego en una experiencia totalmente inmersiva, en la que es posible sentir todo lo que vive el personaje del videojuego. Esta chaqueta háptica ya está en el mercado de la mano de la compañía creadora OWO y puede adquirirse en su tienda online y en plataformas como Amazon o Miravia

Sistema háptico patentado para conectar el tacto a la experiencia gaming OWO, una empresa malagueña que ha sido galardonada en dos ocasiones en el CES de Las Vegas; ha llegado a acuerdos con Ubisoft para grandes títulos como Assassin’s Creed Mirage; y ahora es patrocinador de KOI, el equipo de esports fundado por Ibai Llanos y Gerard Piqué.

Con esta chaqueta llamada OWO Skin, es pobible sentir en la piel todo lo que vive el personaje del videojuego, desde el impacto de una bala a la suavidad de un abrazo. La tecnología háptica de OWO es capaz de hacernos sentir más de 100 sensaciones dferentes mientras se juega en tiempo real y cuenta ya con más de 120 juegos compatibles en PC, PS5, Xbox y VR. Juegos como Fortnite, Valorant, Counter Strike 2, VRChat, GTA5 o Assassin’s Creed Mirage aparecen en este amplio catálogo, que desde OWO afirman que seguirá expandiéndose continuamente.

Este intuitivo sistema háptico se compone de una OWO Skin o segunda piel, un pequeño dispositivo y la app MyOWO que conecta el juego. La chaqueta es wireless, se fabrica íntegramente en España y permite que el jugador la calibre y personalice a su gusto. Actualmente, hay tres ediciones de OWO Skin: la OWO Original Edition y las temáticas Assasin´s creed Mirage y The Crew Motorfest.

Infinitas sensaciones para una experiencia totalmente personalizable Lo que hace que OWO esté destacando internacionalmente en el mercado de la tecnología háptica es una diferencia crucial: su tecnología se basa en pulsos eléctricos, no en vibración. Esto implica que la experiencia es mucho más realista. El mecanismo de acción de OWO se basa en un algoritmo que puede modificar nueve parámetros distintos por sensación, permitiendo una personalización total y una experiencia física que se corresponde en tiempo real con los impactos, movimientos y acciones del juego. Además, cualquier persona puede experimentar e inventar sensaciones nuevas en el creador de sensaciones de OWO.

Esta amplia biblioteca de sensaciones, que se puede encontrar en MyOWO app (disponible en Android, IOS y PC de forma gratuita) sumerge a los jugadores en una experiencia única que incluye desde sensaciones de impacto, como disparos y golpes, hasta interacciones de agarre y empuje, viento, caída libre o conducción rápida. Uno de los aspectos más valorables de esta tecnología es que es un sistema totalmente personalizable, ya que permite calibrar las sensaciones a través de la app móvil a gusto del jugador. A los usuarios a los que les preocupe sentir a un nivel de intensidad superior al que desean, tan solo tendrán que personalizarlo para que se adapte a la experiencia que quieran sentir. Cualquiera puede descargar MyOWO app de forma gratuita y comenzar a explorarla hoy.

Un movimiento global con comunidad propia Un aspecto notable de OWO es cómo ha trascendido su condición de producto para convertirse en un movimiento con su propia comunidad. OWO ha conseguido generar una comunidad internacional de gamers activa que no solo consume esta tecnología, sino que también utiliza las herramientas de desarrollo disponibles para adaptar juegos nuevos y ofrecerlos gratuitamente al resto, fomentando sinergias entre todo tipo de perfiles de jugadores, desde los más ocasionales a los más profesionales. En su canal de Discord, gamers de todo el mundo interactúan para compartir experiencias e impresiones sobre esta tecnología háptica. OWO cuenta actualmente con usuarios de 25 países distintos.

La revolución háptica de OWO: transformando el gaming y lo audiovisual La chaqueta háptica de OWO adicionalmente, abre la puerta a nuevas formas de experimentar los contenidos audiovisuales, no solo en los próximos años, sino ya en el presente. Cualquier desarrollador puede utilizar libre y gratuitamente el SDK de OWO hoy mismo para adaptar todo tipo de contenidos a esta segunda piel, un cambio de paradigma que permite explorar de formas más creativas e inmersivas el gaming y toda la industria del entretenimiento. Algo tan inconcebible como sentir una película desde el punto de vista de uno de los personajes o experimentar físicamente tu canción favorita en un concierto. También destaca el potencial que puede tener esta tecnología para entrenamiento militar o para conectar a las personas con las ciudades inteligentes y hacerlas más inclusivas. Proyectos como los de OWO dejan claro que hemos dado el salto hacia una nueva era de entretenimiento, en la que la tecnología háptica ya está transformando sin vuelta atrás nuestra experiencia de juego.