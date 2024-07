FEFCAM crea la primera plataforma de empleo para farmacias rurales

Los impulsores de la plataforma creen que puede ser de interés especial para jóvenes que, además de conseguir trabajo, deseen viajar y conocer tradiciones locales La Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (FEFCAM), junto a la consultora EurekaFarma, han lanzado la primera plataforma de empleo para farmacias rurales de España, travesiarural.com.

Travesía Rural está dirigida a todas las farmacias de España ubicadas en poblaciones de menos de 5.000 habitantes y para encontrar personal de farmacia en cualquiera de sus categorías profesionales.

Los impulsores de esta iniciativa buscan aprovechar el interés turístico de los pueblos para obtener candidatos y contribuir a combatir la despoblación rural. En los procesos de selección harán énfasis en ese tipo de cualidades para incrementar el atractivo de la oferta. Las farmacias rellenarán un formulario de diseño de la oferta en el que desglosarán los argumentos y beneficios para trabajar en la localidad.

"Creemos que Travesía Rural es de interés especial para jóvenes que, además de conseguir trabajo, deseen viajar y conocer tradiciones locales. Hay numerosos pueblos en España con indudable interés turístico, pero que no son muy conocidos y la plataforma puede ser también una herramienta para dar a conocer su riqueza cultural y gastronómica," explica Álvaro Carmena, tesorero y miembro de la Junta Directiva de FEFCAM.

El servicio que proporciona la nueva plataforma de búsqueda de empleo es, para las farmacias rurales, a éxito: si no encuentran candidato, no pagan. Además, no exige el pago de adelantos, no tiene penalizaciones por cancelación y ofrece tarifas muy competitivas y ajustadas en función del tipo de vacante que se necesite cubrir. Y, en contrataciones indefinidas, tiene una garantía de reposición que cubre los 60 primeros días desde la fecha de incorporación. Si en ese plazo la farmacia decide que el candidato no supera el periodo de prueba, es realizado un segundo proceso de selección sin coste adicional.

Para Óscar Díaz García, consultor farmacéutico de Recursos Humanos y fundador de EurekaFarma, "la búsqueda de personal puede ser complicada y, en farmacias rurales, aún más. Travesía Rural mejora el grado de compromiso entre ambas partes en la obtención de empleo y minimiza los tan habituales puntos de fricción o malentendidos que terminan suponiendo el fracaso de la búsqueda. Representa un cambio radical dentro de los estándares de consultoría de Recursos Humanos".

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023, alrededor de 3.800 municipios en España tenían menos de 1.000 habitantes. De las más de 22.000 farmacias repartidas por España, más de 2.000 están en poblaciones de menos de 1.000 habitantes y casi un millar en poblaciones de menos de 500 habitantes, según datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España.

En lo que respecta a Castilla-La Mancha, es una región con numerosos pueblos: más de la mitad de sus municipios tiene menos de 500 habitantes, y solo 12 sobrepasan los 30.000 habitantes. Y alrededor del 30% de sus farmacias (+400) prestan servicio a estas pequeñas poblaciones.