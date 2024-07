Notified reconoce a los ganadores de los IR Magazine European Awards 2024

Homenaje a los innovadores y líderes en las relaciones con los inversores en el principal evento del sector del año Notified, socio tecnológico de confianza a nivel mundial para los profesionales de las relaciones con los inversores y las relaciones públicas, se complace en felicitar a los ganadores de los IR Magazine Awards – Europe 2024. El prestigioso evento celebró los logros más destacados de la profesión de relaciones con los inversores en toda Europa.

Desde su creación en 1990, los IR Magazine Awards han recibido los votos de decenas de miles de analistas e inversores, lo que ha ofrecido una información de referencia clave sobre las mejores prácticas en las relaciones con los inversores. El evento de este año continuó con la tradición, rindiendo homenaje a las personas y empresas de más éxito que han demostrado excelencia en el ámbito de las relaciones con los inversores.

"Los profesionales de las relaciones con los inversores son los narradores de los mercados financieros, al crear relatos que mantienen la transparencia y promueven la confianza", afirmó Nimesh Davé, presidente de Notified. "Los IR Magazine Awards rinden homenaje a estos narradores excepcionales, así como a sus enfoques innovadores que hacen que nuestro sector avance. Para nosotros, es un honor apoyar este evento y reconocer a los mejores en el sector de las relaciones con los inversores por su extraordinaria narrativa y dedicación".

Ian Richman, presidente de IR Magazine, añadió: "Los IR Magazine Awards son un sello distintivo de excelencia en nuestro sector. Los ganadores de este año han puesto el nivel muy alto en las relaciones con los inversores, mostrando enfoques innovadores e iniciativas estratégicas que han mejorado la implicación de su empresa con la comunidad inversora. Estamos orgullosos de celebrar sus logros".

Notified hace extensiva su más sincera enhorabuena a los siguientes ganadores, que se encuentran entre sus valiosos clientes: ASML, Países Bajos; Auto Trader Group, Reino Unido; BASF, Alemania; LANXESS, Alemania; London Stock Exchange Group, Reino Unido; Rolls-Royce, Reino Unido; Sage Group, Reino Unido; y Schneider Electric, Francia.

Nominados y ganadores de los premios IR Magazine Awards – Europe 2024

Categorías evaluadas:

Best Overall Investor Relations (Large Cap) Ganadora: ASML, Países Bajos Nominadas: Iberdrola, España; Norsk Hydro, Noruega; Novo Nordisk, Dinamarca; Schneider Electric, Francia; UniCredit, Italia

Best Overall Investor Relations (Mid-Cap) Ganadora: MERLIN Properties, España Nominadas: CIE Automotive, España; Corticeira Amorim, Portugal; Enagás, España; LPP, Polonia; Vidrala, España

Best Overall Investor Relations (Small Cap) Ganadora: Grenergy Renovables, España Nominadas: Akenerji Elektrik Uretim, Turquía; CECONOMY, Alemania; GFT Technologies, Alemania; HomeToGo, Luxemburgo; SÜSS MicroTec, Alemania

Categorías nominadas:

Best Annual Report (Large Cap) Ganadora: Sage Group, Reino Unido Nominadas: Ahold Delhaize, Países Bajos; Deutsche Lufthansa, Alemania; Pernod Ricard, Francia; Saab, Suecia; UniCredit, Italia

Best Annual Report (Mid-Cap) Ganadora: Balfour Beatty, Reino Unido Nominadas: AAK, Suecia; Howden Joinery Group, Reino Unido; Unite Group, Reino Unido; Workspace Group, Reino Unido; YouGov, Reino Unido

Best Annual Report (Small Cap) Ganadora: Volex, Reino Unido Nominadas: Anora Group, Finlandia; CVS Group, Reino Unido; Halfords Group, Reino Unido; IP Group, Reino Unido; Kenmare Resources, Irlanda

Best Annual Report (Micro-Cap) Ganadora: Topps Tiles, Reino Unido Nominadas: Avon Protection, Reino Unido; Ecora Resources, Reino Unido; Mister Spex, Alemania; NWF Group, Reino Unido

La lista completa de empresas ganadoras y nominadas se encuentra disponible en el sitio web de IR Magazine.

Acerca de Notified

"En Notified, defendemos al narrador corporativo. Dotamos a los profesionales de las relaciones con los inversores y las relaciones públicas, de las herramientas, las tecnologías y los conocimientos necesarios para contar sus historias de forma impactante, efectiva e impecable. Con la confianza de más de 10.000 clientes en todo el mundo, hacemos que los equipos de relaciones públicas y relaciones con los inversores puedan tener el control de su narrativa corporativa con un conjunto de soluciones galardonadas de primera clase y un equipo de atención al cliente especializado".

Más información en notified.com.

Acerca de IR Magazine

IR Magazine es la voz independiente y global de la profesión de las relaciones con los inversores. Lleva más de 30 años en el centro de la comunidad de relaciones con los inversores, cubriendo la evolución desde las comunicaciones financieras y las relaciones públicas hasta las relaciones estratégicas con los inversores y la inteligencia de los mercados de capitales.

"Desde los factores ESG a los resultados de beneficios, desde el acceso corporativo al gobierno corporativo, IR Magazine ayuda a las empresas públicas a satisfacer las necesidades y expectativas de sus inversores y otros grupos de interés a través de nuestros galardonados eventos y cobertura editorial". Más información: www.irmagazine.com.