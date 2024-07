​19ª edición del Festival Deltebre Dansa, este año bajo el lema ‘Hit the floor. Shake the world!’

Del 8 al 21 de julio se celebra la 19ª edición del Festival Deltebre Dansa convertido en un referente internacional de la danza, el circo y las artes escénicas. Quince días de intensidad artística en el Parque Natural del Delta del Ebro donde miles de personas y centenares de artistas de todo el mundo se reúnen para convivir y vivir una experiencia singular, de vanguardia, multicultural y de gran calidad artística y humana.





Bajo el lema “Hit the floor. Shake the world!” esta edición pone de relieve la importancia de la danza y el movimiento para sacudirlo todo y aportar cambios y mejoras a nivel individual y colectivo.

El Festival es un espacio donde estudiantes y profesionales de danza y circo pueden experimentar los lenguajes del movimiento; donde desaprender para continuar aprendiendo y, sobre todo, un momento para celebrar el movimiento. Un festival pensado, también, para el público, para los quienes tienen estima por las artes escénicas, la danza y para los que las quieren descubrir.

Además de la programación de espectáculos, uno de los pilares fundamentales del festival es la formación de profesionales. Más de 150 bailarines de más de cincuenta nacionalidades se desplazan anualmente hasta Deltebre para recibir formación de la mano de diferentes referentes de la danza y el circo contemporáneos.

Una de las grandes novedades de esta edición es la colaboración con el Festival Eufònic para mostrar una propuesta que nace de la colaboración entre dos de los festivales más importantes del territorio estableciendo una sinergia artística para ofrecer una actuación nunca vista y una experiencia irrepetible.

Bajo la dirección artística de Laurent Delforge y la actuación en directo del artista visual Yannick Jaquet y el músico Thomas Vaquié, se vivirá un espectáculo único que fusionará artes visuales, música electrónica e improvisación de los bailarines ChingYing y BBoy Issue.

Deltebre Dansa es un festival adherido a la marca Festivales Terres de l‘Ebre, el primer sello identitario y de calidad que aglutina 16 festivales profesionales del territorio, con el objetivo de analizar el impacto socioeconómico de la cultura en entornos no metropolitanos.

Deltebre Dansa es un proyecto fundado y organizado por la compañía ROPA / Roberto Olivan Performing Arts y cuenta con el apoyo del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ministerio de Cultura y Deporte, Ajuntament de Deltebre y Diputació de Tarragona.