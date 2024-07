¡La Paella de carabineros conquista los paladares de los neoyorquinos! Edu Torres y José Andrés Revolucionan la Gran Manzana

Nueva York, 26 de junio de 2024

Las calles de Brooklyn fueron el escenario de un evento culinario sin precedentes: una auténtica paella española cocinada en plena calle por Edu Torres y el renombrado chef José Andrés. Este acto no solo atrajo la atención de los neoyorquinos, sino que también reunió a importantes figuras del Gobierno español. El Ministro Luis Planas y la Embajadora Ángeles Moreno.

El apasionado defensor de la marca España, Edu Torres, conocido por recorrer el mundo con una mochila y un saco de arroz, ha llevado su misión a un nuevo nivel con una street paella en Nueva York. Con la intención de mostrar que el arroz es más que un simple grano, Edu Torres realiza más de 100 mil kilómetros al año cocinando su arroz con chefs de todo el mundo. Esta vez, ha unido fuerzas con el renombrado chef José Andrés y la empresa valenciana Molino Roca en una colaboración única que ha captado la atención de la Gran Manzana.

La ocasión marcó la primera vez que José Andrés lanzaba una marca en conjunto con Molino Roca, y no podía haber mejor lugar para celebrarlo que en la feria de alimentos más importante de Estados Unidos, la FAND Food. Sin embargo, Edu Torres quiso llevar la promoción un paso más allá. Equipado con una paella, una bombona de gas, aceite de oliva, un buen caldo y arroz, se dirigió al Bar Vinazo en Brooklyn junto a la chef Silvia Garcia, una catalana afincada en la ciudad, para cocinar una auténtica paella marinera con carabineros en plena calle.

El evento atrajo la atención no solo de los transeúntes, sino también de altas personalidades como el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, y la embajadora de España en Estados Unidos, Ángeles Moreno. Acompañados por la comitiva del ministerio, Planas y Moreno se unieron a la degustación y a una encuesta entre los neoyorquinos sobre su conocimiento de la paella española. A pesar de que muchos mencionaron la paella mixta o la paella con chorizo, pronto descubrieron la autenticidad de la paella de carabinero sin guisantes ni chorizo.

La respuesta fue abrumadoramente positiva. Con la ayuda de Lidia Sánchez, embajadora del producto español en Estados Unidos, los neoyorquinos declararon que era la mejor paella que habían probado en sus vidas. El Ministro Planas, la embajadora Moreno y Miguel, director general de la Marca España, rompieron sus agendas para apoyar el evento, demostrando el compromiso de España con su cultura gastronómica.

El New York Times, intrigado por la improvisación y la autenticidad del evento, estuvo presente para cubrir la street paella en Brooklyn, destacando la riqueza cultural y culinaria que España ofrece al mundo.

