Los efectos del alcohol en la agresividad y la autodestrucción: un análisis profundo

“Soy una persona súper tranquila, pero con una gota de alcohol insulto y lastimo a la gente que amo y necesito dejar de hacer eso me está destruyendo”, decía una persona para quien era prácticamente imposible eliminar la agresividad sin dejar de tomar alcohol.

El alcoholismo es un problema que genera este tipo de conductas en las personas. Algunas son agresivas, otras se deprimen, y otras pierden la consciencia. El consumo de alcohol ha sido parte de la sociedad durante siglos, desempeñando diversos roles en celebraciones, rituales y momentos sociales. Sin embargo, su influencia en el comportamiento humano, especialmente en relación con la agresividad y la autodestrucción, es un tema de creciente preocupación. Según la Organización Mundial de la Salud, el consumo excesivo de alcohol es responsable de más de 3 millones de muertes al año, lo que subraya la gravedad de sus efectos en la salud mental y física.

El enigma de la agresividad desatada

Una de las manifestaciones más impactantes y trágicas del consumo excesivo de alcohol es la aparición de la agresividad. El consumo de alcohol disminuye la capacidad de autocontrol y de procesar la información (afecta a la zona subcortical del cerebro). Al principio puede crear desinhibición y por eso se usa para relacionarse, especialmente por parte de personas con timidez. Pero luego se va perdiendo el conocimiento, primero se hacen tonterías y al final se entra en coma etílico. Por esa falta de consciencia, es más probable que quien ha bebido alcohol recurra a la violencia para solucionar un conflicto, o bien, que sea menos capaz de reconocer señales de alarma, convirtiéndolo en un objetivo fácil para los agresores. Un estudio de la Universidad de Harvard muestra que el consumo de alcohol puede reducir la actividad en la corteza prefrontal, el área del cerebro responsable de la toma de decisiones y el autocontrol. Por eso la percepción de controlar es falsa, y por ejemplo hay más accidentes de tráfico, porque no hay objetivamente reflejos, es solo una percepción subjetiva falsa.

Aquellos que experimentan una transformación en su comportamiento bajo los efectos del alcohol a menudo se encuentran en un estado de agitación, impulsados por una intensa frustración o resentimiento. Este fenómeno revela cómo una sustancia que inicialmente busca proporcionar placer y relajación puede desencadenar reacciones violentas y destructivas.

El vínculo con la autodestrucción

La relación entre el alcohol y la autodestrucción es compleja y multifacética. Las personas que experimentan agresividad bajo los efectos del alcohol pueden, en última instancia, dirigir esta violencia hacia sí mismas, ya sea de manera directa o a través de comportamientos autodestructivos. El ciclo de consumir alcohol, expresar agresividad y luego enfrentar la culpa y el autoreproche crea un círculo vicioso que puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental y física de la persona afectada. Casos como el de John Doe, que enfrentó una espiral descendente de alcoholismo y comportamiento autodestructivo, destacan cómo esta dinámica puede llevar a consecuencias trágicas.

Factores subyacentes

Para comprender completamente este fenómeno, es esencial explorar los factores subyacentes que contribuyen a la agresividad y la autodestrucción en el contexto del consumo de alcohol. Problemas emocionales no resueltos, traumas pasados o la presión social pueden actuar como desencadenantes, exacerbando la vulnerabilidad de una persona ante los efectos negativos del alcohol. Los estudios sugieren que el 60% de las personas que sufren de trastornos por consumo de alcohol también presentan trastornos de ansiedad o depresión, lo que complica aún más su recuperación.

La importancia de la intervención y el apoyo

Frente a esta problemática, la intervención temprana y el apoyo son fundamentales. La conciencia personal y la comprensión de los desencadenantes individuales pueden ayudar a las personas a abordar sus problemas subyacentes. La búsqueda de ayuda profesional, ya sea a través de terapia, grupos de apoyo o programas de rehabilitación, es crucial para romper el ciclo destructivo del alcohol y la agresividad. Los programas de rehabilitación tienen una tasa de éxito del 70% cuando se combinan con terapia cognitivo-conductual y apoyo familiar.

La persona del inicio del artículo reconoce su error, y por eso tiene media solución ya resuelta. Lo malo es quien aún no lo reconoce. Quien de modo equivocado toma alcohol como un relajante de sus obligaciones diarias o por evadirse de su realidad. Puede que alguien beba para intentar reducir la ansiedad, pero no es una buena estrategia. Las herramientas más eficaces son:

- Tómate un tiempo para hacer algún ejercicio de respiración y relajación. - Realiza alguna tarea que te permita distraerte. - Detecta aquello que está pasando y te produce esa ansiedad; a veces tienen que ver con nuestra forma de interpretar las cosas, es decir, con nuestros propios pensamientos. Cuestiónalos y no creas todo lo que piensas. Busca otras formas alternativas de ver el problema. - Date a ti mismo autoinstrucciones positivas, cuida tu diálogo interno. - Mantén un nivel de actividad adecuado, practica ejercicio físico, sobre todo el que te guste. - Cuida tus relaciones con los demás; mantenernos conectados a quienes nos rodean nos ayuda a encontrar soluciones si solos no podemos. - Y si crees que necesitas ayuda profesional para tratar tu ansiedad, habla con alguien de confianza. Con el boca a boca se encuentra enseguida alguien en quien apoyarte.



Además, hay una cosa que puede animarnos mucho: despojarnos de las palabras heridoras, autoritarias y poco respetuosas y adoptar otros términos, expresiones y gestos que transmitan cordialidad y entendimiento podría tener un poder transformador en nuestras vidas. La negatividad es como una bola de nieve que va creciendo y nos hace entrar en una espiral que aumenta la ansiedad y depresión. En cambio, lo positivo nos hace ver la vida con ojos luminosos. Ya no vemos la maldad de las personas sino tantas cosas buenas en los demás (ver los libros de Castellanos: “La ciencia del lenguaje positivo” y “Educar en lenguaje positivo”).

Conclusión

En resumen, el vínculo entre el alcohol, la agresividad y la autodestrucción es un tema serio que requiere una atención cuidadosa y comprensiva. La conciencia de los efectos potencialmente negativos del alcohol, combinada con el apoyo adecuado, puede marcar la diferencia en la vida de aquellos que luchan con esta compleja dinámica. Abordar estos problemas de manera proactiva no solo beneficia a la persona afectada, sino que también contribuye a la construcción de comunidades más saludables y comprensivas. En palabras del Dr. Martin Luther King Jr., "La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad; solo la luz puede hacerlo." Es crucial que trabajemos juntos para arrojar luz sobre los efectos del alcohol y apoyar a aquellos que luchan con su consumo.