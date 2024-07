València Animal Save realiza una concienciación por el fin de la tauromaquia

Activistas del colectivo antiespecista València Animal Save volvimos a realizar una concienciación en la céntrica plaza de la Virgen de Valencia el pasado sábado, en este caso para pedir el fin de la tauromaquia, ese cerril y violento negocio que subsiste con la pasta de los demás a millones.





Activistas mostraron duros vídeos de diferentes festejos taurinos mediante pantallas y, por otro lado, imágenes en carteles denunciando esta actividad, por llamarla de alguna manera.

En las conversaciones con la gente que paraba, las personas decían estar en contra de la tauromaquia y también se les ha informado de otras formas de explotación animal promoviendo lógicamente el sencillísimo veganismo como solución.

Los informes veterinarios dejan clarísimo el sufrimiento de los toros en cualquier evento taurino, pero vamos, debatir hoy en día estando en 2024 si el toro sufre o no me parece retroceder a la España del blanco y negro.

"España es uno de los 7 países que todavía conserva esta brutal crueldad hacia los toros que también sufren los caballos en las corridas de las plazas de toros, actividad considerada como arte, tradición y cultura de la nación.

Hemos realizado nuestra acción de hoy enfocada a concienciar a las personas de que esto es violencia y muerte, que no tiene nada de cultural y les hemos invitado a apoyar con su firma la fantástica campaña de la ILP no es mi cultura, que se está llevando a cabo en todas partes de España para presionar y lograr que la tauromaquia pierda el privilegio y la consideración de patrimonio cultural. Es increíble que se iguale humillar, lastimar y matar a un animal con un musical o la lectura de un libro que sí son ejemplos de verdadera cultura", ha explicado María Jesús Puertes, coordinadora de València Animal Save.

"Como colectivo antiespecista también hemos conversado con las personas sobre otros tipos de opresión hacia los animales (vestimenta, alimentación, experimentación, cautiverio...) para que ellas mismas comprendan que al igual que los toros los demás animales también poseen derechos y no es ético ni coherente dejarlos fuera de nuestro círculo de compasión, el veganismo es el camino justo y respetuoso con todos los animales sin importar su especie", zanja la coordinadora.



DESPROTEGER LA TAUROMAQUIA

Además, diferentes activistas estuvieron recogiendo firmas respecto a la importantísima iniciativa noesmicultura.org con el fin de quitar la tauromaquia de patrimonio cultural y por ello, València Animal Save recomienda en un comunicado que toda la gente que esté en contra de la tauromaquia visite la web para firmar en su zona más cercana y valora positivamente que se haya eliminado el premio nacional de tauromaquia y el coste de 30.000 € aunque lamentablemente la preocupación de ciertos políticos ha sido retomarlo en sus comunidades en lugar de preocuparse por los problemas de la sociedad.

Desde el colectivo se denuncia las corridas de toros y cualquier otro evento taurino como los "Bous al Carrer" que ya están teniendo lugar por las calles de los pueblos torturando animales sin compasión y además, el especismo es la discriminación por especie de la cual deriva el diferente trato a los toros, vacas y otras especies utilizadas para el beneficio humano.

"La tauromaquia es una lacra social que nos avergüenza como sociedad y no entendemos a qué esperan las administraciones para atajarla. Esta violenta actividad subsiste de subvenciones millonarias y del adoctrinamiento a la infancia, vulnerando su inocencia y sus derechos, como ha tenido que reconocer hasta el comité de derechos del niño de la ONU. Exigimos el fin de la tauromaquia sin medias tintas ni titubeos y que, mientras tanto, se proteja al máximo a la infancia y no se destine ni un céntimo de nuestros impuestos a mantener el cruel negocio de la tortura animal", he declarado ante los medios de comunicación como portavoz de prensa del colectivo.

PRÓXIMOS ACTOS POR LOS ANIMALES

Uno de los próximos actos convocados por el colectivo, será una performance llamada "mesa de la verdad" en la que se causará impacto sobre los animales utilizados en la industria alimentaria y se hablará de veganismo, la fácil y única solución al infierno que hemos creado para millones de animales y la solución también a la crisis climática, problemas de salud, daños a las poblaciones indígenas, problemas de salud mental que desarrollan las personas que trabajan liquidando y torturando animales o también es la solución para el hambre en el mundo, pues la mayoría de soja, cereales, agua y vegetales se destinan a alimentar a millones de animales más que humanos que se traen exclusivamente para explotar.

Encima, hoy en día que podemos hacer absolutamente todo con el mismo sabor y textura, mediante productos vegetales de proximidad y descubrir nuevos sabores, ningún sentido tiene seguir perpetuando el calvario de millones de animales cada segundo de sus violentadas e impuestas vidas miserables.



El acto tendrá lugar de nuevo en la plaza de la Virgen el 6 de julio desde las 17:30 de la tarde y puedes escribir en redes sociales para participar o si aún no tienes la conciencia, acude para hablar con las personas activistas.

Para participar o seguir conociendo información sobre el colectivo, podrá encontrarse en las redes sociales la página "València Animal Save", un colectivo que promueve los derechos de todos los animales e invita a la gente que pueda albergar dudas a acudir a futuros actos para conversar con las personas activistas.

Por otro lado, un año más desde Dénia Animal Save se ha organizado una manifestación para mostrar su rechazo a los eventos de "Bous a la mar" y la misma tendrá lugar el próximo 7 de julio desde las 12:00, cuyo recorrido comenzará a las puertas del Ayuntamiento de Denia.

"Los toros no saben nadar y esto es diversión para mucha gente, avistar como el pobre toro o vaquilla luchan desesperados por intentar salvarse mientras les estiran del rabo y les atosigan. El año pasado, murió un toro ahogado en estas 'fiestas' celebradas en Dénia, donde todos los años usan a estos animales para que unos pocos se diviertan con su sufrimiento. Dénia Animal Save está en contra de cualquier espectáculo con animales y cualquier uso de los mismos en otros fines, pues el especismo es la discriminación por especie a los animales y no necesitamos utilizarlos en ningún fin", ha explicado Álvaro Tarancón, coordinador de Dénia Animal Save.

Y por supuesto desde la plataforma antitaurina de Alfafar a la que represento haremos en agosto una concentración a las puertas del Ayuntamiento para pedir el fin de los toros embolados, en cuerda y la cagada del manso, además de aprovechar para recoger las firmas de la iniciativa que pretende desproteger la tauromaquia y pedir que también se dejen de explotar caballos en eventos que tienen lugar por los pueblos o en las ferias medievales.

El PP con su mayoría absoluta en Alfafar, el PSOE lavándose las manos como pilatos y VOX considerando que reventar animales tiene algo que ver con la tradición patriótica, son un retroceso para el día a día de los vecinos.

El acto será salvo algún cambio el 17 de agosto a las 18:30 frente al Ayuntamiento de Alfafar y deberás escribirme participar mediante el correo defensaanimal2023@gmail.com o al 691093886 únicamente mediante mensaje y no llamadas.

Para terminar, recuerda que el sencillo veganismo es necesario por un mínimo avance de la sociedad y que respecto a la tauromaquia, es urgente que entres a noesmicultura.org para que firmes la iniciativa que pretende quitarle protección.

Recuerda seguir en redes sociales la página "València Animal Save", "Dénia Animal Save" y la de la plataforma antitaurina de Alfafar que es mi perfil de activismo "Diego Nevado Martínez".