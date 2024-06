Nuevo Citroën C3 Aircross con motorizaciones híbrida de 48 V, totalmente eléctrica y gasolina

En un giro radical en su forma de abordar el mercado de los SUV compactos, Citroën ha reinventado por completo el C3 Aircross. En su variante europea, este flamante modelo comparte la plataforma Smart Car con el reciente C3, lo que le permite posicionarse a un precio muy atractivo; otros rasgos comunes son la nueva identidad de marca y el mismo lenguaje formal, tanto en el interior como en el exterior. Auténtico SUV, ofrece protección, robustez, facilidad de acceso y sensación de seguridad, junto con un estilo asertivo, musculoso y moderno. La altura y las dimensiones del nuevo C3 han cambiado con su nuevo posicionamiento. Con 4,39 metros de longitud, la versión de 5 plazas ofrece el mejor espacio interior de su segmento en la segunda fila. Junto a ella, Citroën propone también una nueva versión de 7 plazas, inédita en el segmento: diseñada con las mismas proporciones, ofrece una flexibilidad de utilización sin igual, sin dejar de ser compacta y manejable.



Espacioso y bien equipado, el Nuevo C3 Aircross ofrece una conducción diaria fácil y confortable, tanto en ciudad como en carretera. Citroën está siempre atento a las expectativas de sus clientes en términos de confort, habitabilidad y practicidad. Así, el Nuevo C3 Aircross incorpora el concepto C-Zen-Lounge® con Head-Up Display y un volante de tamaño reducido, y nuevos asientos Citroën Advanced Comfort® rediseñados para una sujeción óptima. El confort de marcha se ve reforzado gracias a la adopción de la suspensión Citroën Advanced Comfort® con doble tope hidráulico progresivo, por primera vez y en todas las versiones. Y para una mayor tranquilidad, el C3 Aircross ofrece todas las tecnologías de asistencia a la conducción que cabe esperar en este segmento, junto con un sistema de infoentretenimiento de última generación que incorpora una pantalla táctil de 10,25 pulgadas.

Además de un motor de gasolina, el nuevo C3 Aircross estará electrificado de dos maneras: con una motorización híbrida de 48 V y 136 CV (disponible próximamente), y con una versión totalmente eléctrica. Con una autonomía de más de 300 km (pendiente de certificación), la versión eléctrica facilita enormemente la vida cotidiana: puede recargarse del 20% al 80% en sólo 26 minutos y utiliza la aplicación ë-ROUTES, un planificador de trayectos que se adapta a los cambios en la carretera en tiempo real. En 2025 estará disponible una versión con más de 400 km de autonomía.

Tras reinventar el C3, Citroën vuelve con el nuevo C3 Aircross: un concepto de SUV familiar perfecto para personas activas que buscan modularidad y robustez. Se fabricará en Europa, en la planta de Trnava en Eslovaquia. Ya disponible para pedidos, el C3 Aircross hace asequible la movilidad eléctrica desde 26.490 euros, y en su versión gasolina, desde 18.990€.

1 - UN SUV FAMILIAR DE DISEÑO POTENTE Y ROBUSTO

Con 4,39 m de longitud, el nuevo C3 Aircross combina nuevas proporciones con una nueva actitud. Su diseño exterior expresa la fuerza y la potencia de un SUV. La nueva actitud es más firme, más musculosa y más robusta, con un estilo más vertical y ángulos más agudos. El nuevo C3 Aircross aplica el nuevo lenguaje formal de Citroën al SUV.



2 - UN SUV COMPACTO Y ESPACIOSO CON CAPACIDAD PARA 7 PERSONAS

Nuevas dimensiones para más espacio y practicidad Con sólo 4,39 m de longitud, el C3 Aircross se maneja a las mil maravillas. La distancia entre ejes de 2,67 m ofrece el máximo espacio a bordo: la versión de 5 plazas ofrece un espacio récord en la fila 2 y un maletero de 460 litros. Para los clientes que buscan una versatilidad aún mayor, el C3 Aircross también está disponible en una versión superfuncional de 7 plazas.

El nuevo C3 Aircross está disponible en versiones de 5 y 7 plazas, con idénticas formas de carrocería y dimensiones exteriores, lo que permite a los clientes elegir la versión que mejor se adapte a sus necesidades y deseos.

3 - UNA GAMA MULTIENERGÍA ASEQUIBLE

En línea con la apuesta de Citroën por soluciones accesibles y centradas en las personas, su nuevo SUV compacto ofrece una gama de diferentes energías a un precio ultracompetitivo. El nuevo C3 Aircross se basa en la plataforma Smart Car, diseñada para acoger una gama de vehículos de combustión interna, híbridos y eléctricos. Este nuevo vehículo demuestra el compromiso de Citroën de integrar los retos de la transición energética en todos los desarrollos de sus productos. Junto a un motor tradicional de combustión interna, el C3 Aircross ofrece por primera vez una gama híbrida: facilitando el acceso a la electrificación, su polivalencia se adapta perfectamente a este tipo de carrocería. Y para ir aún más lejos, el nuevo C3 Aircross estará disponible por primera vez como vehículo 100% eléctrico.

El híbrido: un motor de gasolina con acceso a la electrificación El nuevo C3 Aircross presenta una nueva cadena cinemática, con su versión Hybrid 136 equipada con una caja de cambios automática e-DCT. El híbrido de 48 V utiliza el motor 1.2 de nueva generación desarrollado específicamente para aplicaciones híbridas, con un 40% de componentes totalmente nuevos. Con una cilindrada de 1.199 cm3, este motor de 3 cilindros desarrolla 100 kW/136 CV. Cuenta con un turbocompresor de geometría variable y una cadena de distribución que contribuye a su robustez. El motor de ciclo Miller se combina con una transmisión automática de doble embrague electrificada e-CDT, que incorpora un motor eléctrico de 21 kW/28 CV alimentado por una batería de iones de litio de 48 V alojada bajo el piso.

Junto a esta motorización electrificada, Citroën lanza también el C3 Aircross con una motorización turbo de gasolina de 75 kW/100 CV. Este motor Turbo 100 MT6 de 3 cilindros está asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades y que cumple la norma Euro7. Esta versión estará disponible al precio más competitivo del mercado.

El primer SUV compacto totalmente eléctrico de Citroën Por primera vez en el segmento de los B-SUV familiares, Citroën propone una versión 100% eléctrica de su C3 Aircross de 5 plazas. Perfectamente adaptada a los hábitos de conducción de los clientes de este segmento, la versión eléctrica está propulsada por un motor de 83 kW/113 CV combinado con una batería LFP (fosfato de litio y hierro) de 44 kWh. Esta tecnología ofrece el compromiso perfecto entre las prestaciones requeridas (autonomía de más de 300 km - pendiente de homologación) y un precio muy acceisble. Su motor y su transmisión totalmente automática ofrecen una aceleración lineal con un par inmediatamente disponible, y una velocidad máxima de 145 km/h. La versión 100% eléctrica del C3 Aircross ofrece prestaciones suficientes para integrarse con facilidad en el tráfico cotidiano.

El C3 Aircross totalmente eléctrico hace la vida más fácil a sus usuarios, sobre todo a la hora de recargar. El cable Mode 3, suministrado de serie, permite la recarga tanto en casa como en lugares públicos:

- La carga estándar en corriente alterna del 20% al 80% de la batería tarda unas 4 horas y 10 minutos con una potencia de 7 kW. - La carga estándar en corriente alterna del 20% al 80% de la batería dura unas 2 horas y 50 minutos con una potencia de 11 kW. - La carga rápida también está disponible con cargadores DC de 100 kW, que tardan solo 26 minutos en pasar del 20% al 80% de carga.

En 2025 se ofrecerá una versión equipada con una batería diferente, que ampliará la autonomía a más de 400 km.



4 - COMODIDAD Y TRANQUILIDAD

Lleno de espacio y luminosidad, el C3 Aircross ofrece todas las prestaciones de un salón sobre ruedas. Su posición de conducción elevada y su gran distancia al suelo facilitan la entrada y la salida, al tiempo que ofrecen una visión más clara de la carretera. La sensación de confort es primordial, gracias a la suspensión exclusiva Citroën Advanced Comfort®, al concepto C-Zen Lounge -que combina un salpicadero ZEN con el nuevo sistema de visión head-up- y a los asientos Citroën Advanced Comfort®.

Citroën Advanced Comfort La suspensión Citroën Advanced Comfort replantea las dos funciones básicas de un sistema de suspensión: asegurar un contacto óptimo entre las ruedas y la superficie de la carretera, y definir un nivel perfecto de confort para los pasajeros. Una suspensión convencional -ahora abandonada por Citroën- utiliza un muelle y un amortiguador hidráulico para gestionar estas dos funciones. El muelle absorbe los baches de la carretera, mientras que el amortiguador soporta el muelle en su fase de relajación tras un impacto: un tope situado en la parte superior del amortiguador absorbe la compresión del muelle en sus últimos centímetros. Este tope protege los componentes mecánicos del vehículo, pero no disipa totalmente la energía, lo que afecta negativamente al confort de los pasajeros.

C-Zen Lounge: una nueva arquitectura para una mayor tranquilidad El C3 Aircross hereda el trabajo realizado en las nuevas berlinas ë-C3 y C3. El habitáculo moderno, espacioso y bien equipado del Citroën C-Zen Lounge se lleva aquí hasta sus últimas consecuencias, con nuevos materiales y colores.

El salpicadero horizontal -con las características salidas de aire verticales de Citroën- está dividido en dos niveles: elementos técnicos en la parte superior y confort en la inferior. Denominada Citroën C-Zen Lounge, esta zona está revestida de un tejido especial y embellecida en ambos extremos con nuevas zonas de luz cálida, que aumentan la sensación de bienestar.

5 - UN SUV FAMILIAR CONECTADO Y BIEN EQUIPADO

Sea cual sea la fuente de energía que elijas, el C3 Aircross abre nuevos caminos con su combinación de diseño, espacio, confort a bordo y equipamiento, todo ello a un precio ultracompetitivo. Un SUV conectado.

El Nuevo C3 Aircross ofrece un sistema de infoentretenimiento y toda la conectividad que esperas de este tipo de vehículos.

La versión You del Nuevo C3 Aircross incorpora la Smartphone Station, que incluye un soporte para smartphone integrado. El conductor puede iniciar automáticamente la aplicación dedicada utilizando la tecnología inalámbrica NFC. Gracias a la Smartphone Station, los conductores pueden acceder a accesos directos a los servicios de su smartphone, controlados mediante reconocimiento de voz. También pueden acceder a la radio, a las listas de reproducción y a la navegación. Los mandos en el volante del C3 Aircross permiten al conductor mantener las manos en el volante, y el botón Home facilita el regreso a la página de inicio de la aplicación.

Hacer la vida cotidiana más fácil y segura

La tecnología de ayuda a la conducción no sólo mejora el confort y la seguridad del conductor. Todos los que van a bordo se benefician de ella, y los peatones también.

Freno de seguridad activo: Se trata de un sistema de frenado de emergencia que ayuda a reducir las lesiones de pasajeros, peatones y ciclistas. Funciona de día y de noche, desde una velocidad de 5 km/h hasta la velocidad máxima del C3 Aircross de 135 km/h.

Asistencia activa de mantenimiento de carril: este sistema de asistencia de mantenimiento de carril ayuda al conductor a mantener la distancia correcta respecto a las marcas del carril. Se activa a partir de 60 km/h. Cuando el coche empieza a desviarse de su carril, este modo adopta automáticamente medidas correctoras.

Driver Alert: este sistema detecta las oscilaciones del C3 Aircross, anticipándose a la somnolencia del conductor. Una vez detectado, emite una advertencia visual y sonora. Si la situación persiste, el sistema emite una advertencia sonora más larga y mantiene la advertencia visual durante 10 segundos.

Reconocimiento de las señales de velocidad: este sistema de información sobre los límites de velocidad lee las señales y muestra la velocidad en el campo de visión del conductor, en la pantalla HUD situada en la base del parabrisas. De este modo, el conductor es informado si se detecta un nuevo límite de velocidad, o si lo está sobrepasando. Este sistema inteligente también utiliza los datos de límite de velocidad contenidos en el sistema de navegación. Los avisos acústicos pueden activarse o desactivarse a través del salpicadero.

Asistencia a la luz de carretera: con los faros inteligentes, la cámara del parabrisas cambia los faros a luz de cruce cuando detecta un vehículo que se aproxima. En cuanto pasa el vehículo, se restablecen las luces largas.

Sensores de aparcamiento delanteros y traseros: los sensores de aparcamiento delanteros y traseros recogen datos durante las maniobras y advierten al conductor de los obstáculos que se aproximan, mediante un aviso acústico e indicaciones visuales. Los sensores de aparcamiento traseros se activan en cuanto se engrana la marcha atrás.

Detección del ángulo muerto: utiliza un pictograma luminoso en los retrovisores para indicar la presencia de un vehículo en el ángulo muerto. El sistema funciona según el mismo principio que los sensores de aparcamiento y aumenta realmente la seguridad. Se activa a partir de 30 km/h.

Cámara de marcha atrás: cuando se engrana la marcha atrás, la cámara situada en la base del portón trasero proporciona una vista de la parte trasera del vehículo en la pantalla principal. Esta vista presenta cuadrículas de diferentes colores para ayudar al conductor a identificar la distancia entre los obstáculos y el vehículo, y advertir de posibles colisiones.

100% eléctrico por menos de 30.000 euros, gasolina por menos de 20.000 euros Tras el lanzamiento de los ë-C3 y C3, Citroën prosigue su misión de hacer accesible la movilidad eléctrica al mayor número de personas posible. Gracias a la versión europea de la nueva plataforma internacional "Smart Car" -diseñada desde el principio para acoger motores 100% eléctricos, de combustión interna e híbridos- y a su extrema modularidad, las dimensiones del C3 Aircross se han revisado al alza para una mayor habitabilidad y funcionalidad, sin que ello repercuta en su precio de venta. Es el primer B-SUV del mercado europeo que se ofrece a un precio inferior a 30.000 euros en su versión 100% eléctrica, e inferior a 20.000 euros en su versión de combustión interna 1.2 turbo 100 MT6.

