Negocios de Carne y Hueso, un programa de radio que se expande por España

El mundo está lleno de talento emprendedor e innovador. Apoyar el emprendimiento es clave para que la economía de un país destaque y salga adelante. Solo cuidando al que arriesga, sueña y ejecuta su sueño, emprendiendo, se genera empleo y riqueza para una sociedad.

En España, por fin, el emprendimiento, empieza a "estar de moda" y comienza a ser la primera opción para estudiantes y trabajadores que quieren dar un salto en su carrera. Pero aún queda mucho por hacer para acercarnos a economías anglosajonas donde se premia la forma de vida emprendedora, dominada por la incertidumbre, el riesgo y la perseverancia.

Sacar a la luz y dar visibilidad al ecosistema emprendedor es la MISIÓN del programa "NEGOCIOS DE CARNE Y HUESO" que se emite en Radio, Televisión y formato podcast. Un programa creado, dirigido y presentado por la emprendedora y empresaria Mariló Sánchez-Fuentes, y que se ha convertido en un referente en el ecosistema emprendedor y startup, situándose entre los 5 podcasts más escuchados y reconocidos en habla hispana.

"Negocios de Carne y Hueso" on the road, continúa su recorrido por ciudades y pueblos de España El talento emprendedor e innovador se encuentra en todos los rincones. "Negocios de carne y hueso" se ha empeñado en sacarlo a la luz y por eso está recorriendo los pueblos, ciudades y regiones españolas, que más apuestan por apoyar a su talento emprendedor.

Con temáticas inspiradoras que despiertan el interés por los negocios, pasando por claves y herramientas para alcanzar el éxito, hasta las historias más inspiradoras, humanas y cercanas, que recuerdan a todos que el fracaso empresarial no existe y que cada error cometido en el camino sirve de inspiración y aprendizaje. Compartir esos errores que inspiran al emprendedor o dueño de un negocio o empresa, recordándole que no está solo y que otros ya pasaron antes por ahí.

Desde su aparición en los medios de comunicación, el programa ha construido una audiencia formada por emprendedores, startups, inversores y dueños de negocios de pymes y autónomos. La clave del proyecto ha sido convertirse en un espacio de representación para el tejido empresarial español, debido a la ausencia de programas con temáticas acerca del emprendimiento, muy humano, contado en primera persona por personas que ya lo han vivido y dirigido magistralmente por Mariló Sánchez-Fuentes con una amplia trayectoria empresarial de más de 25 años.

Además de triunfar tanto en plataformas y canales digitales (Negocios TV- Movistar+), como en radio (Radio Intereconomía, Capital radio), el programa sale a la calle para estar más cerca del público y conectar con su audiencia de forma directa.

ElCampus360.com el aliado para impulsar el crecimiento El programa forma parte del grupo ElCampus360.com, que se ha convertido en una de las mayores plataformas de formación y financiación para emprendedores, startups y pymes en habla hispana. Con más de 5.000 videos formativos en las distintas temáticas empresariales, el emprendedor puede encontrar todo lo que necesita aprender y hacerlo a su ritmo y desde cualquier lugar. Además, funcionan como un AGLUTINADOR de FINANCIADORES, obteniendo y acompañando en todas las fases del proceso de financiación privada y pública, del proyecto empresarial.