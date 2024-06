Fractales de la convivencia

Al prestar atención a cuanto se dice por ahí, es llamativa una contraposición que saca a relucir muchas deficiencias subyacentes. Me refiero a esa rotundidad que intenta suplir la falta de buenos argumentos, como si el tono de los pronunciamientos realzara la consistencia de las propuestas. No sólo es el tono, la fama o la talla profesional en un sector concreto, pretenden también suplantar la validez de sus declaraciones para cualquier asunto que se debata. Tratamos de un SESGO confirmativo frecuente. No todo sirve para reforzar las afirmaciones, un gran artista, un científico, un jurista puntero, al salirse de su esfera concreta, pierden consistencia demostrativa al expresarse sobre otras áreas del conocimiento.



Con una precipitación que considero excesiva y en cierto modo confusa, se tiende a conferir a una determinada demostración unas significaciones extensas que no tiene. Que cierto alimento adelgaza, la relación de la cultura con la paz, o la educación con las ideas más claras; cada noción está relacionada con múltiples ramificaciones y mientras no se analice ese conjunto es prematuro sacar conclusiones. Es conveniente resaltar el carácter MULTIFACTORIAL de los conocimientos, de las entidades y de las mismas; eso supone una notable dificultad a la hora de las demostraciones y requiere una mayor dosis de humildad y tolerancia. Al hablar así, parece que no estemos tratando de los talantes actuales.

Otro de los fenómenos modernos es el de tratar de imponer determinadas actitudes, con el doble defecto de considerar las posiciones propias como indiscutibles y olvidar la realidad diversa. Las narraciones antiguas, películas, cuentos para niños, tratan de presentarlos como elementos producidos en el momento presente; desvirtuando así sus verdaderas proposiciones. Algo así como una NORMALIZACIÓN a ultranza sometida a los criterios prepotentes de los empoderados actuales. De seguir en esa línea de conducta, las discusiones quedan fuera de lugar, será suficiente con adherirse a la voz del amo actuante en cada momento. Suena a un retraso mental peligroso, eso de retrotraernos a pensamientos absolutistas.

Las particularidades de los avances tecnológicos y logros científicos nos apabullan, por su enorme profusión de novedades y por la modificación de los comportamientos que entrañan; las modalidades de los comportamientos han variado mucho y en poco tiempo. Pese a sus dimensiones, convendremos que no lo son todo, sólo constituyen una parte de los factores a tener en cuenta. Las emociones y las mismas relaciones entre las personas, están cargadas de matices insustituibles. A título ilustrativo lo percibimos en el TRATO de los diferentes profesionales de cara al público. Será tarea de cada cual si aprecia una tendencia al trato fascinante o bien hacia el lamento por los tratos desabridos.

Los discursos actuales se han abreviado mucho, apenas se asientan en frases sueltas y repeticiones propagandísticas, si hacemos caso a los diputados, mítines o los numerosos pronunciamientos mediáticos. Si acaso estábamos pensando en su papel de aclarar las ideas con datos fidedignos, exponer los proyectos del ponente, enlazar con los sentimientos de los escuchantes o ayudarnos a comprender la laboriosa convivencia diaria; si pensábamos en eso, me temo la frustración imperante a la vista de los numerosos ejemplos. Hemos llegado al extremo de una estrategia MANIPULADORA convertida en el denominador común; cuesta detectar algún foco con aires de franqueza y apertura comunicativa.

Casi resulta un arcano eso de entresacar lo que uno dice verdaderamente cuando se pronuncia. A la dificultad de expresar las ideas con claridad, se añade la manera peculiar de percibirlas según quien las reciba. No digamos cuando se trata de pasar las versiones de un idioma a otro. Aunque no hace falta llegar a eso, en el mismo idioma comprobamos a diario la dispersión de los mensajes en ese recorrido. Renovamos el valor de la TRADUCCIÓN, con ese suplemento de interpretar en el mismo idioma. La tarea adquiere tintes detectivescos, unos adheridos a los matices expresivos de variado calado, siendo también abundantes los matices tendenciosos ligados a las intenciones aviesas de los interlocutores.

Los repetidos empeños doctrinarios decaen por idénticos motivos, la imposibilidad de sus pretensiones uniformadas, por la fijación de sus criterios. Nos quejábamos de las diferentes manifestaciones antiguas en ese sentido. Cayendo, como una especie de castigo, en una credulidad ingenua al servicio de las censuras modernas y la imposición de pensamientos únicos insustanciales. La riqueza de las interpretaciones personales exige una coherencia ligada a la RESPONSABILIDAD insustituible. Las posturas críticas desde esas interpretaciones, pueden ejercerse o no, pero las repercusiones no dejarán de manifestarse, lo queramos o no lo queramos ver.

A pesar de los razonamientos diversos e interminables, es sorprendente la cantidad de decisiones que no responden a sus designios. Ahí tenemos con respecto al tiempo, el desdén a las características de épocas y momentos influyentes. Establecen matices diferenciadores, la soledad o el acompañamiento de los involucrados, necesidades imperiosas o banalidades momentáneas, conceptos o intuiciones. Pese a la ingente cantidad de condicionamientos, percibimos la frecuencia de las decisiones RELAMPAGUEANTES; esas que se desencadenan por meros detalles nimios, una visión, una sonrisa, un simple impulso de origen insospechado. No parecen relacionadas con reflexiones ni con narrativas prolongadas.

Al cabo de los días hemos cazado una serie inusitada de datos y conceptos. Apenas habremos retenido la mayoría, de manera esporádica desaparecieron del bagaje propio. Entre los almacenados en la memoria y los que conseguimos asimilar, el tamaño de dicho almacenamiento se incrementa; con la mezcla natural de errores y cambios en todo este proceso. Junto a los elementos útiles, captados con acierto, el número de conceptos inservibles puede impedir los razonamientos coherentes. De ahí, la imperiosa necesidad de una DEPURACIÓN del contenido de ese bagaje de conocimientos. No suele prestarse mucha atención a ese saneamiento de las nociones manejadas en las disquisiciones diarias. Las malas consecuencias son muy visibles.

La diversidad nos demuestra en cada momento su carácter enriquecedor. Dadas las limitaciones individuales, todas las aportaciones suman. Aunque es evidente la necesidad de la mencionada asimilación, para desentrañar los aspectos positivos, sin olvidar la populosa presencia de los enigmas. Somos muy propensos al ENQUISTAMIENTO de las individualidades.

A la par de esa tendencia, quizá por su mismo envanecimiento, surge el fenómeno contrapuesto; el encumbramiento de ciertos individuos, su fuerza, intenta menospreciar a las personas concretas. También es importante que no se ahogue ese GERMEN de la vitalidad personal; de lo contrario, se degrada el buen talante comunitario con la insatisfacción patente, dicho sea, de gran actualidad.