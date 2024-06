Las cosmetólogas de Perricone MD y Byoode y las directoras dermocosméticas de Omorovicza y Boutijour alarman del problema que afecta a las españolas por encima del resto de la europeas

Con más manchas, más arrugas y más envejecido, el escote delata porque no se cuida como se debe. Tanto es así, que algunos lo llaman ‘escote español’ y no como piropo Ha llegado el buen tiempo y eso significa que, a estas alturas de la primavera, las españolas ya van a empezar a lucir escote (si no se ha hecho ya). Sin embargo, es justo ahora cuando se comienza a ser más conscientes de que en esta área también se aprecia el paso de los años (y cómo se nota). "Tanto la zona del cuello como la del escote son más finas que en el resto del cuerpo y producen menos colágeno y, por lo tanto, es donde antes se presentan los signos de la edad", advierte Marta Agustí, directora de dermocosmética en Boutijour. "En España ocurre una cosa muy curiosa y es que, como se tiene buen tiempo desde prácticamente el mes de abril hasta octubre, se tiene más expuesta la zona del escote al sol y esto hace que se vea muy envejecido si lo comparamos, por ejemplo, con el estado de la piel del rostro u otras zonas más cubiertas. Las españolas tienen un mal que el resto de las europeas no tienen. Cuidamos la cara, pero se olvida del escote", apostilla Estefanía Nieto, directora de dermocosmética en Medik8.

El escote de las españolas está envejecido

Más horas de sol, mucha más vida al aire libre y un bajo cuidado de la zona son la causa de que el escote de las españolas esté más envejecido que el del resto de las europeas. "Cuando se trata de cuidado de la piel, a menudo se enfoca en el rostro, pero hay una parte igualmente importante que a menudo pasa desapercibida: la piel del escote y el cuello. En muchas ocasiones, descuidamos estas áreas y esto puede desencadenar en signos prematuros de envejecimiento, flacidez e hiperpigmentación. Por eso, es común decir que el rostro va desde la frente hasta la parte final del pecho", señala Raquel González, cosmetóloga y directora de técnica en Perricone MD.

La piel del escote y el cuello es excepcionalmente delicada y susceptible a los signos del envejecimiento. Sin embargo, a menudo no se le presta la misma atención que al rostro. "Por un lado, existe una gran falta de conciencia del cuidado, sobre todo en cuando aplicación de protección solar se refiere. Además, hasta que no empiezan a aparecer las primeras arrugas, no se dan cuenta de que esa piel existe. También hay que tener en mente que es una zona en la que, dado el clima soleado que se tiene en España, prácticamente le está dando el sol a diario desde abril a octubre y tiende a recibir menos hidratación y atención en comparación con el rostro. La falta de hidratación lleva indudablemente a la aparición de líneas finas, arrugas y una apariencia generalmente descuidada", explica Sonia Ferreiro, biotecnóloga y cosmetóloga en Byoode.

Algo en lo que también coincide Mireia Fernández, directora de dermocosmética en Omorovicza: "el escote suele presentar un fotoenvejecimiento mucho más pronunciado, con una clara presencia de manchas, de arrugas marcadas, de tejido refinado y deshidratado y con un claro descolgamiento", afirma.

Cómo rejuvenecer el escote

Aunque la hidratación es un básico de cualquier rutina de belleza, el escote requiere de unos cuidados todavía más específicos que van más allá de una simple crema hidratante. "Como la piel del escote es muy fina, los retinoides pueden ayudar a mejorar la apariencia y el grosor de la piel. Para reafirmar y tratar las manchas, la vitamina C y los péptidospueden ser grandes aliados; el ácido hialurónico, por su parte, es clave para que la piel tenga la hidratación adecuada", apunta Ana Yuste, asesora cosmética en Purenichelab.com. También, "será esencial el uso de SPF, que hará de escudo contra la radiación solar y protegerá la piel para prevenir los signos de la edad y que los que haya ya visibles que no vayan a más, así como nutricosméticos que le den un impulso a la síntesis de colágeno y elastina", tal y como aconseja Sole Urrutia, directora nutricional de Advanced Nutrition Programme.

Además de bajar los productos del rostro a cuello y escote, existen productos específicos que tienen en cuenta las condiciones específicas de la piel de esta zona. Siempre que se vea que algo tiene en su nombre el término ‘neck’ y que habla de tratar la firmeza o de redefinir el óvalo facial, pararse a leer, porque estará cuidadosamente formulado para cuidar esta área.

Brightening Sprouts Ecstasy de Byoode es un suero con un 10% de vitamina C a partir de tres derivados estables, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbyl Glucoside, ingredientes clave para eliminar las manchas y aportar luminosidad y firmeza en el tejido al promover la síntesis de nuevo colágeno y elastina 55 € en Byoode.com

Cold Plasma Plus+ Sub-D/Neck, de Perricone MD, trata el descolgamiento de los tejidos del cuello y la mandíbula con ingredientes como el DMAE, los péptidos y la cafeína. Se aplica de abajo hacia arriba para fomentar el efecto lifting. 162 € en Perriconemd.es

Midnight Renewal, de Omoroviza, trabaja con retinaldehido encapsulado, un complejo termal regenerador y microalgas bioactivas que frenan el estrés oxidativo. El retinal es famoso por ser más rápido que el retinol y por seborregular. 170 € en Purenichelab.com

X-lifting Mask de Boutijour es una mascarilla reafirmante para redefinir el contorno del óvalo facial. De algodón e hidrogel hidratante, está enriquecida con extractos botánicos y reduce además la papada y reafirma hasta los pómulos. 62 € en Purenichelab.com

Advanced Day Ultimate Protect con SPF50 de Medik8, es un protector solar de uso diario, invisible e hidratante, para obtener la máxima protección contra los rayos UV. Ofrece una protección mejorada contra todos los agentes dañinos del medio ambiente. Está infusionado con escualano nutritivo y ácido hialurónico de multipeso hidratante. 79 € en Medik8.es

Skin Youth Biome, de Advanced Nutrition Programme, es un complejo probiótico seleccionado para tratar el declive de la piel y resolver los signos de la edad. La sinergia de la tecnología microbiana de seis bacterias beneficiosas para la piel, incluye dos nuevos compuestos y vitamina C. Esta cápsula diaria ayuda a conseguir una piel de aspecto más joven, radiante y luminosa. 41 € en Purenichelab.com