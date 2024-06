Palio de Siena: una celebración de origen medieval que perdura en la actualidad

En el centro de la Toscana, en Siena, se celebra desde hace muchos años el Palio, un evento con años de historia que es una seña de identidad y un verdadero eje vertebrador de la vida de la ciudadanía. La carrera tiene lugar en julio, pero también en agosto y los días grandes son el 2 y el 16 de julio. No es nada exagerado afirmar que estos días son los más esperados por los sieneses.

¿Qué es el Palio y cuál es su origen?

El origen se remonta al 1200 d.C, pero no es hasta la época del Renacimiento cuando se convirtió en uno de los eventos más importantes de la ciudad. Se dice que la primera carrera se celebró alrededor del 1600, pero la pasión ha llegado hasta nuestros días. En sus inicios, el Palio se llevaba a cabo como parte de las festividades religiosas en honor a la Virgen María, pero con el tiempo se convirtió en un acontecimiento que trasciende lo religioso para convertirse en una celebración cultural.

La característica más distintiva del Palio es su pista ovalada de tierra, delimitada por una cuerda que marca el límite entre la seguridad y el peligro. Los jinetes, conocidos como "fantinos", montan sin silla de montar y deben completar tres vueltas alrededor de la plaza en menos de 90 segundos. La rapidez y la destreza son esenciales para ganar.

Cada carrera del Palio presenta diez de los diecisiete "contrade" o distritos históricos de Siena, que compiten por el prestigioso premio: un estandarte de seda pintado a mano, conocido como "il drappellone". Las rivalidades entre las contradas son intensas y arraigadas en la historia y la identidad de la ciudad.

El proceso de preparación para el Palio comienza mucho antes del día de la carrera. Además, se celebran una serie de eventos y ceremonias, desde cenas comunitarias hasta procesiones religiosas, que refuerzan el sentido de identidad y pertenencia de cada contrada.

El día del Palio, la Plaza del Campo se llena de miles de personas que se agolpan en la propia plaza y en los balcones para no perder nada. Por la mañana se celebra una eucaristía a cargo del arzobispo de Siena, tras la cual se realiza la última prueba para comprobar que, tanto el caballo, como el jinete se encuentren en buen estado de salud. A primera hora de la tarde los bendice y ya están listos para la carrera. Gana el caballo que complete primero 3 vueltas a la plaza. El triunfo da inicio a una semana de celebraciones en la contrada ganadora.



Siena más allá del Palio

El epicentro de Siena es su impresionante Piazza del Campo, una plaza semicircular, donde se celebra el Palio dos veces al año. Rodeada por palacios renacentistas, la Piazza del Campo es un lugar perfecto para disfrutar de un café y empaparte de la vida cotidiana de la ciudad. Además, esta plaza cuenta también con otros monumentos que tienes que conocer, como la Torre de Mangia, la más alta de la ciudad.

Cerca de la plaza se encuentra la Catedral de Siena, una obra maestra del arte gótico italiano. Su fachada de mármol blanco y negro es cautivadora, mientras que su interior aloja tesoros como la biblioteca Piccolomini y la nave central decorada con obras maestras de artistas como Michelangelo y Donatello.



Los amantes del arte también encontrarán en Siena el Museo Nacional del Palacio Mansi, con impresionantes colecciones de pinturas, esculturas que ilustran la rica historia de la ciudad. Además, no se puede dejar de visitar la Iglesia de San Domenico, con su impresionante interior barroco y la Capilla de Santa Catalina, que contiene la cabeza momificada de la santa.

Para disfrutar de la vida cotidiana de Siena, explorar los barrios medievales como el de la Contrada dell'Onda o el de la Contrada della Lupa es una buena experiencia.

Finalmente, una visita a Siena no estaría completa sin probar la gastronomía toscana. Los restaurantes locales ofrecen auténticos platos como la ribollita, la pappa al pomodoro y los cantucci, que se pueden disfrutar acompañados de un vino Chianti.

La Toscana es una de las zonas más bonitas de Italia y es perfecta para realizar rutas en coche y descubrir pueblos con un gran encanto. En concreto, cerca de Siena se encuentran algunos pueblos que te recomendamos visitar.

San Gimignano A unos 45 minutos en coche de Siena se encuentra San Gimignano, un pequeño pueblo medieval que es conocido como el “Manhattan de la Edad Media” por sus torres altas, que se pueden avistar desde la carretera. Sin duda, un skyline de la Toscana de lo más conocido. Te recomendamos que aparques el coche en la entrada del pueblo y que lo vayas descubriendo poco a poco a pie, perdiéndote por sus calles.



Monteriggioni Una pequeña ciudad amurallada que parece sacada de un cuento de hadas, con sus murallas intactas y sus calles que transportan a una época pasada. Se encuentra a unos 20 minutos en coche de Siena, por lo que es una escapada más que recomendable.

Montalcino Aunque está un poco más alejado de Siena, os aseguramos que vale la pena visitarlo. Además las carreteras de la Toscana ofrecen unas vistas increíbles, por lo que un paseo en coche es de lo más agradable. Montalcino es famoso por el vino Brunello y por las vistas que ofrece a los viñedos desde lo alto del pueblo. Su arquitectura fiel a la época medieval te encantará.

Pienza Conocida como la “Ciudad del Renacimiento”, Pienza fue fundada por el Papa Pío II y reconocida como sitio de la UNESCO en 1966. Es testimonio de los cánones urbanos del renacimiento, una joya en plena Toscana que merece la pena visitar.

