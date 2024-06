Los riesgos ocultos de los kits dentales online: la opinión de los odontólogos

En plena revolución del consumo digital, no es extraño que el campo de la odontología y la ortodoncia se haya visto también salpicado por ciertos riesgos y malas praxis entre los consumidores. Si al creciente aumento de la preocupación por la higiene dental, sumamos también la preocupación estética y un ritmo de vida extremadamente acelerado, el resultado es un cóctel de soluciones ‘salvavidas’, de efecto inmediato, accesibilidad rápida y aparentemente económicas.



Ante este panorama, diversas sociedades científicas, colegios y profesionales del sector odontológico vienen advirtiendo sobre los riesgos de realizarse tratamientos de ortodoncia que son vendidos en plataformas digitales, como es el caso de los alineadores dentales invisibles. En concreto el Consejo General de Dentistas y la Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO) han informado del aumento de denuncias sobre estos tratamientos online, sin supervisión profesional, que está provocando incluso ciertos problemas de salud entre los afectados.

Una de las profesionales que alerta sobre esta situación es Almudena Herraiz, odontóloga y ortodoncista líder en España en Invisalign para Janer Herraiz Ortodoncia y Top5 de Europa, quién destaca cómo más allá de que los portales donde se compran estos productos - que no tienen la autorización necesaria para ello - el principal problema está en que sin haber un diagnóstico previo, se pueden estar desarrollando problemas que no existían por la falta de una supervisión profesional.

“Sin la ayuda de un dentista, las personas que compran alineadores por Internet se arriesgan a empeorar su problema dental. Un diagnóstico incorrecto y la falta de seguimiento personalizado pueden hacer que los dientes reciban fuerzas inapropiadas, lo que puede causar daños serios e irreparables como la pérdida de dientes, problemas en la mandíbula, dientes mal alineados y otros problemas de salud bucal.”, explica Almudena. Y recuerda: “este tipo de alineadores invisibles - que son los más buscados - conllevan además más riesgos ya que durante el tratamiento de ortodoncia, pueden surgir complicaciones como caries o enfermedades de las encías que, sin la atención de un profesional, pueden pasar desapercibidas y empeorar con el tiempo, causando daños permanentes”.

Aunque la ortodoncia invisible en línea pueda parecer una opción económica, realmente quienes los adquieren pueden perder tiempo y dinero si el tratamiento no da los resultados esperados, ya que corregir estos problemas puede requerir una intervención mayor vigilado de un ortodoncista profesional, aumentando los costos y prolongando el tratamiento.

En España hay cientos de casos registrados con estas quejas ante autoridades competentes en el último año, y si bien no hay una cifra exacta de la cantidad de personas afectadas, muchas de ellas exponen sus situaciones en redes sociales, medios donde expertos en el tema mencionan que debería de haber regulaciones sobre los anuncios que son permitidos, sobre todo en el sector salud. Almudena Herraiz reitera la importancia de acudir a un profesional ante las dudas y sobre todo, empezar algún tratamiento.

Inteligencia artificial y control remoto: la revolución de la ortodoncia

Uno de los factores que más acusan los pacientes es la falta de tiempo para un seguimiento de un tratamiento de ortodoncia. Sin embargo, en plena era de la digitalización cada vez son más las clínicas que están incorporando nuevas herramientas tecnológicas que no sólo afinan los resultados, aportando información diaria al dentista sobre un tratamiento en un paciente, sino que además permite reducir los tiempos en un tratamiento y acompañarlo en remoto sin necesidad de que éste tenga que acudir a una clínica.

La tecnología bien aplicada de la mano del conocimiento, y un seguimiento cercano y puntual puede obtener resultados superiores a los esperados para los pacientes. “Aunque para mí, la principal ventaja es la planificación personalizada del caso. Algo que sin duda no ofrecen ninguno de los kits dentales de compra online porque no hay esta supervisión profesional detrás. Los ortodoncistas hoy en día disponemos de distintos softwares en los que cargamos la boca actual del paciente y podemos diseñar diente a diente la boca final que queremos para el paciente centrándonos en su hueso, encía, patologías dentales previas y objetivos. Podemos crear distintos planes de tratamiento y compararlos decidiendo cual es el mejor para el paciente. En resumen, nos permiten no tener que improvisar, tenemos desde el inicio la hoja de ruta que debemos seguir”.

La inteligencia artificial ha entrado con fuerza en este campo. “Gracias al control remoto diario del paciente, este tipo de herramientas son capaces de cargar grandes datos e informaciones específicas y validar así la eficacia de los tratamientos. Por ejemplo: Dental Monitoring, nos permite controlar el caso de forma diaria, comunicándonos con el paciente y viendo en cada momento cómo está evolucionando el tratamiento. Para Almudena Herraiz, las nuevas tecnologías ya están a nuestro alcance y los profesionales del sector tienen la oportunidad de demostrar que el control de estos tratamientos es un básico si queremos lograr una salud bucal de manera segura a lo largo de toda nuestra vida.