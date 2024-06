Lumio y PandaGo unen fuerzas para impulsar la movilidad eléctrica con energía verde y a bajo coste

Lumio, empresa líder en energías renovables, ha cerrado un acuerdo de colaboración con PandaGo, proveedor de soluciones de movilidad eléctrica para empresas y autónomos. Este acuerdo refuerza el compromiso de PandaGo con una movilidad eléctrica 100% sostenible, al garantizar que la recarga de toda su flota de vehículos eléctricos se realice con energía 100% verde y a bajo coste. Lumio proporcionará asesoría energética personalizada a los puntos de intercambio que la compañía tiene distribuidos por Madrid, Valencia y Barcelona, logrando que estos colaboradores ahorren hasta un 60% en sus facturas de electricidad mientras consumen energía 100% renovable.

Lumio y PandaGo se conocieron al formar parte de los Premios Emprende XXI de CaixaBank, lo que facilitó esta colaboración estratégica que ahora beneficia a ambas empresas.

Ahorro significativo y energía renovable para los colaboradores de PandaGo Gracias a esta colaboración, Lumio ofrecerá su experiencia en el sector energético a PandaGo y a sus colaboradores asociados, con un enfoque en la transparencia y la eficiencia. A través de simulaciones gratuitas y detalladas de las facturas de luz, Lumio asegura que en el 955 de los casos, pueden reducir sus costos de electricidad hasta en un 60%. Este significativo ahorro se logra sin comprometer la sostenibilidad, ya que toda la energía suministrada es 100% renovable y a precio de coste.

Asesoría energética personalizada Para lograr estos beneficios, Lumio llevará a cabo un análisis exhaustivo de las necesidades energéticas de cada colaborador de PandaGo. Alexis Las Heras, CEO de Lumio, comenta: “Nuestro objetivo es proporcionar soluciones energéticas que no solo sean sostenibles, sino también económicamente viables. Este acuerdo con PandaGo nos permite extender nuestro compromiso con la energía renovable a un nuevo sector, ayudando a sus Partners a reducir sus costos operativos y su huella de carbono simultáneamente”.

Impacto ambiental y económico La colaboración entre Lumio y PandaGo no solo tiene beneficios económicos. Al fomentar el uso de energía renovable entre los colaboradores, este acuerdo contribuye significativamente a la reducción de la huella de carbono de estos negocios. Francisco Acosta, COO de PandaGo, señala: “En PandaGo, la sostenibilidad es nuestra prioridad. Todos nuestros vehículos ya son sostenibles y ahora buscamos asegurar que el 100% la energía para recargarlos provenga de fuentes renovables y alternativas. Esta alianza con Lumio nos permite ofrecer a nuestros colaboradores una carga más económica y respetuosa con el medio ambiente, reforzando nuestros valores de responsabilidad ambiental”.

Ventajas para colaboradores Además de los ahorros en costos, los colaboradores se beneficiarán de un suministro de energía verde proporcionada por Lumio. Esto significa que Lumio actuará como su compañía de luz, suministrando electricidad renovable a precio de coste. Este enfoque no solo mejora la sostenibilidad de estos, sino que también les permite ofrecer servicios a costos reducidos, posicionándolos favorablemente en el mercado.

El futuro de la movilidad eléctrica Con este acuerdo, Lumio y PandaGo están estableciendo un nuevo estándar para la integración de energía renovable en el sector de la movilidad eléctrica. La colaboración demuestra que es posible combinar la sostenibilidad con la eficiencia económica, ofreciendo soluciones que benefician tanto al medio ambiente como a los negocios. Alexis Las Heras añade: “Estamos entusiasmados con las posibilidades que puede abrir este acuerdo. No solo estamos ayudando a reducir las facturas de electricidad, sino también promoviendo una transición hacia una energía más limpia y sostenible”.

Conclusión La alianza entre Lumio y PandaGo representa un paso significativo hacia un futuro más verde y económicamente sostenible. Al ofrecer energía renovable a precio de coste y asesoría energética personalizada, los colaboradores de PandaGo están reduciendo sus costos y su impacto ambiental. Este acuerdo no solo beneficia a las empresas involucradas, sino que también contribuye al bienestar del planeta, demostrando que la sostenibilidad y la eficiencia económica pueden ir de la mano.