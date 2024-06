SEAT Ateca ahora con el nuevo acabado Style Special Edition

El SEAT Ateca actualiza su oferta sustituyendo el motor 1.0 TSI 110 CV por el nuevo 1.0 TSI 115 CV, que mejora su eficiencia de consumos casi un 5%. Asimismo, el acabado de acceso Reference se deja de comercializar y, en su lugar, la versión de acceso es ahora el nuevo acabado Style Special Edition asociado a este motor, y prácticamente a igualdad de precio. Sin duda, un cambio que ofrece una gran ventaja económica para el cliente y hace aún más atractivo al SUV compacto español.



La nueva terminación Style Special Edition aporta no solo un diseño más elegante que el anterior Reference, sino que destaca además por incorporar de serie un paquete de equipamiento muy elevado, con la tecnología más avanzada en cuanto a confort, seguridad y conectividad.



Esta versión también permite añadir más equipamiento opcional libre, y elegir entre la tapicería Dinámica y asientos de piel en color negro, siete colores de carrocería, y unas llantas de aleación de igual medida que la de serie —43 cm (17’’)—, de diseño Dynamic.



El Ateca Style Special Edition está disponible en exclusiva con el nuevo motor 1.0 TSI 115 CV con cambio manual de seis velocidades. Esta mecánica presenta un consumo combinado de entre 5,7 y 6,4 litros a los 100 km, según homologación WLTP. Acelera de 0 a 100 km/h en 11 segundos, y alcanza una velocidad máxima de 183 km/h.

SEAT ATECA STYLE SPECIAL EDITION, DESDE 160 EUROS AL MES

El SUV compacto de SEAT, en su versión de acceso Style Special Edition con el motor 1.0 TSI de 115 CV, está disponible desde 25.599 euros con descuentos de la marca aplicados (incluye el descuento base sin estar sujeto a condiciones y el descuento por financiar con la marca). Además, SEAT ofrece ahora hasta 10 años de garantía en toda su gama.

Asimismo, el SEAT Ateca 1.0 TSI 115 CV Style Special Edition está disponible por 160 euros al mes con SEAT Flex, con 4 años de garantía y 3 de mantenimiento incluido —cuota calculada para 36 meses, 10.000 km al año y una aportación inicial de 5.797 euros—. Esta fórmula de financiación destaca por ofrecer el vehículo siempre en propiedad del cliente, quien podrá elegir si quiere aportar o no una entrada inicial, la cuota mensual, los kilómetros anuales a realizar, y la duración del contrato. Una vez finalizado, decidirá qué quiere hacer con el coche: devolverlo, cambiarlo por otro, o quedárselo abonando una cuota final.

La gama al completo del SEAT Ateca está disponible con motores de gasolina TSI de 115 y 150 CV —las versiones más potentes se pueden elegir con cajas de cambio manual o automática de doble embrague DSG—, y diésel de 150 CV siempre asociado al cambio DSG.

Asimismo, se ofrece con dos niveles de acabados: Style y X-Perience, y también está disponible con las versiones ‘Special Edition’, que incluyen un equipamiento más completo. Así, se ofrecen el Style TSI 115 CV que aquí nos ocupa y, como la versión más deportiva y exclusiva de la gama, el Ateca FR Special Edition con motor TSI 150 CV, disponible con cajas de cambios manual y automática DSG.

