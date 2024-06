Festival Espírito Ribeiro, este fin de semana, en la Toscana gallega

Las villas ourensanas de A Arnoia, Cenlle y Castrelo de Miño se convertirán en un escenario pletórico de música, gastronomía, vinos y artesanía, los próximos días 28, 29 y 30 junio.

Rebeca Sotelo, alcaldesa de Cenlle, apunta que “el objetivo de este festival es dar visibilidad a los vinos y a los productos artesanales y locales, así como los valores patrimoniales, culturales y paisajísticos del municipio. Esto es lo que realmente hace diferente a Espírito Ribeiro, un único evento que permite poner en valor todo el talento, el potencial y la riqueza de Cenlle”.

Rodrigo Aparicio, alcalde de Arnoia, señala que este evento permite “la promoción de los viticultores y bodegas del municipio, al tiempo de dar a conocer nuestro concello y nuestros productos, como el aceite o los emblemáticos pimientos de Arnoia.”. Además destaca que “Espírito Ribeiro posibilita unir a tres ayuntamientos diferentes para, juntos, dar a conocer nuestros vinos, nuestra gastronomía, nuestros productores locales así como la belleza de nuestros espacios naturales”.

Avelino Pazos, alcalde de Castrelo de Miño, por su parte destaca que: “somos tres ayuntamientos hermanos que vamos de la mano para promocionar y potenciar el vino DO Ribeiro de nuestras bodegas y viticultores, motor económico de nuestros municipios. Juntos somos más fuertes y luchamos por honrar el legado de sacrificio y trabajo en esta tierra por parte de nuestros ancestros”. Además, puso en valor el formato de este festival porque “permite disfrutar de la cultura del vino y nuestros productos locales en el mejor entorno posible”.

Comercio local

José Balseiro Guinarte, director de Gandería, Agricultura e Industria de la Xunta de Galicia, enfatiza la importancia de los productos de proximidad: quesos, carnes y hortalizas.Asegura que la belleza de la región del Ribeiro, “ bien podría ser considerada la Toscana española”. Este tipo de eventos, afirmó, “son un escaparate para visibilizar paisajes, artesanos y bodegas”.

Programación musical

Viernes 28 de junio, A Arnoia

20:30 h.- MICALIP'S Grupo de músicos portugueses que actualmente residen en Tui. Tres hermanos con quince años de existencia, con un proyecto musical dirigido a los amantes de la música retro. Versionan clásicas canciones de distintos géneros como Pop Rock, Country, Rumba y Rock and Roll, con un acústico muy potente e interactivo, transmitiendo aquellas sensaciones proporcionadas solamente por un directo.

22.00 h.- Elton Song Mejor banda de covers de Elton John, hará un repaso a las grandes canciones de este artista revolucionario e influyente. Un show inolvidable gracias a la voz y el piano de Mauricio Torres Baltierra, considerado el mejor tributo mundial a uno de los más influyentes compositores del pop rock internacional.

Sábado 29 de junio, Castrelo de Miño

18:00 h.- Uxía Lambona e a Banda Molona Esta banda de música infantil recoge los clásicos populares gallegos con su toque particular, desde "A Carolina" rapeada hasta "O Jato" rockero, pasando por muchos otros temas tradicionales, todos ellos muy dinámicos, haciendo que los niños sean partícipes de este "des-concierto" lleno de bailes, juegos, coreografías y alguna que otra sorpresa.

20:30 h.- Pancho Varona Su legado como compositor, guitarrista y productor ha moldeado la escena musical española. Colaborador de gigantes como Joaquín Sabina y artífice de éxitos para Ana Belén o Miguel Ríos, Varona es un verdadero maestro de la música. Hará las veces de maestro de ceremonias y embajador de esta edición, compartiendo las historias que dieron vida a canciones inolvidables, ofreciendo una experiencia que va más allá de la música. Un verdadero diálogo entre el artista y su público.

22:00 h.- The Bigüis Nacida en 2012, esta banda viguesa se formó para amenizar cenas navideñas de empresa pero ha crecido hasta consolidarse en la escena musical. Interpretan versiones de rock clásico y alternativo, desde los icónicos The Beatles hasta Franz Ferdinand, pasando por un poco de pop. Es la conjunción perfecta de humor, buen ambiente y mucho rock and roll.

Domingo 30 de junio, Cenlle

La tarde estará dedicada a los más jóvenes, con una sesión divertida y refrescante que incluirá toboganes de agua y piscinas hinchables, garantizando una experiencia lúdica y para todos los asistentes.

19:15 h.- ISIUS El cuarto trabajo de la banda viguesa llega bajo el sello Ernie Records. Studio 2 fue grabado en directo en los estudios londinenses Abbey Road, reinventando su sonido con una nueva etapa más cañera y auténtica. Un disco especial, no solo por nacer en el icónico lugar de The Beatles, sino también por lo que supone en su trayectoria.

20:30 h.- Pancho Varona Repetición del concierto de Pancho Varona, que continuará haciendo las veces de maestro de ceremonias y embajador del festival, compartiendo sus historias y canciones.

21:45 h. - Dr. SLUMP Grupo formado por cuatro músicos con influencias musicales muy diversas, ofreciendo un exhaustivo repaso por las gloriosas décadas de los 80 y 90. Una experiencia llena de diversión y espectáculo, donde el público participa activamente.