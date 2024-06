Ecológica de los Pirineos: motor de desarrollo rural

En un escenario donde el medioambiente y el estilo de vida saludable son cruciales, Ecológica de los Pirineos no solo produce carne ecológica de alta calidad, sino que también impulsa el desarrollo rural y combate la despoblación. Fundada en 2004 por Jaume Jordana y Marc Chimisana, esta empresa innovadora ha transformado la ganadería tradicional en un negocio sostenible que satisface la creciente demanda de productos ecológicos.



Sostenibilidad y bienestar animal

Ecológica de los Pirineos distribuye carne de ternera de raza Bruna y cordero, animales que pastan libremente y se alimentan de forraje enriquecido con Omega 3 y Omega 6. Sus productos, como la hamburguesa “Low” baja en grasa, no contienen aditivos, conservantes ni colorantes. Este compromiso con la salud y la calidad les ha ganado el reconocimiento como uno de los Mejores Productores Sostenibles de 2023.

Energía renovable y gestión de recursos

En su planta de La Pobla de Segur (Lleida), utilizan energía solar y gestionan eficientemente los residuos y el agua. Este enfoque, descrito por Jordana como “un sistema ancestral de montaña”, ha sido certificado bajo normas ecológicas modernas, demostrando que la sostenibilidad y la tradición pueden ir de la mano.

Revitalización del entorno rural

Nacidos en pequeñas aldeas pirenaicas, Jordana y Chimisana han creado un negocio que no solo preserva la tradición ganadera de sus familias, sino que también genera empleo y dinamiza la economía local. Con una red de proveedores que agrupa a unos diez mil cabezas de ganado, Ecológica de los Pirineos es un ejemplo de cómo la transición ecológica puede revitalizar zonas rurales y frenar la despoblación.

Impacto social y económico

El éxito de Ecológica de los Pirineos muestra que el desarrollo rural sostenible es posible. Al proporcionar productos de alta calidad y respetuosos con el medioambiente, esta empresa contribuye a la economía local y ofrece una solución viable a la despoblación rural. Su modelo de negocio demuestra que la innovación y la tradición pueden coexistir, beneficiando tanto a las comunidades rurales como a los consumidores.

Ecológica de los Pirineos es un referente en la producción de alimentos ecológicos y en la lucha contra la despoblación, creando un futuro más sostenible y próspero para la España rural.