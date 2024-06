Cambium Networks impulsa su programa de canal para ofrecer más valor y herramientas a sus socios empresariales

La plataforma ONE Network de Cambium Networks se encuentra en el núcleo de esta iniciativa, simplificando la gestión de las tecnologías de banda ancha por cable e inalámbricas y de borde de red Wi-Fi Cambium Networks ha anunciado importantes inversiones en su programa de canal ConnectedPartner destinadas a proporcionar más valor y herramientas a sus socios empresariales, como proveedores de servicios Wi-Fi gestionados, distribuidores de valor añadido e integradores de sistemas. El programa mejorado contempla un nivel de socio Élite, que ofrece una serie de nuevas ventajas diseñadas para acelerar el crecimiento, reducir el riesgo y aumentar la velocidad de las ventas.

La plataforma ONE Network de Cambium Networks se encuentra en el núcleo de esta iniciativa, simplificando la gestión de las tecnologías de banda ancha por cable e inalámbricas y de borde de red Wi-Fi. Estas funcionalidades permite a los operadores de red, ya sean proveedores de servicios gestionados o clientes finales, concentrar más recursos en sus operaciones de negocio que en la gestión de la red. El renovado programa de canal se ha estructurado para dar respuesta a las principales preocupaciones de los socios empresariales, como la generación de nuevas oportunidades de ingresos, la lucha contra la erosión de los márgenes y la mejora de la capacidad de los equipos de red cualificados.

Principales ventajas del programa ConnectedPartner para socios Élite:

Márgenes más altos: Los socios de nivel Premium se benefician de mayores descuentos asociados a su nivel, lo que repercute directamente en su cuenta de resultados. También tienen acceso a importantes descuentos del programa de especialidades.

Recursos del portal de marketing conjunto: Acceso a fondos de marketing conjunto y desarrollo de mercados para impulsar la visibilidad y las oportunidades de negocio.

Escasez geográfica para SI/VAR: Con la aprobación del acuerdo de registro, la competencia de otros socios en el mismo proyecto es limitada.

Servicios de conserjería de red ONE: Asistencia exclusiva durante el ciclo de vida de los socios Elite de Wi-Fi gestionado para garantizar un servicio continuo y la satisfacción del cliente.

Contactos de usuario final empresarial: Los socios de primer nivel tienen acceso prioritario a clientes potenciales directamente de Cambium Networks, lo que impulsa nuevas oportunidades de negocio.

Formación virtual en directo: Descuentos para una formación técnica práctica exhaustiva que certifique a los ingenieros y mantenga altos niveles de cualificación.

Cambium Networks se compromete a dotar a sus socios de las herramientas y los recursos necesarios para prosperar en un mercado competitivo. El programa ConnectedPartner mejorado, con su acceso simplificado a las ventajas y unos umbrales Wi-Fi para empresas más bajos para subir de nivel, está diseñado para que los socios obtengan estas ventajas de forma más fácil y rápida.

Para obtener más información sobre el programa ConnectedPartner y presentar candidatura, se debe visitar la página de socios de Cambium Networks.