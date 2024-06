Nuevo Renault Captur ofrece la posibilidad de elegir entre tres tipos de tecnologías y cinco motores modernos y eficientes

Conservando las numerosas cualidades que han hecho de él un éxito en los últimos 10 años, Nuevo Renault Captur se ha dotado de numerosas novedades para seguir siendo un modelo de referencia en el mercado de los SUV urbanos y hacerlo más atractivo que nunca. Tras su nuevo frontal y sus líneas más atléticas, Nuevo Captur esconde un mayor estatus. El nuevo acabado esprit Alpine es la mejor ilustración de ello, mezclando con elegancia guiños a la marca Alpine y elementos bañados de deportividad. En su segmento, Renault Captur encarna la visión de un ‘coche lleno de vida’, ofreciendo el máximo confort y polivalencia de uso. A bordo, el placer de conducir y de viajar se ve reforzado por un comportamiento más dinámico y por evoluciones técnicas que lo hacen más conectado y eficiente.



Captur concentra el ADN Renault del "coche lleno de vida" en el segmento B: confort, posición de conducción elevada, interior habitable y adaptable a la vida del conductor y de los pasajeros. Todo ello con un tamaño compacto de 4,23 metros de longitud. Basándose en su éxito, con más de 2 millones de vehículos vendidos, Nuevo Captur es aún más dinámico y conectado con los tiempos: un nuevo diseño más asertivo, una versión esprit Alpine de estética deportiva, un motor E-Tech full hybrid y openR link con Google integrado. Todas ellas son tecnologías útiles con las que nuestros clientes están encantados. Bruno Vanel, director de performance producto de la marca Renault.

TECNOLOGÍAS ÚTILES Y HEREDADAS DE SEGMENTOS SUPERIORES

La transformación exterior, que eleva la imagen del modelo, también se refleja en el interior gracias a sus equipamientos vanguardistas. Las dos nuevas secuencias de bienvenida (incluida una específica para la versión E-Tech full hybrid) y la gran pantalla central de 10,4 pulgadas marcan la diferencia: Nuevo Captur nace como un vehículo rotundamente moderno.



Nuevo Renault Captur está equipado con el sistema multimedia openR link con Google integrado. Lo mejor de los tres mundos de Google con Google Maps, Google Assistant y el catálogo de Google Play (que da acceso a más de 50 aplicaciones) simplifica la vida a bordo y garantiza una experiencia tan intuitiva como utilizar un dispositivo móvil.

Gracias a su nueva arquitectura electrónica Nuevo Captur presume de los más altos niveles de seguridad activa y pasiva. Los conductores se benefician de las ayudas a la conducción de última generación, como el sistema Active Driver Assist que ofrece un nivel 2 de asistencia a la conducción, y la conducción híbrida predictiva (asociada al motor E-Tech full hybrid) que optimiza la eficiencia aprovechando al máximo la energía eléctrica en carretera.

La aplicación de la norma europea GSR2 (Reglamento General de Seguridad) obliga a activar por defecto determinados ADAS cada vez que se arranca el coche. En este contexto, un nuevo botón My Safety Switch situado en el lado izquierdo del volante permite al conductor con un simple gesto activar o desactivar sus preferencias de configuración en cinco ADAS al mismo tiempo.

COMPORTAMIENTO MÁS DINÁMICO PARA UN MAYOR PLACER DE CONDUCCIÓN

Además de la seguridad y el confort, las numerosas evoluciones técnicas y tecnológicas de Nuevo Renault Captur aumentan el placer de conducción. Las prestaciones dinámicas de esta nueva generación ofrecen aún más placer de conducción.



El comportamiento de los cuatro amortiguadores, la geometría de los ejes y el calibrado de la dirección asistida se han revisado minuciosamente en comparación con la generación anterior. Gracias a las modificaciones introducidas en chasis y en la dirección asistida se ha reducido el tiempo de respuesta al volante. Como resultado, las sensaciones de conducción han mejorado notablemente.

Esta nueva generación ofrece la posibilidad de elegir entre tres tipos de tecnologías y cinco motores modernos y eficientes (hay una sexta motorización de gasolina que no llegará a España), que permiten disfrutar de la conducción y se adaptan a las necesidades de sus clientes.

Con 145 CV, el silencio propio de un motor eléctrico en entornos urbanos y sin limitaciones de carga, la tecnología E-Tech full hybrid alcanza la excelencia en términos de bajo consumo y emisiones de CO2 con 4,6 l/100 km y 105 g/km (ciclo WLTP). La nueva función E-SAVE mantiene la carga de la batería en un mínimo del 40%., un nivel que garantiza un rendimiento óptimo para pendientes prolongadas, por ejemplo.

Nuevo Renault Captur también está disponible con un motor bicombustible (gasolina y GLP9 de 100 CV que ofrece una autonomía de hasta 1.300 km gracias a dos depósitos, uno de ellos de GLP con una capacidad útil de 40 litros.

TRACCIÓN OPTIMIZADA PARA UNA MAYOR VERSATILIDAD

Con una altura libre al suelo de 169 mm, Renault Captur siempre se ha encontrado a gusto en todo tipo de carreteras. La prestación Extended Grip (disponible según versión) hace que el coche sea aún más polivalente. Este sistema optimiza la tracción en función de las condiciones de conducción con dos modos específicos (nieve y todoterreno) que modifican los parámetros del ESP.



Para un uso en carretera y un aspecto aún más atractivo, el nuevo acabado esprit Alpine se ofrece con llantas específicas y un nuevo neumático de 19 pulgadas (Michelin 225/45 R19).

Nuevo Renault Captur, que seguirá fabricándose en la planta de Valladolid, estará disponible en tres niveles de acabado (evolution, techno y esprit Alpine) y cinco motorizaciones. Ya es posible realizar pedidos en la red de concesionarios Renault españoles y las primeras entregas a clientes se realizarán durante el mes de junio.

VALLADOLID SE PREPARA PARA NUEVO CAPTUR

Renault ya ha producido más de 8 millones de vehículos en Valladolid (España) desde 1953. Desde el lanzamiento de la primera generación en 2013 se han fabricado 2,2 millones de Captur. Ahora la planta se ha preparado para el lanzamiento de Nuevo Captur al tiempo que prosigue su transformación.

La digitalización de los procesos y la llegada de la inteligencia artificial están permitiendo una reducción significativa del consumo de energía y agua, mientras que la calidad es una prioridad clave. La instalación de cámaras de visión combinadas con la inteligencia artificial ha mejorado la trazabilidad y la capacidad de reacción.

Por último, pero no por ello menos importante, Nuevo Captur se somete a los "Confirmation Runs". Esto significa que 70 vehículos habrán recorrido 1 millón de kilómetros antes del lanzamiento comercial. El objetivo es identificar las áreas de mejora para garantizar que Nuevo Captur esté en lo más alto de su clase en términos de placer de conducción, calidad y fiabilidad.

