Prohibido fumar, permitido matar

El Tribunal Constitucional acaba de dar su asentimiento a que las niñas de la edad de 16 y 17 años pueden abortar sin necesidad de comunicárselo a sus padres, pues no necesitan se permiso para llevarlo a cabo.¿Esto es progresismo o recular hacia la barbarie? Consideremos qué es un aborto: es la privación de la vida a un ser que se está gestando y que, aunque sea en el vientre de la madre, es una criatura totalmente independiente y diferente de ella, de forma tal que, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista legal, la vida se inicia a partir de la concepción o fecundación, mediante la unión del espermatozoide con el óvulo; en ese momento surge un nuevo ser humano distinto de todos los que han existido antes, existen ahora y existirán en el futuro.

Por el estado actual de los conocimientos científicos de la Biología y la Genética es posible llegar a las siguientes conclusiones sobre el comienzo de la vida humana:

1) El ser humano es una individualidad genética única en la historia de la especie humana. Es un ser único, no reproducible. Su identidad biológica se determina en el comienzo de su vida.

2) La vida de un ser humano tiene un comienzo y un final en el tiempo. Su comienzo es el momento de la concepción.

3) El ser humano se forma genéticamente a nivel molecular, citológico y probabilístico al fusionarse los dos gametos masculino y femenino y estructurar un zigoto que es la célula primordial que contiene todos los genotipos originales a partir de los cuales se desarrollara la vida del nuevo ser. Este proceso que se desarrolla en pocas horas se llama fecundación, es el sustrato biológico de la concepción. La vida comienza en la fecundación.

4) Con la fecundación del ovulo y la formación del zigoto se inicia un nuevo ser que es distinto a sus progenitores. y tiene la potencialidad e individualidad para desarrollarse por sí mismo.

Este ser llegará a su plenitud en el momento en el que cumpla su total desarrollo en el vientre materno, pero ha comenzado a vivir desde el momento de su concepción, por ello todo aborto, no entro en disquisiciones sobre la preferencia de la vida de la madre o del feto en caso de enfermedad, ni de otras prioridades, es la eliminación de una vida, es decir, un asesinato.

¡Barra libre! Las niñas pueden matar a la criatura que lleven en su vientre, sin que nadie se entere. Se pueden presentar en una clínica, ante un matasanos, curandera o partera y pedir que le desprendan la criatura que se está gestando en sus entrañas, sin medir las consecuencias físicas, emocionales y psíquicas que puedan sobrevenirle.

Sin embargo estas niñas, con esa edad, si su colegio programa un viaje cultural, aunque sea en la misma ciudad en la que residan, han de presentarle a sus profesores o tutores un documento firmado por sus padres o tutores por el que se autoriza al colegio a que incluya en él a su hija.

El precepto insoslayable es este: El centro debe contar con una autorización firmada por el padre, madre o tutor de cada alumno para poder participar en una excursión de grupo organizada por el colegio, escuela o instituto.

Los menores de dieciocho años no pueden fumar, beber, comprar alcohol o tabaco. La edad mínima en España para adquirir bebidas alcohólicas de cualquier graduación, o tabaco se establece con la mayoría de edad, o sea los 18 años.

La legislación española relativa a los juegos de azar es similar a la de otros productos como el alcohol o el tabaco, de modo que los menores de 18 años tienen prohibido el acceso todos ellos, y tampoco pueden conducir un coche.

En el País prototipo de libertades, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha abolido la ley que protege el derecho al aborto de las mujeres, vigente desde 1973. A partir de ahora, serán los estados los que determinen el derecho al aborto.