Polaris Renewable Energy anuncia los resultados de las elecciones de directores en la reunión anual

Polaris Renewable Energy Inc. es una empresa canadiense que cotiza en bolsa y se dedica al desarrollo Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) ("Polaris" o la "Empresa"), se complace en anunciar que los seis directores propuestos por la dirección han sido elegidos como directores de la Empresa en su junta anual y extraordinaria de accionistas celebrada hoy por videoconferencia en directo. Cada director ocupará su cargo hasta el cierre de la próxima junta anual de accionistas de la empresa o hasta que sus sucesores sean debidamente elegidos o nombrados. Los resultados de la votación son los siguientes

Sobre la base de las delegaciones de voto recibidas y una votación realizada por Internet:

Jaime Guillen: número de votos: 8,886,119; votos retenidos: 1,155,306; Porcentaje de votos 88,49%, porcentaje de votos retirados: 11,51%

James V. Lawless número de votos: 8,884,873; votos retenidos: 1,156,552; Porcentaje de votos 88.48%, porcentaje de votos retirados: 11,52%

Marc Murnaghan número de votos: 8,890,436; votos retenidos: 1,150,989; Porcentaje de votos 88,54%, porcentaje de votos retirados: 11,46%

Marcela Paredes de Vásquez número de votos 8,878,715; votos retenidos: 1,162,710; Porcentaje de votos 88.42%, porcentaje de votos retirados: 11,58%

Catherine Fagnan número de votos; 8,865,120; votos retenidos: 1,176,305; Porcentaje de votos: 88.29% porcentaje de votos retirados: 11.71%

Adarsh P. Mehta número de votos; 8,888,570; votos retenidos: 1,152,855; Porcentaje de votos: 88.52%; porcentaje de votos retirados: 11.48%

Sobre Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. (anteriormente, Polaris Infrastructure Inc.) es una empresa canadiense que cotiza en bolsa y se dedica al desarrollo, construcción, adquisición y explotación de proyectos de energías renovables en América Latina.The Company's operations are in 5 Latin American countries and include a geothermal plant (~82 MW), 3 run-of-river hydroelectric plants (~33 MW), and 3 solar (photovoltaic) projects now in operation (~35 MW).