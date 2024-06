Huidas inquietantes

Por regla general, recorremos unos trayectos curiosos en las diferentes edades y situaciones. Los matices abundan, con rasgos de intensidad desiguales, sin que los ritmos comunitarios o personales se mantengan inmutables; con numerosas modificaciones en cuanto a las metas proyectadas. El muestrario ofrece un panorama heterogéneo cuya clasificación es un tanto arbitraria. No obstante, sin entrar en justificaciones poco contrastadas, destacan aquellos comportamientos EXTREMOSOS por parte de algunos sujetos peculiares. Dado el carácter controvertido de sus repercusiones, su aceptación o rechazo, su valoración, en suma, dependerá de los múltiples factores implicados.



A través del lenguaje pueden esquivarse, intentarlo al menos, las posiciones menos agradables. Sea por vía oral o por escrito, las expresiones logran disimular e incluso transformar las primeras impresiones. Los escritores virtuosos, los oradores, disponen de esa fuerza para modificar el sentido de las percepciones. La consistencia, el acierto, de sus ideas, es cuestión aparte, su poder de tergiversación es ilimitado. Observemos la genialidad kafkiana, se aplica a un REPUDIO generalizado, desde el padre a las instituciones, sin asomo de autocrítica, con un sectarismo despiadado. El desapego con respecto a la diversidad de los entornos, la monopolización de los matices, se lanza por caminos irreconocibles.

Como los agobios aprietan a su ritmo, las respuestas provocadas no serán uniformes, plegadas además a las características de los protagonistas. Las respuestas activadas frente a los retos acuciantes, reúnen una serie de posibilidades, conocimientos y coraje; en sus trámites exigen una decisión enérgica para afrontar las situaciones. Cabe la otra opción evasiva, la de no aplicarse en esa reacción y adoptar ACTITUDES huidizas ante el reto, sin poder prescindir de las múltiples circunstancias acompañantes. La edad es primordial, por el progresivo acopio de experiencias, pero también por la disponibilidad de energías vivaces en la juventud y su mengua posterior; es un gran factor modelador. El complejo mundo modela los tipos de respuestas.

La conveniencia de marcharse de un lugar, salir de una determinada situación, es una posibilidad tentadora en el horizonte; las condiciones insatisfactorias empujan hacia esa vía de escape. Sin embargo, ese alejamiento de las circunstancias basales exige la suficiente reflexión para no dar pasos en falso. De lo contrario, puede desdeñarse el grueso de la RAIGAMBRE, sin avizorar ni siquiera las futuras hojas. Ahí radican los recodos familiares intransferibles con su lustre peculiar, los núcleos ceñidos a las proyecciones laborales, los hilos trenzados a base de las relaciones personales y el ensamblaje íntimo de las características personales. La envergadura de ese engarce con las raíces marcará los calificativos de la huida.

Al hablar de fugas, el ámbito geográfico es sólo una de las posibles vías a considerar. En el sector intelectual se revisan asientos y trayectorias de distinto calado, otras razones. También las relaciones directas o la subsistencia, pueden apuntar hacia el destino final. Es muy laboriosa la tarea de orientar esa dirección de las andanzas, ese hacia dónde se ve recargado por la estirpe de los deseos. El irregular conocimiento de las posibles metas, actúa como un señuelo nunca comprendido del todo, debido a su lejanía. En conjunto, en cuanto a las posibles direcciones de los RUMBOS dificulta el entendimiento de las escapadas proyectadas; como consecuencia se mantiene su carácter aventurado.

Es interesante percibir las diferencias entre las explicaciones razonadas de una escapatoria y la auténtica realidad de sus movimientos. En uno de los casos extremos, por su genialidad manifiesta, no podemos dejar de mencionar los escritos kafkianos; enfrascados en esa madeja impenetrable de sinsabores, abandonos y vivencias trágicas de su autor. Es sobrecogedor el panorama sombrío de sus escritos, en un desierto sin aportaciones favorables, incluida la cerrazón obsesiva incapaz de las superaciones. Es una escapatoria literaria hacia la NULIDAD, con la acumulación de despropósitos lamentables, la exageración de todas las puertas cerradas, sin autocrítica y sin posibilidades sugerentes.

Celebramos el magnífico lustre literario de la locura QUIJOTESCA, como una ilustrada huida extensible al mundo entero. Aquí se mezclan las muchas lecturas previas con los lamentos provocados por la visión de las tremendas desventuras sociales. Más que una escapatoria, estaríamos ante una huida hacia delante en toda regla, una rotunda invitación a la enérgica corrección de los entuertos. La desquiciada mente no logra poner las cosas en su sitio; en ese sentido, hablaríamos de su nulidad. Sin embargo, la ficción literaria abre notables horizontes fascinantes. La creatividad cervantina emerge como potencia real de los ideales necesarios para la sociedad y la participación sin reservas en los empeños.

Ciertos ejemplos de estas huidas se presentan como enormes impulsos emprendedores, no resulta fácil deslindar una iniciativa bien fundamentada de un simple farol, como brindando al viento, si no prestamos la suficiente atención. El entusiasmo de sus promotores olvida con frecuencia las dificultades y los desconocimientos. En consecuencia, al hablar de horizontes inexplorados y del intento de acercarse a ellos, será fundamental atender a los CIMIENTOS de cualquier propuesta, aunque sólo sea por aquello de no caer en la mera palabrería. Uno puede lanzarse a esas actividades a la mera aventura, pero es importante que no arrastre a otra gente a base de artimañas engañosas. En esa cantidad de avances impetuosos, los sectores implicados diversifican la envergadura de las situaciones; sobre todo, en la medida que afecte a mayor número de personas. La complejidad aumenta con la mayor implicación de los grupos sociales. En solitario o acompañados, los promotores han de tener presentes las repercusiones de sus iniciativas. El agrandamiento del área afectada, esa amplitud de la gente involucrada, provoca de manera progresiva una DEVALUACIÓN del individuo como ente concreto y peculiar. Si progresa esa desconsideración, comienza a pergeñarse un mamotreto colectivo de características poco encomiables, capaz de alcanzar funcionamientos abusivos.

Por encima de quien sea es una mala tendencia, que vamos notando en las propias espaldas, en tanto son más poderosas las iniciativas; a su vez, su potencial le imbuye de una autosuficiencia no siempre justificada. El grado de INQUIETUD se genera alrededor de esa fervorosa actitud de apisonadora, porque incrementa los perjuicios, irreversibles en muchas ocasiones.

En todo caso, una vía de salida lo mejor preparada posible y con sus protagonistas dispuestos al esfuerzo requerido para su buen desarrollo, transforma la huida inicial en una progresión gratificante, en un PROYECTO real. No se trata de respuestas escritas previamente, sino de apertura de caminos exigentes. Con una aplicación integral y decidida cambiará el signo de la inquietud y anhelo esperanzado.