Hola Camp confía en Noma para su proyecto de Tiny House, auténticos hogares sobre ruedas

El pasado 28 de mayo, el camping El Garrofer de Sitges fue testigo de la presentación del nuevo modelo personalizado de Tiny House de Hola Camp, fabricado por Noma. Este evento marcó un hito en la revolución del turismo en el mundo de los campings y el glamping, destacando cómo las parcelas pueden transformarse con soluciones innovadoras y sostenibles.

Noma Tiny House: la solución versátil para el turismo y el camping Noma Tiny House, con sede en Sabadell, se especializa en la creación de remolques con hogares completamente personalizados. Estas "casas pequeñas" son una solución ideal para parcelas donde las edificaciones o elementos semi móviles no son permitidos, gracias a su matrícula que permite ubicarlas en cualquier tipo de parcela. Durante la presentación en el camping El Garrofer se destacó cómo estos alojamientos sobre ruedas combinan la movilidad de las caravanas con el confort de los bungalows, ofreciendo una flexibilidad sin igual para los campings y parcelas.

Estas Tiny Houses ofrecen una nueva perspectiva para el turismo: con dormitorios en altura tipo loft, el espacio es aprovechado al máximo, lo que permite una mayor densidad de alojamiento en parcelas de acampada. Esta característica no solo aumenta la rentabilidad para los propietarios de campings, sino que también responde a la creciente demanda de alojamientos innovadores y sostenibles en el sector turístico.

Hola Camp y Noma: un plus a su camping La colaboración entre Hola Camp y Noma ha dado lugar a un producto destacado que redefine el concepto de alojamiento móvil. El modelo personalizado presentado en Sitges refleja la filosofía de Noma: fusionar calidad, diseño y funcionalidad en un espacio compacto.

Este modelo cuenta con un baño completo y cocina integrada en un espacio abierto, proporcionando las comodidades para una estancia agradable. Con acabados de alta calidad y un diseño sostenible y minimalista, estas Tiny Houses han llegado para transformar el turismo.