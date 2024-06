Carmen Grazia publica ‘La vida está aquí’, una novela actual que envía un mensaje de empatía y superación

CÍRCULO ROJO.- Carmen Grazia se dirige a cualquier persona mayor de 13 años y aficionado a la lectura en su libro, ‘La vida está aquí’. “Del libro destacaría que es una historia muy actual que nos deja un mensaje muy claro: cualquier herida se cura y esas personas que nos cruzamos veces, de origen africano, o del origen que sea, acarrean a sus espaldas una dura experiencia de vida. Me he inspirado en las historias que he visto y he vivido durante mis viajes a Senegal”, explica ella misma.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “con una historia amena, fluida e interesante”.

SINOPSIS

Moussa, un joven mecánico que vive en La Medina de Dakar, tiene un único deseo: vivir tranquilo. Para conseguirlo, cumple a rajatabla todos los preceptos del Corán. Cuando por fin logra la tan anhelada tranquilidad y una estabilidad familiar, sus dos hijos mayores deciden embarcarse en una patera.

‘La vida está aquí’ es el relato de una esperanzadora y sorprendente historia de amor entre dos jóvenes que llegan por casualidad a Mallorca después de un largo viaje. Él se ha tenido que enfrentar a la pérdida y al desarraigo. Ella, al abandono y al abuso. Juntos conseguirán, gracias al amor que les une, superar el dolor y sanar las heridas.

En una sociedad tan estresada como la nuestra, donde debemos tomar decisiones a diario y decidir qué opción elegir, ‘La vida está aquí’ nos muestra una forma de vida muy diferente, nos muestra un lugar donde sus habitantes no tienen elección, su única opción es ser felices.

AUTORA

Nació en Palma de Mallorca el 11 de septiembre de 1973. Licenciada en filología anglogermánica por la Universidad de Valencia, combina su trabajo de profesora con su vocación de escritora. Amante de los viajes y la aventura, ha viajado en numerosas ocasiones a Senegal. Es madre de dos hijos. Esta es su primera obra.