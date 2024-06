Plus Ultra Líneas Aéreas: trece años de conquista aérea

Fundada en 2011 por los empresarios Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, Plus Ultra Líneas Aéreas ha emergido como un actor clave en el sector aeronáutico. Desde que obtuvo su Certificado de Operador Aéreo en 2015, la aerolínea ha demostrado su capacidad para adaptarse y evolucionar en un mercado altamente competitivo y en constante cambio. Según Gibson Preziuso, Director de Alianzas, Comunicaciones y Asuntos de la Industria de Plus Ultra, el nombre de la aerolínea refleja dos aspectos esenciales: "Plus Ultra ha sido y sigue siendo el lema de la nación española desde el siglo XIV, y además, comenzamos nuestra andadura coincidiendo con el 90 aniversario del despegue del hidroavión Plus Ultra del Ejército del Aire español".



Primeros pasos y desafíos iniciales

La historia de Plus Ultra despegó oficialmente en julio de 2015, cuando la compañía obtuvo el Certificado de Operador Aéreo que le permitió comenzar sus operaciones. Su primer vuelo, bajo régimen de wet lease/ACMI, despegó el 4 de agosto de 2015, conectando Madrid con Tenerife, Caracas y Lima. La flota inicial, compuesta por cuatro Airbus A340-300, permitía a la aerolínea ofrecer una experiencia de vuelo cómoda y segura a sus pasajeros. Sin embargo, los inicios no estuvieron exentos de dificultades; un ejemplo fue un avión inmovilizado en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, reflejando las dificultades iniciales de la compañía en su proceso de consolidación.

Ampliación y establecimiento de rutas

El 15 de junio de 2016 marcó un hito significativo para Plus Ultra Líneas Aéreas al comenzar sus operaciones de vuelos regulares. Las primeras rutas incluían destinos como Santo Domingo en República Dominicana y Lima en Perú. Estos servicios no solo ampliaron la red de la aerolínea, sino que también consolidaron su presencia en el mercado internacional.

Participación en operaciones humanitarias

Plus Ultra se ha destacado por su capacidad para responder a emergencias con eficacia y humanidad. Un ejemplo notable de este compromiso fue el vuelo fletado por el gobierno francés el 23 de abril de 2016. En esta ocasión, uno de sus Airbus A340-300 aterrizó en el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de Manta, en Ecuador, llevando 35 técnicos franceses y varias toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados por un devastador seísmo de magnitud 7.8. Esta operación subraya la dedicación de la aerolínea a causas humanitarias y su disposición para colaborar en momentos de crisis.

Base de operaciones y red de rutas

La sede principal de Plus Ultra Líneas Aéreas se encuentra en Madrid, con su base operativa en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Desde allí, la aerolínea ha desarrollado una red de rutas que abarca diversos destinos en América Latina, fortaleciendo los lazos entre España y los países de este continente. Este enfoque ha permitido a la compañía establecerse como un puente aéreo esencial entre ambos lados del Atlántico, ofreciendo servicios que combinan eficiencia, seguridad y confort.

Estrategias para el éxito

A lo largo de sus 13 años de operación, Plus Ultra Líneas Aéreas ha expandido constantemente su flota y mejorado sus servicios. En este sentido, el Director de Alianzas, Comunicaciones y Asuntos de la Industria de Plus Ultra, Gibson Preziuso, explicó: "Queremos convertirnos en una aerolínea de referencia para los mercados a los que servimos".

La incorporación de aviones modernos y la implementación de tecnologías avanzadas han sido elementos clave en la estrategia de crecimiento de la aerolínea. Además, se ha puesto un énfasis particular en la formación y capacitación de su personal, asegurando que todos los empleados cumplan con los más altos estándares de la industria aeronáutica. Esta atención al detalle y compromiso con la excelencia han sido fundamentales para ganar la confianza y lealtad de sus pasajeros. Como afirma Alejandro Delgado, Director General de Negocio de la aerolínea: "Brindamos cercanía y empatía en cada una de las emociones que experimentan nuestros pasajeros al volar".

Certificaciones y reconocimientos

Entre sus principales logros se encuentra la obtención de la certificación IOSA durante el primer semestre de 2023, un reconocimiento que avala su alta calidad operativa. Además, la aerolínea ha superado exitosamente las auditorías del Plan de Vigilancia Continuada (PVC) de la AESA, confirmando su adherencia a los rigurosos estándares de seguridad establecidos por esta autoridad reguladora.

Mejoras en la comunicación interna

La empresa también ha implementado un portal del empleado, una herramienta diseñada para mejorar la comunicación interna y facilitar diversos procesos administrativos. Este portal permite a los trabajadores actualizar sus datos personales, consultar nóminas, solicitar vacaciones y reportar ausencias, entre otras funciones. Esta iniciativa forma parte del proyecto "Plus Ultra Talento", que busca fomentar el desarrollo profesional de los empleados a través de la formación continua y la evaluación del desempeño, consolidando un entorno de trabajo positivo y motivador.

Opiniones de los empleados y futuro

Además, la aerolínea ha sido bien valorada por sus empleados según opiniones en Infojobs, donde el 90% de las evaluaciones son favorables. El Director General de Negocio de Plus Ultra, Alejandro Delgado, ha expresado su satisfacción por estos comentarios positivos y ha reafirmado el compromiso de la compañía de mantener y mejorar las condiciones laborales. En su plan de viabilidad para el presente año, Plus Ultra se propone elevar su competitividad y consolidarse como un referente en el sector del transporte aéreo europeo, potenciando su capacidad de conectar diferentes países y contribuyendo al desarrollo del turismo y el comercio mundial.