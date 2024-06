Italian Fooding continúa revolucionando el sector de la restauración con su innovador plan de expansión

Italian Fooding, el influyente grupo de gastronomía italiana en España y Portugal, está marcando un antes y un después en el sector de la restauración con su innovador y ambicioso plan de expansión de su reconocida marca, Bresca En un movimiento audaz, Italian Fooding (https://italianfooding.com/) está implementando estrategias avanzadas para llevar sus aclamadas marcas, como Bresca, a un público más amplio a nivel nacional. Esta expansión no solo busca ampliar su presencia geográfica, sino también redefinir la experiencia gastronómica italiana, fusionando tradición y modernidad en cada uno de sus establecimientos, con el 100% de sus ingredientes provenientes de Italia. Esto es todo un caramelo para los inversores de España y alrededores, pues su crecimiento parece no tener fin.

El Grupo de Restauración se destaca por su capacidad para adaptarse rápidamente a las tendencias emergentes del mercado, combinando creatividad culinaria con excelencia operativa. Italian Fooding continúa demostrando su espíritu vanguardista en la industria de la restauración, combinando visión empresarial con un compromiso inquebrantable con la calidad y la excelencia gastronómica.

Un aspecto crucial de esta expansión es la forma en que El Grupo de Restauración está financiando su crecimiento. Paolo Maglia, CEO del Grupo empresarial, comenta:

"Hemos optado por el modelo crowdfunding porque es una manera de compartir la expansión con inversores que a partir de pequeñas cantidades pueden formar parte de un proyecto ambicioso y, a su vez permite que la expansión y crecimiento sea más rápido".

Bajo este modelo, Ángel Cambeiro declara como inversor del restaurante Bresca de Alcalá de Henares:

"Participar en el crowdfunding de Italian Fooding no solo es una oportunidad de inversión, sino también una forma de apoyar a un grupo en el que confío y en el que creo firmemente, sin dejar de mencionar que estoy muy contento con la rentabilidad obtenida".

Con esta apuesta innovadora, El Grupo de Restauración continúa demostrando su espíritu pionero en el sector, combinando visión empresarial con un compromiso inquebrantable con la calidad y la excelencia gastronómica.