Inauguración del Havila Pollux para Havila Voyages

El pasado lunes 13 de mayo, se celebró en Bryggen, Bergen, la ceremonia de inauguración del nuevo Havila Pollux, con la ex Primera Ministra de Noruega, Erna Solberg, como madrina. Este evento marca un hito importante para Havila Voyages, una compañía naviera que combina tradición y sostenibilidad en la histórica ruta costera de Noruega.

Ceremonia del Havila Pollux

La ceremonia, realizada en el emblemático Bryggen, contó con la presencia de Solberg, quien expresó su orgullo por ser parte de este evento. "Es un barco muy hermoso", comentó Solberg, destacando la importancia de la tecnología ambientalmente amigable de la nave, equipada con grandes paquetes de baterías y la capacidad de operar sin emisiones durante períodos significativos.

Bent Martini, CEO de Havila Voyages, también enfatizó la relevancia de esta ceremonia, agradeciendo a todos los que hicieron posible la realización del Havila Pollux. "Es un día para agradecer a todos los que han contribuido a hacer realidad el barco", afirmó Martini.

“Estamos orgullosos y felices de que nuestra ex primera ministra haya estado dispuesta a asumir la honorable tarea de ser la madrina del Havila Pollux. También es muy especial que tengamos una auténtica nativa de Bergen como madrina”, ha declarado Martini.

Innovación y Sostenibilidad

El Havila Pollux, que comenzó a operar en agosto de 2023, forma parte de una flota moderna diseñada para ser respetuosa con el medio ambiente. Equipado con el paquete de baterías más grande del mundo, el barco puede navegar hasta cuatro horas sin ruido ni emisiones, utilizando gas natural cuando las baterías están bajas, reduciendo así las emisiones de CO2 en un 25%.

Solberg cree que la ruta costera es importante para Noruega como nación marítima para alcanzar sus objetivos de emisiones. "Debemos reducir el 50% las emisiones del tráfico marítimo nacional para 2030. Debemos hacer más que solo hacer que nuestros ferris emitan menos. Por eso establecimos requisitos cuando sacamos licitaciones relacionadas con la operación de la ruta costera cuando estábamos en el gobierno. Y lo que escucho ahora es que estos barcos cumplen con esos requisitos, y que pueden lograr significativamente más si somos lo suficientemente buenos para crear incentivos para ello", dijo Solberg.

La ruta de Havila Voyages, que sigue el histórico Expreso Costero de Noruega, ofrece una experiencia única a lo largo de 2,500 millas náuticas, desde Bergen hasta Kirkenes. Este viaje no solo es una travesía marítima, sino una aventura cultural que conecta a las comunidades costeras y permite a los pasajeros descubrir los majestuosos fiordos noruegos.

Salidas recomendadas

Las salidas recomendadas para Havila Voyages son Noruega hacia el sur, desde Kirkenes a Bergen, durante 5 noches y con 33 puertos de escala, durante todo el año a partir de 1.069€ por persona; Noruega hacia el norte, desde Bergen a Kirkenes, durante 6 noches y con 33 puertos de escala, durante todo el año desde 1.440€ por persona; y finalmente, la costa noruega al completo, desde/hasta Bergen, durante 10 o 11 noches y también con 33 puertos de escala, por todo el año a partir de 1.951€ por persona.

Experiencia a Bordo

Los barcos de Havila Voyages están diseñados para reflejar la belleza natural de Noruega, con interiores inspirados en el paisaje noruego y ofreciendo comodidades modernas como jacuzzis al aire libre y áreas de descanso con vistas panorámicas. Además, la oferta culinaria se centra en ingredientes locales y de temporada, proporcionando una experiencia gastronómica que resalta las tradiciones culinarias noruegas.

En resumen, la inauguración del Havila Pollux no sólo marca un avance en la sostenibilidad en la industria marítima, sino que también reafirma el compromiso de Havila Voyages con la tradición y la innovación, ofreciendo una experiencia única y respetuosa con el medio ambiente a lo largo de la costa noruega.