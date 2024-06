DyCare se prepara para liderar el mercado de la telerrehabilitación en Italia de la mano del grupo líder ONHC

DyCare, la innovadora startup española especializada en fisioterapia y rehabilitación con inteligencia artificial, desembarca en Italia de la mano de ONHC. Su plataforma ReHub, ya adoptada por prestigiosos centros médicos, promete revolucionar la telemedicina y mejorar la eficiencia de la rehabilitación personalizada Casi 6 millones de personas en Italia recurren a fisioterapeutas en persona o de forma online, y el mercado de la telemedicina está en crecimiento. DyCare, una startup en líder como proveedor de fisioterapia y rehabilitación que utiliza inteligencia artificial (IA) para la supervisión de ejercicios en tiempo real, llega a Italia. Fundada en España en 2016 por Silvia Raga (CEO) y Ricardo Jauregui (CTO) , DyCare se introduce en el mercado italiano gracias a ONHC, ON Health Care Group Spa, empresa licenciataria para el país. Ya ha sido seleccionada por centros de prestigio como Humanitas, Istituto Maugeri, las clínicas de TopPhysio en Roma y las clínicas del grupo KOS.

Su producto estrella, ReHub, es una plataforma que permite la personalización y diseño de ejercicios terapéuticos 100% adaptados a las necesidades de los pacientes, utilizando avanzada tecnología de computer vision e IA para monitorizar el progreso de forma remota.

Potencial del mercado

DyCare se posiciona en un mercado en fuerte crecimiento. En 2022, el mercado de la telerrehabilitación alcanzó los 43 mil millones de dólares. En Italia, en 2023, el mercado de TIC en sanidad – el marco en el que también opera la rehabilitación – alcanzó los 223 mil millones de euros, con un crecimiento del 11% respecto al año anterior y con previsiones de superar los 3 mil millones de euros para 2026 (datos de Anitec-Assinform).

Terapia del movimiento en Italia

En Italia, aproximadamente 85 millones de personas tienen dificultades motoras, de las cuales 37 millones son graves. Casi 6 millones de personas, es decir, aproximadamente el 70% de quienes tienen problemas de movimiento, recurren a fisioterapeutas o kinesiterapeutas para terapia del movimiento, uso de masajes u otros medios físicos.

Cómo funciona ReHub

ReHub es una innovadora plataforma de rehabilitación digital diseñada para ofrecer servicios domiciliarios eficaces y personalizados. Mediante una avanzada plataforma en la nube, los profesionales de la salud pueden diseñar y prescribir más de 3,000 ejercicios guiados por IA, adaptándolos a las necesidades específicas de cada paciente. Esta tecnología utiliza algoritmos de inteligencia artificial para monitorear el progreso de los pacientes, permitiendo a los profesionales ajustar cada programa y optimizar los resultados terapéuticos.

ReHub fomenta una mayor adherencia de los pacientes al proporcionar feedback y guía en tiempo real, gracias a su sofisticada tecnología de monitoreo del movimiento. Empleando visión artificial, ReHub mide amplitud, velocidad, repeticiones, compensaciones y fuerza del movimiento, todo ello utilizando únicamente la cámara del teléfono del paciente.

Beneficios

La tecnología de ReHub, con más de 60 puntos de detección en tiempo real gracias a los algoritmos y computer vision, es cuatro veces más precisa que el ojo humano y proporciona feedback en tiempo real para la corrección de movimientos. Además, la plataforma genera informes detallados sobre la ejecución de los ejercicios, lo que permite a los profesionales evaluar el progreso y, si es necesario, contactar al paciente mediante chat y videoconsulta.

De más de 25,000 pacientes, el 90% ha declarado que utilizaría de nuevo la plataforma. Además, según datos validados clínicamente, la rehabilitación con ReHub presenta una mejora clínica del 30% en comparación con la rehabilitación tradicional. No solo eso, la implementación de ReHub en los principales hospitales y centros de rehabilitación de España ha demostrado un incremento de la capacidad productiva de los profesionales, reduciendo las listas de espera de los pacientes en más del 30% respecto a los tiempos necesarios para obtener una sesión de fisioterapia estándar. Con ReHub, el paciente gana en autonomía, reduciendo en un 60% las sesiones de fisioterapia presenciales, lo que también supone un ahorro en costos, incluido el transporte, de hasta el 50%.

Patologías tratadas

Más de 25,000 pacientes han sido tratados con ReHub hasta ahora, y las estadísticas de uso señalan las siguientes patologías entre las diez más frecuentes: dolor lumbar, cervicalgia y lesión condral de rodilla en el podio, seguidas de lesión del ligamento cruzado anterior, desgarros o roturas del manguito rotador, artroplastia de rodilla, esguince de tobillo y fractura de clavícula, seguidas de capsulitis adhesiva del hombro y síndrome de pinzamiento del hombro.

DyCare, con su plataforma ReHub, no solo mejora la calidad de la atención sanitaria, sino que también optimiza los recursos, reduciendo costos y aumentando la eficiencia tanto para pacientes como para profesionales.

Sobre ONHC

ONHC Group es un referente clave en la industria de la salud en Italia, se trata de un ecosistema que integra fondos de salud, compañías de seguros, organismos bilaterales, empresas públicas y privadas, así como centros de salud y vida asistida, todos interactuando mediante mejores prácticas orientadas al servicio personalizado. A través de un proceso de digitalización y una estrategia clara y orientada al futuro, ONHC busca optimizar cada servicio, adoptando el camino de la MedTech, es decir, la evolución de las tecnologías en el sector sanitario.