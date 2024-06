La ley de segunda oportunidad y sus principales requisitos

La ley de segunda oportunidad es un instrumento legal que ayuda tanto a particulares como a autónomos a dejar atrás sus deudas. Se trata de una legislación que permite reestructurar deudas sin necesidad de volver a endeudarse con mecanismos que asfixian el bolsillo de las personas que lo necesiten.

El despacho de abogados Amagna Legal cuenta con un equipo de expertos y profesionales en ley de segunda oportunidad. El objetivo principal de Amagna Legal es ofrecer soluciones efectivas y rápidas a los problemas financieros y legales que tienen las personas, ya sean empresas o particulares.

Amagna Legal, abogados especialistas en ley de segunda oportunidad En medio de un escenario donde la cantidad de personas con deudas aumenta de forma exponencial todos los días, resulta fundamental que puedan recibir ayuda profesional. Por esta razón, la tarea que llevan adelante los abogados especialistas en ley de segunda oportunidad de Amagna Legal recibe cada vez más consultas.

Los profesionales de Amagna Legal brindan asesoramiento integral durante todo el proceso, evaluando desde un inicio la situación financiera del cliente y realizando las gestiones correspondientes frente a los organismos de justicia.

Requisitos para aplicar a la ley de segunda oportunidad Para acceder a la ley de segunda oportunidad se deben cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, que haya una situación de insolvencia actual o reciente y que las deudas no superen los 5 millones de euros. En segundo lugar, la persona debe tener DNI o NIE y residir en España. En tercer lugar, no puede haber sido condenado por delitos contra el patrimonio o contra Hacienda en los últimos 10 años. Y, por último, no haber recibido el beneficio de la ley de segunda oportunidad en los últimos años.

Las deudas pueden dejar de ser un problema gracias a la ley de segunda oportunidad. El despacho de abogados de Amagna Legal interviene en estos casos con profesionalismo, transparencia y compromiso.