Cada español gastará 104 € en las rebajas de verano, según una encuesta de la Asociación Española de Consumidores

La Asociación Española de Consumidores ha elaborado un informe sobre las rebajas de verano que, al existir libertad de fecha para que se puedan realizar por parte de los comercios, en las próximas semanas estarán ya presentes en los establecimientos.



En concreto, se ha realizado una encuesta a los consumidores en la que se establece un gasto medio de 104€ por parte de cada consumidor que está dispuesto a realizar alguna compra en este período de ventas (15 € más que lo preveían gastar el año pasado en el mismo período de ventas). En total se han realizado 2000 encuestas a consumidores con el fin de conocer las preferencias de compras de los consumidores en este periodo de ventas.

En cuanto a las provincias que tienen previsto gastar más están Valencia con 149 €, Valladolid y Madrid con 145 € y Vizcaya con 136 €.

Por el contrario, en Badajoz será la provincia donde menos se gaste con 74 €, seguida de Cáceres con 78 € y Asturias con 80 €.

Además, según el estudio realizado, el 83% de los encuestados cree que las rebajas que se inician en estos días "no van a aportar ningún descuento adicional", al considerar que a lo largo de los meses anteriores se han producido ya rebajas en cierto modo y, por tanto, lo que publicitan los establecimientos ahora como rebajas ya se ha ofrecido previamente.

En cuanto al porcentaje de consumidores que comprará en rebajas se sitúa en el 76%, siendo el 14% los que dicen que no realizarán ninguna compra y el 10% se muestra indeciso.

Una cuestión a destacar de la encuesta es que el 77% considera que se cumple la normativa en rebajas con carácter general, siendo por tanto un 23% los que piensan que no se cumple con lo legalmente establecido.

Un dato curioso de la encuesta relacionado con esto es que un 57% desconoce la totalidad de derechos que gozan los consumidores en este período de rebajas. Se trata, por tanto, de un campo en el que vamos a trabajar a través de las diferentes campañas informativas que llevaremos a cabo en los siguientes meses.

Finalmente, en cuanto a las preferencias de compra, el 91% de los encuestados ha manifestado que realizará sus compras en ropa, el 2% en electrodomésticos, el 1% en productos informáticos y el 6% en otros productos.

La Asociación Española de Consumidores – ASESCON aconseja a los consumidores realizar un consumo consciente y responsable, que evite realizar gastos superiores a los permitidos por la economía familiar, más en tiempos de crisis económica y de alta inflación como estamos viviendo. Para ello es fundamental comprar sólo lo necesario, controlar el gasto que se va realizando, no dejarse llevar por impulsos y evitar ir de compras como forma de ocio.

Una precaución fundamental es la de elegir productos seleccionados antes del comienzo del período de rebajas, lo que permite conocer el precio anterior a la rebaja y evitar caer en la compra de productos de escasa calidad fabricados expresamente para estas fechas, cuestión no permitida por la legislación vigente.

En cualquier caso desde la Asociación Española de Consumidores se hace un llamamiento a los consumidores para que hagan valer sus derechos en época de rebajas. La venta de saldos en lugar de rebajas, la ausencia o incorrecciones en el etiquetado son los motivos de reclamación más frecuentes, aunque no los únicos.

Desde la asociación se recuerda a los consumidores que:

- Hay que comprobar que la calidad y garantías del producto sean las mismas que en cualquier otra época del año. - Los productos de temporada son los únicos que se pueden ofertar como rebajados - En la etiqueta deben constar el precio antiguo y el rebajado. - Las formas de pago serán las mismas que en cualquier otro período. - El ticket de compra es imprescindible para realizar una devolución o reclamación, además los comercios se encuentran obligados por ley a facilitarlo siempre. - Los productos rebajados deben estar claramente identificados y separados de los que no estén rebajados, para evitar confusiones a los clientes. - Los elementos con taras, desfasados o con deterioros deberán identificarse como saldos. - Hay que prestar especial atención al régimen de cambios o devoluciones que establezca el comercio. - El consumidor tiene el derecho de pedir la hoja de reclamaciones si no está conforme. Los comerciantes se encuentran obligados por ley a facilitarla, en caso contrario se podrá denunciar al establecimiento ante las autoridades competentes.