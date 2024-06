​El nacimiento de la indiferencia

La indiferencia, como sentimiento de imposibilidad, rodea el ambiente de la calle.

Cuando nace un monstruo autócrata lo primero que no consiente es ver a sus allegados con las necesidades de cualquiera de los mortales; por eso impone el NEPOTISMO, hipócritamente conocido como ADECUACIÓN necesaria para una CONVIVENCIA justa y equilibrada. Rodeado de “necesitados de progreso”, sin necesidad de esfuerzo, de voceros, “obedientes,” como ricos progresistas de convento, poco a poco van construyendo la indiferenciadel pueblo, incapacitado para curar esa enfermedad, antiguamente conocida como la epidemia de los “SEÑORITOS” pueblerinos, rodeados de suspensos, pero controladores de “peonadas baratas” .... y la INDIFERENCIA crecía..., con un poquito de agua, era suficiente...

Hoy madrugamos pensando en un futuro incierto para nuestros hijos y nietos, con la sensación, cada vez más real, de IMPOTENCIA COLECTIVA, contra el ANACRONISMO de un POPULISMO barato. La juventud, por suerte de circunstancias derivadas de años de libertad y convivencia sana, hoy está preparada, pero sin posibilidades dignas de sus especialidades y lejos de remuneraciones adecuadas a sus estudios y a las aportaciones a una sociedad por la que se prepararon, SE PREGUNTAN, juntamente con todos aquellos que, sin su preparación, aportan dignamente trabajo, esfuerzo y progreso natural:

¿Todos los que se llaman servidores de la Constitución, políticos legislativos, políticos maestros de una justicia intachable, políticos portadores de aportaciones con proyección de futuro, gracias a una justa y equilibrada GOBERNANZA... todos ellos SON IGNORANTES, CIEGOS, APROVECHADOS DE UNA OBEDIENCIA AL JEFE...?

¿Nadie es capaz de DAR UN PUÑETAZO EN LA INMENSA PLAZA IBÉRICA y volver a exigir los CUMPLIMIENTOS DE TODOS AQUELLOS JURAMENTOS QUE HICIERON AL LLEGAR AL PODER?

Decía una buena señora y madre culta en un encuentro de la Sociedad Civil, en los salones del Gran Casino de Madrid, ante numerosas personalidades especialistas en las diversas ramas que constituyen el ARBOL GENEALÓGICO DE ESPAÑA:

“¿Y mi hijo, con dos carreras, dos masters, opositor esforzado (sin allegados amigos), con idiomas, español, inglés, alemán... SIN TRABAJO, a no ser en el extranjero?”

“¿Qué será de tantos y tantos hijos preparados en especialidades profesionales, pero con ofertas que no dan ni para pagar un humilde alquiler, ni para soportar los gastos normales de un mes, ni para intentar buscar un piso con hipotecas posibles de pagar... y que tienen que seguir comiendo en casa de sus padres?”

¿Alguien tiene las respuestas adecuadas y sus motivaciones?

Lo grave, digo yo ahora, es que hemos convertido el mundo político en una plaza de ofertas que exigen OBEDIENCIA CIEGAS CONVENTUAL y la mayoría no es capaz de IMPONER LA SENSATEZ DE ÉTICA LÓGICA, sino que, CIEGOS, esperan sentados a que se abra EL BANCO... SU ECONOMÍA... y además lo hacen esperando en la sombra, sin sobresaltos.

Ya decía, también, un sabio sacerdote, religioso:“Hijo, si quieres ser rico y vivir tranquilamente, haz un voto de obediencia”...

Pero esto no es política... es un CAMPO DE AVARICIOSOS DE PODER Y DE DINERO.

¿Alguien, aunque sea uno solo, puede dar un paso adelante?