Cómo elegir el juguete erótico adecuado para ti

Un estudio publicado el pasado año por el comparador de precios Idealo relacionado con el uso de juguetes sexuales en varios países europeos asegura que la demanda de estos productos a nivel nacional ha crecido un 97% en solo dos años. España se sitúa como el segundo país en este ranking solo por detrás de Francia.

Kike Aganzo señala que España no solo destaca en el crecimiento de la demanda, sino también en el uso de estos productos. A su juicio, el interés desmedido por el sector guarda relación con la democratización en los precios, que comenzaron siendo caros y desde hace un tiempo ya son una adquisición al alcance de muchos bolsillos. De hecho, el propio comparador Idealo confirmaba que España era un lugar muy barato para comprar juguetes eróticos.

Muchos vibradores tienen precios que parten desde 15 euros. Además, la evolución en el diseño ha contribuido a generar una mayor afición. Ya no son productos tan sexualizados, sino que son más elegantes y discretos. Por otra parte, el uso de los juguetes eróticos se ha naturalizado, en especial entre el público femenino.

Todo esto lleva indiscutiblemente a una cuestión, ¿cuál es el mejor juguete erótico para cada persona? ¿qué aspectos hay que tener en cuenta? La actual variedad de opciones lleva a cuestionarse por factores como el tipo de uso (personal o en pareja), el género (hay juguetes exclusivos para mujeres, otros para hombres y otros productos que se pueden usar sin importar el género) o el presupuesto.

Un ejemplo de esto lo encontramos en la tienda erótica online Sexcalofrios, donde distinguen entre juguetes para ellas, para ellos y para disfrutar en pareja. En cualquier caso, conviene no dejar de lado otras variables que también son relevantes, como las que te mostramos a continuación.

¿Qué tipo de estimulación prefieres?

En el cuerpo humano hay muchas zonas erógenas, por tanto, si buscas un juguete erótico tienes primero que decidirte por la zona a estimular. En mujeres encontramos productos para sentir placer en la vagina, el clítoris o incluso la zona de los pezones. La estimulación en el hombre se centra en el pene, los testículos o el ano.

Igualmente, recuerda que no solo vas a sentir placer a través de las vibraciones, pues hay cremas corporales, geles y aceites que refuerzan la estimulación y son también muy efectivos. En función de tus necesidades, o tus deseos, podrás apostar por un juguete u otro.

Comprueba los materiales

Las zonas erógenas del cuerpo son muy sensibles, así que conviene no frotarlas o estimularlas con cualquier producto. Todo juguete erótico que se precie, con buena calidad, debe ser inocuo para el cuerpo y la piel. Si padeces alguna alergia, la textura y el material de confección van a suponer una diferencia notable en las sensaciones.

La silicona es una de las elecciones más comunes, porque es suave en el contacto con la piel y fácil de lavar y desinfectar. A este material se suman el PVC (es un poco más frío al tacto) y el plástico ABS (en combinación con la silicona). El cristal, como alternativa más lujosa, provoca sensaciones muy placenteras. Un último detalle vinculado a este punto, asegúrate de que son productos compatibles con los lubricantes.

La forma del juguete

Aquí también hay una amplia diversidad. Si vamos a los vibradores, que están entre los juguetes más clásicos, los puedes encontrar con forma ovalada, otros diseñados para estimular el clítoris y otros pensados para generar placer en el punto G. Para hombres hay modelos que estimulan la próstata y hasta anillos vibradores que se colocan alrededor del pene.

En función del área a estimular y la comodidad que sientas al usar estos productos podrás decantarte por uno u otro. Este punto guarda mucha sintonía con la idea de que los juguetes eróticos no siempre están sexualizados, sino que tienen diseños más discretos.

¿Qué buscas realmente con los productos eróticos?

Es la pregunta final clave. Como cada persona tiene gustos y necesidades concretas, hay que saber satisfacer esas necesidades. Quizás para ti sea más importante la discreción y preferirás un juguete pequeño y no muy ruidos.

Si buscas estimular otras zonas erógenas fuera de los genitales, también encontrarás soluciones. O si deseas recuperar el tono en el suelo pélvico después del parto. Como ves, es importante que te conozcas y aclares qué quieres conseguir con estos productos. A partir de ahí, con las ideas ya claras, experimentar y dar rienda suelta a tu placer.