Cuidemos más a las tortugas marinas (Parte I)

Poetas, expertos, investigadores, voluntarios, patrulleros y biólogos coinciden en la afirmación: se cuida, lo que primero se ama. Se trata de eso que sentimos cuando estamos frente al mar y de un momento al otro se dibuja en nuestros rostros una sonrisa, o surge una idea para salvar a las especies, mientras comenzamos a recoger instintivamente la basura de la orilla para salvar la vida marina.



Lo primero es acompasar nuestros latidos con el vaivén de las mareas, el transcurrir de nuestras vidas con las corrientes marinas, deslumbrarnos ante la sincronía de las especies en la cadena alimentaria, quedar boquiabiertos al ver los arrecifes de coral y los colores exóticos de la vida marina. Luego, también se trata de hacer coincidir nuestra experiencia, profesión, voluntad y ánimo por un mundo mejor, con todo lo demás que sentimos.

Todos los 16 de junio celebramos el Día Mundial de las Tortugas Marinas, con la intención de realzar el trabajo diario de millones de personas e instituciones, que cuidan de estas especies que están en peligro de extinción. Es mucho lo que podemos hacer, desde cada hogar, en cualquier latitud. Hoy, la invitación es a sumergirnos en el mar de las posibilidades del cuidado a la biodiversidad.

VOZ EXPERTA

Carla Eymar es Vicepresidenta de la ONG Xaloc (xalocmar.org), con sede en Valencia, es Jurista especializada en el Derecho Medioambiental y Sostenibilidad. Hoy responde algunas preguntas: ¿Qué podemos hacer por las tortugas marinas estemos donde estemos? Desde cualquier lugar del planeta. A mí se me ocurren muchas maneras pero quiero ampliar esta área con tu mirada experta.

Una de las acciones más importantes que podemos hacer desde cualquier lugar es la de cuidar la salud de nuestros mares, sobre todo consumiendo menos residuo que luego acaba siendo desechado en el mar. Las tortugas marinas son uno de los animales que mayor cantidad de plásticos ingiere, al ser animales oportunistas no distinguen bien el alimento.

Por otra parte es importante también conocer el protocolo de actuación en caso de encontrarnos con una tortuga varada en la costa o poniendo sus huevos y es que nunca nunca debemos devolverla al mar, si no que deberemos llamar al 112 y esperar a que los técnicos y expertos acudan a la zona.

¿Los cambios en el clima están afectando el horario habitual de desove de las tortugas marinas?

Bajo nuestra experiencia aquí en las costas de la Comunidad Valenciana lo habitual es que las tortugas salgan a desovar bien entrada la noche (22:00-2:00 am) o por lo menos esas son las ocasiones donde hemos sido alertados por presencia de tortugas marinas, en un pequeño porcentaje también salen por la tarde cuando está cayendo el sol, pero no es lo más habitual. En cuanto a la mañana o a plena luz del día, solo lo hemos vivido en una ocasión. Y no fue por cambio climático si no por que se trataba de una tortuga muy joven e inexperta.

¿Qué opinión les merece el tema del cambio climático? ¿Creen que cada vez más son las instituciones, particulares y demás organizaciones que se preocupan por cuidar el medioambiente?

Si, cada vez más instituciones se han dado cuenta de la problemática y se han sumado a la conservación de nuestros mares, cosa que creemos de gran importancia y relevancia pues el medioambiente es un bien que todos disfrutamos y por el que todos deberíamos esforzarnos para conservar. Pero antes de empezar a conservarlo hay que amarlo y darlo a conocer, es ahí donde entra nuestra principal labor.

¿Qué datos positivos y alentadores podemos difundir para reducir la ansiedad climática en los niños y niñas?

Para todos esos niños y niñas que están preocupados por la salud de nuestro planeta, la conciencia es imprescindible para empezar el cambio y gracias a los años de trabajo se ha conseguido que las jóvenes generaciones tengan alto grado de conciencia, estamos seguros que todavía estamos a tiempo pues estamos en buenas manos, nuevas generaciones concienciadas dispuestas a conservar. Un claro ejemplo de ello es el gran aumento de presencia de tortugas marinas en nuestras costas y nidos supervivientes.

NUEVO LIBRO

Santa Fe y sus huevos color luna - @santafelatortuga

Recientemente, la editorial española www.libros.com publicó un álbum ilustrado muy especial. Se trata del primer cuento realizado por dos venezolanas, amantes de las tortugas marinas, que han realizado labor de observación de estos admirables reptiles en la Península de Paria, junto a la bióloga y especialista Hedelvy Guada. +

Después de asistir a varias temporadas de anidación de tortugas marinas Laúd (también conocidas como Cardón) en la playa de Querepare, ocurrió la magia. Patricia Pérez y Michelle Gómez regresaron a Caracas muy motivadas por todo lo que habían visto y decidieron emprender un proyecto en conjunto, que hoy lleva por título: “Santa Fe y sus huevos color luna”.

Las letras a cargo de Patricia Pérez y las bellezas de ilustraciones de Michelle Gómez recrean la hazaña de una tortuga marina Laúd que, en su edad adulta, sigue sus instintos y sube a la superficie del mar para poner sus huevos por primera vez. La historia nos remonta a un caserío lejano ubicado en la geografía del gran Caribe que ha tenido buenos, regulares y malos momentos para el desarrollo turístico.

Las autoras del cuento conocieron el caserío hace más de una década, cuando los emprendimientos turísticos de las familias de Querepare fueron notables y prósperos. Además de la posada con cabañas frente al mar, en el pueblo se ofrecía el servicio de restaurante y hospedaje en casas de alquiler por la temporada de anidación de las tortugas marinas.



La experiencia turística llegó a ser tan grata, que año tras año se garantizaron donaciones de libros, juguetes, artículos de aseo personal, ropa, calzado para los niños y niñas del lugar. Varias veces también se logró la asistencia sanitaria para jornadas de prevención bucal. En coordinación con la directora del proyecto de conservación que todavía se mantiene, Hedelvy Guada, esa costa recibió a biólogos internacionales, estudiantes y voluntarios que a la fecha forman parte de un capítulo importante en la historia de ese caserío, totalmente digno de repetirse.

La historia de Santa Fe y sus huevos color luna es un grito de esperanza ante el panorama actual, tanto político como de cambios climáticos. Las autoras del libro se mantienen vinculadas a esa playa, a sus coordinadores de temporada y también a otros grupos que cuidan de las tortugas marinas en pueblos cercanos. Parte de las ventas del libro las dedicarán a seguir apoyando labores de monitoreo, patrullaje y divulgación para la protección de las especies. Más información: @proyectocictmar.



¿Sabías qué?



De 1000 tortuguillos que van al mar solo uno (1) llega a la vida adulta.

Los aumentos de temperatura del planeta favorecen la anidación de hembras.

Las bajas temperaturas se asocian con la proliferación de machos.

Las tortugas marinas también tienen pulmones.

Comen medusas y más animales marinos pero no tienen dientes.

Cinco de las siete especies de tortugas marinas están en peligro crítico de extinción.

Cada vez más los turistas están prefiriendo planes de inmersión social en entornos naturales.



¿Qué debo hacer si veo a una tortuga marina?



No tocarla.

Llamar al 112.

Alejarte de su campo de visión.

No hacer fotos con flash.

No hacer ruido.

Comunicarte con las autoridades ambientales de la zona.

Usar luz infrarroja.

No mover sus huevos.



Datos curiosos Más info en fitplanetco.com

Vertemos al mar 14 mil toneladas de crema solar al año.

Algunas cremas solares son tan nocivas que algunos países como Hawaii han prohibido su venta.

Apunta, estos son los tóxicos que no debemos usar en ningún producto y menos en los protectores solares: Oxybenzona, octinoxato, octocrileno, dióxido de titanio y nanopartículas de plástico.

Fotos y vídeos: Michelle Gómez @amorenunlienzo