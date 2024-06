La Casa de Zitas insulta a la mujer

El filósofo, ensayista y poeta alemán, Martín Heiddeguer, apoyaba a Hitler. ¿No da esto un poco de asco? Uno ha de cuidar con quién anda. Ya nos lo sugiere el refrán:" Dime con quién andas y te diré quién eres". Porque toda su obra, aunque sea buena, se puede ver desprestigiada por la influencia que ejercen sobre uno la gente con la que te juntas. A partir de Heidegger, tanto la filosofía, como el ensayo o la poesía, quedaron inundados de una gruesa película de inmundicia. En Zaragoza hay un grupo de poetas que se hacen llamar “La casa de Zitas” que le hicieron un flaco favor a la poesía y a sus personas. El sábado 20 de enero del 2024, a las 19.00 realizaron un recital de poesía por Palestina y en contra del genocidio. Claro está que no se puede estar a favor de la muerte de nadie. Claro está que esas personas que murieron se merecen un homenaje. Pero resulta que cuando Hamás mató a 1500 personas y violó a cientos de mujeres, no dijeron nada, ¿será porque en ese antro odian a los judíos? No leyeron ni un solo verso en favor de los muertos. No escribieron ni una cuarteta en homenaje a los bebés nonatos. No hicieron ningún comunicado, ni recital por las mujeres judías ultrajadas. Por los homenajes poéticos a la mujer que suscitan, se nota que buscan colgarse la etiqueta de feministas. Pero al marginar a la mujer hebrea, se cuelgan algunas pegatinas no tan amables que no nombro por respeto al lector... La verdad es que el nombre bajo el cual se congregan les hace justicia: Casa de Zitas...