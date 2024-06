El proyecto profesional no es solo para los que comienzan unos estudios o para los que se incorporan al mercado de trabajo. Personalmente, pienso que ha de ser algo que siempre debemos tener actualizado. Lo compruebo al realizar menorías para personas de diferentes edades y situaciones. Cuando no se tiene un proyecto profesional claro resulta difícil trabajar con ilusión, tener un plan de formación actualizado, etc. En definitiva, tener un proyecto profesional coherente con el proyecto vital es un instrumento de mejora profesional y personalmente.