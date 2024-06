Desigual y Wayra anuncian las 4 startups ganadoras que se unirán a Awesome Lab su plataforma de innovación abierta

Alison AI, Body Amplification Devices, Extendra y Try Cloud han sido las ganadoras entre más de 100 candidaturas presentadas a nivel internacional, de las cuales seis tuvieron la oportunidad de presentar su proyecto ante un jurado de expertos de ambas compañías en un evento presidido por Thomas Meyer, fundador y presidente de Desigual Desigual, en colaboración con Wayra, el corporate venture capital de Telefónica, refuerza su apuesta por la tecnología más disruptiva del mercado para la creación de soluciones únicas con la incorporación de cuatro nuevas startups a través de Awesome Lab, su programa de innovación abierta.

El pasado mes de febrero se lanzaba la convocatoria con el objetivo de transformar el sector de la moda a través del ecosistema emprendedor y las soluciones más disruptivas. De las más de 100 candidaturas globales recibidas, solo seis fueron las finalistas, y cuatro las seleccionadas:

Alison AI: plataforma de análisis creativo de vídeo impulsada por IA. Desde la ideación hasta la optimización y la producción, facilita la creación de vídeos banners o anuncios con las mayores probabilidades de éxito.



Body Amplification Devices: es una empresa pionera que utiliza la tecnología de impresión 3D para fabricar calzado hiperindividualizado, atendiendo a las cambiantes demandas de los consumidores.



Extrendra: especializada en la creación de contenidos inmersivos que destacan por su alta calidad gráfica y experiencias interactivas.



Try Cloud: plataforma de on-demand click and try que está reinventando las devoluciones en el canal ecommerce. Permite probar todas las prendas que el cliente desee y pagar solo la que se queda. Daniel Muñoz, Director de Operaciones de Desigual, explica que "Desde su lanzamiento en 2021, Awesome Lab ha marcado el inicio de una etapa de crecimiento para la compañía, y está muy orgullosos de cómo se ha desarrollado y de la relación que ha establecido con las startups que han sido parte del programa en estos tres años. En esta tercera edición, han mejorado significativamente su proceso de detección de startups, identificando con mayor facilidad las iniciativas más disruptivas del mercado que han aportan valor. También ha perfeccionado las metodologías de trabajo, encontrando soluciones que se adaptan mejor a las necesidades de todas las startups participantes. Está seguro de que hoy iniciaremos un camino de aprendizaje y éxito con las 4 seleccionadas".

"En Wayra, están orgullosos de ser el socio clave para acercar a la firma textil al ecosistema emprendedor y tecnológico desde la creación de Awesome Lab, su laboratorio de innovación. Además, aprovechan para dar la enhorabuena a las ganadoras de esta tercera edición y expresarles su apoyo para que expriman al máximo esta oportunidad y conseguir así un impacto real en el negocio de Desigual", afirmaMarta Antúnez, directora de Wayra Barcelona.

Como beneficios, las cuatro seleccionadas optarán a desarrollar un proyecto piloto y trabajar con las diferentes áreas de la compañía textil. Además, tendrán acceso a la red de inversores de Wayra e invitación a todos los eventos externos e internos donde participan para generar una red de contactos de calidad con otros emprendedores o posibles socios.

En total, en estas tres ediciones de Awesome Lab, se han analizado más de 500 startups y se han llevado a cabo 27 pilotos con la firma de moda, de las cuales 3 son actuales proveedores de Desigual.