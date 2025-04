Inti de Oro explica por qué la cocina peruana triunfa en España y en el mundo

La gastronomía peruana ha dejado de ser una revelación para convertirse en una presencia sólida, admirada y deseada en todo el mundo. En España, restaurantes como Inti de Oro, fundado por León Carrillo hace más de 30 años y con una clientela fiel que incluye a Sus Majestades los Reyes Felipe VI y Letizia, han sido fundamentales en su crecimiento y consolidación La reciente apertura en Madrid de La Mar, del reconocido chef Gastón Acurio, refuerza aún más la presencia de la cocina peruana en la capital. La expansión es imparable y hoy existen propuestas peruanas en todos los rincones del país, desde pequeños pueblos hasta las zonas más exclusivas de las grandes ciudades.

1. El ceviche conquista el mundo

Fresco, sabroso y saludable, el ceviche se ha convertido en uno de los platos más populares en la gastronomía internacional. Su sencillez aparente esconde una técnica precisa, y su versatilidad ha permitido adaptarlo a diferentes gustos sin perder su esencia. Hoy es un imprescindible en cualquier restaurante peruano, y también un habitual en cartas de cocina contemporánea.

2. Ingredientes peruanos en la alta cocina española

Ají amarillo, maíz morado, quinua o rocoto son ingredientes que han entrado en las cocinas de algunos de los chefs más prestigiosos de España. Ya no son productos exóticos: se han integrado en elaboraciones de autor, menús degustación y propuestas creativas que hablan del respeto y la admiración por el producto peruano.

3. Una forma de comer que conecta con la cultura española

Compartir platos en el centro, disfrutar de sabores intensos y alargar la sobremesa. La gastronomía peruana encaja perfectamente con la forma de entender la mesa en España. Platos como la jalea mixta, la causa limeña o los anticuchos no solo alimentan, también crean momentos.

4. Una oferta que llega a todos los públicos

La cocina peruana ha sabido adaptarse a diferentes formatos: desde locales informales hasta restaurantes de alta gama. En ciudades como Madrid o Barcelona ya forma parte de la escena gastronómica habitual, y su presencia sigue creciendo en otras regiones, en barrios emergentes y zonas de gran tránsito.

5. Un boom que ya es parte del paisaje gastronómico

Hace unos años, encontrar un restaurante peruano era una rareza. Hoy, su presencia es habitual en muchas ciudades y pueblos españoles. La demanda del público, tanto nacional como internacional, ha impulsado su crecimiento hasta consolidarla como una cocina estable, reconocida y cada vez más presente.

6. Una propuesta alineada con las nuevas tendencias

La cocina peruana apuesta por el producto fresco, la cocina de temporada y técnicas tradicionales que respetan el origen del alimento. En un momento donde la sostenibilidad y la autenticidad son esenciales, esta forma de cocinar responde a lo que busca el comensal actual: sabor, historia y valores.

7. Prestigio internacional que genera confianza

La cocina peruana ocupa un lugar destacado en los principales rankings del mundo. Su prestigio en el ámbito gastronómico genera una confianza inmediata en el comensal: lo que antes era una novedad, hoy es sinónimo de calidad, creatividad y experiencia.

34 años: el menú conmemorativo de Inti de Oro

Para celebrar sus más de tres décadas como embajador de la cocina peruana en España, Inti de Oro presenta un menú muy especial: "34 años". Disponible a partir del 24 de abril, este menú conmemorativo tiene un precio cerrado de 34 euros e incluye una cuidada selección de platos que han marcado la historia del restaurante.

Desde el ceviche de los 80 —una versión que evoca los inicios del restaurante— hasta clásicos como el lomo de antaño, el tradicional ají de gallina, los sabrosos anticuchos, la icónica papa rellena o la irresistible por la kausa, esta propuesta rinde homenaje a los sabores que han conquistado a generaciones de comensales.

Una oportunidad única para revivir lo mejor de la tradición culinaria peruana en un entorno que respira autenticidad, historia y pasión por la buena mesa. "34 años" no es solo un menú: es un viaje emocional por la trayectoria de Inti de Oro y una celebración de la cocina peruana en su máxima expresión.

Acerca de Inti de Oro

Desde su apertura en 1994, Inti de Oro ha sido un embajador de la cocina peruana en Europa. Con más de tres décadas de historia, este restaurante se ha destacado por mantener la autenticidad y la calidad en cada plato. La decoración de sus locales, con murales que evocan paisajes andinos y detalles artesanales, transporta a los comensales al corazón de Perú.

El restaurante debe su éxito al compromiso de su equipo con la excelencia gastronómica, utilizando ingredientes frescos y técnicas tradicionales para recrear los sabores típicos de la cocina peruana. Además, Inti de Oro ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, ofreciendo menús degustación que permiten explorar la riqueza de su carta en una experiencia única.

Con su nombre en quechua que significa "Sol de Oro", el restaurante es un homenaje a las raíces culturales de Perú, combinando tradición e innovación para crear una propuesta culinaria inigualable.