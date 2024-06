Repara tu Deuda Abogados cancela 67.000€ en Puçol (Valencia) con la Ley de Segunda Oportunidad

La empresa familiar en la que trabajaba desde los 18 años se vio obligada a cerrar por estar en quiebra Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Puçol (Valencia). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Massamagrell (Valencia) ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en el caso de una mujer que había acumulado una deuda de 67.000 euros a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: "la deudora había trabajado en la empresa familiar desde los 18 años cobrando un buen salario, motivo por el cual solicitó varios créditos personales para amueblar y reformar su vivienda. Posteriormente, la empresa familiar donde trabajaba se vio obligada a cerrar por estar en quiebra. Por ello, quedó sin ingresos y con muchas obligaciones que pagar, perdiendo su vivienda y estando hasta la actualidad en una situación de sobreendeudamiento".

Según recuerdan desde Repara tu Deuda, "España fue uno de los países que más tiempo tardó en incorporar a su sistema la Ley de Segunda Oportunidad. Estamos ante un mecanismo previsto para la cancelación de la deuda de particulares y autónomos recomendado por la Comisión Europea".

Si bien existe cierto desconocimiento sobre esta legislación, la realidad es que cada vez más personas intentar acogerse a ella. Desde su fundación en septiembre de 2015, Repara tu Deuda ha logrado superar la cifra de 230 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Esta cantidad continúa creciendo a diario como consecuencia del elevado número de expedientes que se tramitan y a que los tiempos de consecución de la sentencia favorable es cada vez menor.

Esta legislación permite la liberación de la deuda de particulares y autónomos si cumplen una serie de requisitos. En líneas generales, basta con que el concursado actúe de buena fe, que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia.

Repara tu Deuda abogados cuenta con una app disponible para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara. Esta permite la reducción de los costes del procedimiento, un control total del proceso y que los abogados puedan asistir a reuniones mediante videollamadas.

Por otro lado, el despacho también ofrece el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.