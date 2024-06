Toyota RAV4 celebra su 30º aniversario

Transformó el panorama de la automoción, y desde entonces se ha convertido en un todocamino icónico, en constante evolución para incorporar nuevas tecnologías y cumplir las expectativas de los clientes.

En marzo de 1994, el Salón de Automóvil de Ginebra acogió la presentación de un nuevo e imponente tipo de vehículo: un todocamino compacto con tracción total. El Toyota RAV4 era realmente original, y marcó un punto de inflexión como vehículo ágil y versátil diseñado para las demandas de la vida. El término todocamino, o SUV en inglés, no era habitual entonces, pero desde el inicio de las ventas en mayo de 1994, gozó de una respuesta abrumadoramente positiva tanto de la prensa como de los clientes.

Al desarrollar el primer RAV4, los diseñadores tenían unos objetivos concretos para mantenerse fieles a la visión original, vista por primera vez en el prototipo RAV-FOUR en el Salón del Automóvil de Tokio de 1989. El nuevo modelo debía ofrecer un espacio amplio en un diseño compacto, deportivo e inconfundible. Este nuevo tipo de vehículo situaba el asiento del conductor en una posición elevada, con lo que ampliaba el campo de visión de la carretera y daba lugar a una mayor confianza y seguridad al volante. Sus robustas capacidades todoterreno debían combinarse con un alto nivel de prestaciones y confort en carretera, siempre alcanzando las máximas cotas de seguridad y respeto al medio ambiente. A partir de esos principios, el RAV4 se ha reinventado y ha transformado el segmento de los todocaminos a lo largo de cinco generaciones hasta la fecha, en una evolución constante para anticiparse a los gustos de los clientes.

Durante las tres últimas décadas, la innovación ha sido el motor de su desarrollo, enfatizada por la incorporación de tecnologías de propulsión de gran eficiencia. Ya en 1997, el RAV4 expresaba la apuesta de Toyota por explorar nuevas tecnologías para reducir el impacto medioambiental con la comercialización de una versión eléctrica con batería (BEV) en ciertos mercados.

Desde entonces, el RAV4 vio la introducción de la tecnología de los modelos híbridos -Hybrid Electric Vehicles (HEV)- de Toyota, líder en la categoría, en el segmento de los todocaminos, con la tercera generación en 2016, complementando la oferta existente de eficientes motores de gasolina y diésel. En 2020 se sumó a la gama un híbrido enchufable -Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV)-, subrayando el enfoque de multi-tecnología de Toyota a la neutralidad en carbono, y su compromiso con ofrecer una selección de motorizaciones adecuadas a las necesidades concretas de los clientes, las condiciones del mercado y la infraestructura local.

Esas opciones electrificadas ayudaron a potenciar aún más la experiencia al volante del RAV4, añadiendo la tecnología híbrida y las prestaciones adicionales de unos motores eléctricos cada vez más potentes, para una respuesta de la aceleración aún mayor. Mientras tanto, a través del uso innovador de nuevas plataformas, así como una renovada tecnología de suspensión, Toyota ha ofrecido con cada generación más confianza, estabilidad y placer al volante.

El progreso de los 30 últimos años ha ido más allá del rendimiento y la eficiencia para potenciar también la funcionalidad. La amplia capacidad del maletero –tanto con los asientos traseros colocados como abatidos, para maximizar el espacio– convierte al RAV4 en un vehículo muy capaz, con un interior cada vez más amplio y acogedor que ha ido mejorando en cada generación con la instalación de los más modernos sistemas multimedia a bordo.

El RAV4 siempre ha priorizado la seguridad en todos sus aspectos. Como parte del compromiso de Toyota, las prestaciones de seguridad avanzada, a lo largo de los años, se han montado en los modelos RAV4 los sistemas Toyota Safety Sense más modernos para ayudar a los conductores a evitar un abanico más amplio de riesgos de accidente.

El RAV4 se ha convertido en un icono de la automoción y un gran éxito de ventas en todo el mundo. Así, fue el más vendido en todo el mundo en 2018 y 2019, y alcanzó el listón de los 14 millones acumulados a finales de 2023, incluidas más de 2,5 millones de unidades en Europa. Las motorizaciones híbridas o híbridas enchufables representan ahora el 91 % de las nuevas ventas de RAV4 en Europa, donde los mercados principales son Francia, Italia, Polonia, España y el Reino Unido.



El punto de partida

Las ideas en las que se basó el RAV4 –Recreational Active Vehicle with 4-wheel drive, o vehículo activo recreativo con tracción a las 4 ruedas– se expresaron por primera vez en el prototipo RAV-FOUR, presentado en el Salón del Automóvil de Tokio de 1989, una indicación del interés de Toyota en crear un modelo compacto con tracción a las cuatro ruedas. Era solo un estudio de diseño, sin los detalles necesarios para un modelo de desarrollo real, pero fue acogido con gran entusiasmo por el público. En 1991, el proyecto recibió la luz verde y comenzó el trabajo de desarrollo.

Primera generación, 1994 – 2000

Los diseñadores de Toyota crearon una audaz nueva imagen para el RAV4 original, rompiendo con las convenciones para dotarlo de unas curvas cautivadoras y unas líneas únicas. Una rueda de repuesto montada en el portón posterior apuntaba a las capacidades todoterreno del RAV4, pero su estilo nuevo y fresco se adaptaba a la perfección tanto a entornos rurales como urbanos. En su forma original, el RAV4 era un modelo compacto de dos o tres puertas, con apenas 3,69 m de largo. La potencia la generaba un motor de gasolina de 2.0 litros y 129 CV DIN, con montaje transversal, y la transmisión ofrecía una tracción total permanente. Algunas innovaciones que estaban destinadas a convertirse en la norma eran la carrocería monocasco ligera y la suspensión trasera independiente.

La posición de conducción elevada del RAV4 ofrecía una mayor visibilidad, mientras que sus dimensiones compactas facilitaban las maniobras. Su tacto de conducción ágil y el confort de los pasajeros eran más propios de un compacto que de un vehículo 4x4. En 1996, la gama se amplió con una versión de cinco puertas (de 4,1 m de longitud) y la opción de tracción a las ruedas delanteras, a la que siguió un descapotable de tres puertas. En 1997, salió a la venta en algunos mercados una versión eléctrica de batería -Battery Electric Vehicles (BEV)- con tracción a las ruedas delanteras. Alcanzaba unos modestos 45 kW (63 CV DIN), con unas baterías de hidruro de níquel instaladas bajo el suelo, y tenía una autonomía estimada de unos 200 km.

Segunda generación, 2000 – 2006

El nuevo milenio trajo la segunda generación del RAV4 siendo esta más desarrollada. Una nueva plataforma, con una nueva suspensión y tracción total, daba lugar a una marcha confortable tanto en carretera como fuera de ella, mientras que el confort interior aumentaba. Su nueva estructura, con un mayor recorrido de deslizamiento de los asientos y varias configuraciones de los asientos traseros, ofrecía un habitáculo cómodo y funcional. Tanto la versión de tres puertas como la de cinco eran algo más largas, 5,5 cm y 4 cm, respectivamente. Se ofrecían además dos motores de gasolina: una unidad de 1.8 litros y 123 CV DIN y otra de 2.0 litros y 150 CV DIN.

El sistema 4x4 permanente adoptaba un diferencial de deslizamiento limitado central, mientras que los clientes podían decantarse por un diferencial trasero Torsen como opción de fábrica. En 2001, se ofreció por primera vez un motor diésel para el RAV4: una unidad D-4D de 2.0 litros con inyección directa y 116 CV DIN.



Tercera generación, 2006 – 2012

Para su tercera generación, el RAV4 creció y evolucionó, adoptando una nueva imagen, más sofisticada. El nuevo RAV4 pasó a ser un vehículo exclusivamente de cinco puertas, como reflejo de los cambios en las preferencias y los requisitos de los clientes. Basado en una plataforma totalmente nueva para su tercera generación, el nuevo modelo tenía una longitud total 19 cm superior y supuso el nacimiento de un nuevo sistema de tracción a las cuatro ruedas de Toyota. Las capacidades de manejo del RAV4 se desarrollaron aún más con la primera aplicación del Control de Descenso y el Control de Asistencia para arranque en pendientes. La selección de motores también se amplió, con cuatro unidades de gasolina de 2.0, 2.4, 2.5 y 3.5 litros, y uno nuevo diésel de 2.2 litros.

Cuarta generación, 2013 – 2018

La cuarta generación del RAV4 aumentó la longitud total, 23,5 cm, lo que contribuía a un 47 % más de volumen del maletero que el de su predecesor. Su nueva suspensión se diseñó para aumentar el confort de marcha y la implicación del conductor sin sacrificar la estabilidad. Se introdujo una tecnología 4x4 más avanzada, con el nuevo Sistema Inteligente de Control Dinámico del Par, y la incorporación de dos nuevas funciones: Control de Viraje y Modo Deportivo. La gama de motores constaba originalmente de dos unidades de gasolina de 2.0 y 2.5 litros y dos diésel de 2.0 y 2.2 litros.

En 2016, el RAV4 experimentó su mayor cambio hasta la fecha. Se introdujo por primera vez un todocamino compacto híbrido de Toyota, que desarrollaba una potencia total del sistema de 197 CV DIN con tracción total electrónica E-Four. El sistema híbrido conseguía un consumo de combustible líder en la categoría –con la ayuda de una aerodinámica superior– y unas emisiones de CO2 reducidas.



Quinta generación, 2018 – presente

La quinta generación se lanzó en Europa a principios de 2019 y, un año más tarde, ayudó al RAV4 a alcanzar unas ventas acumuladas en todo el mundo de 10 millones de unidades. Transmite un espíritu aventurero de “llegar a cualquier parte”. Fue el primer todocamino fabricado sobre una plataforma de arquitectura global de Toyota –Toyota New Global Architecture–, que conseguía un bajo centro de gravedad, un peso reducido y un chasis robusto, para un tacto de conducción y una estabilidad excepcional. Con una gama totalmente híbrida para Europa occidental, adoptó la tecnología híbrida de la cuarta generación de Toyota, junto con un nuevo motor híbrido Dynamic Force de 2.5 litros, que aportaba unas mejoras considerables en términos de potencia, respuesta y eficiencia. En 2020, la quinta generación alcanzaba unas cotas superiores de innovación técnica con la introducción del primer RAV4 híbrido enchufable, el RAV4 más potente y eficiente hasta el momento, con 306 CV DIN, una rápida aceleración y unos niveles excepcionalmente bajos de emisiones de CO2 y consumo de combustible.

GR SPORT (2023 hasta la fecha)

El más reciente capítulo en la historia del RAV4 es el nuevo RAV4 GR SPORT, una incorporación a la gama con unos rasgos estilísticos y de equipamiento que expresan el carácter deportivo y la sofisticación que inspira TOYOTA GAZOO Racing y su misión de crear vehículos cada vez mejores a través del automovilismo. Su imagen más deportiva, sus llantas de aleación de 19” y sus detalles de diseño exclusivos se complementan con mejoras adicionales de la suspensión. La suspensión reajustada, que monta unos resortes más rígidos y una nueva configuración de los amortiguadores, ofrece un mejor tacto de conducción y una experiencia más intensa al volante.

La frase del periodista «Un coche no es un clásico sólo porque es viejo. Para ser un clásico, un coche tiene que decirnos algo de su tiempo»– James May