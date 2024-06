Cognizant lanza el primer conjunto de soluciones basadas en modelos de lenguaje a gran escala (LLM) para el sector sanitario como parte de su asociación en IA generativa con Google Cloud

Las soluciones de IA generativa abordan áreas críticas en toda la cadena de valor de la atención sanitaria para impulsar experiencias unificadas y mejorar los resultados comerciales de las organizaciones de la salud Como parte de la asociación anunciada el pasado mes de agosto, Cognizant (NASDAQ: CTSH) ha lanzado el primer conjunto de soluciones de modelos de lenguaje a gran escala (LLM) para el sector sanitario en la tecnología de IA generativa (genAI) de Google Cloud, que incluye la plataforma Vertex AI y los modelos Gemini, con el objetivo de rediseñar los procesos administrativos sanitarios y mejorar las experiencias.

Google Cloud ha otorgado a Cognizant el premio "2024 Industry Solution Services Partner of the Year - Healthcare and Life Sciences en reconocimiento a su éxito al impulsar la transformación digital con clientes del sector sanitario y las ciencias de la salud utilizando tecnologías de Google Cloud, incluida la IA.

En un ecosistema caracterizado por la creciente complejidad y exigencia de los sistemas sanitarios, la integración de soluciones basadas en genAI representa un avance fundamental que ofrece eficiencia y capacidad de respuesta a la intrincada red de procesos del sector. Aprovechando la potencia de modelos altamente optimizados, estas soluciones están diseñadas para agilizar los procesos administrativos, acelerando la velocidad de las operaciones, al tiempo que mejoran significativamente la calidad de la atención y los servicios prestados a los pacientes.

"A medida que continuamos construyendo nuestra asociación con Google Cloud, estamos trabajando para mantener a los clientes del sector de la salud a la vanguardia de la transformación impulsada por la IA", dijo Surya Gummadi, EVP and President, Cognizant Americas. "Mediante el despliegue de soluciones innovadoras construidas para abordar desafíos específicos de la industria, nuestro objetivo es ayudar a las organizaciones de la salud a establecer nuevos estándares para la prestación de atención y mejorar las experiencias de aquellos a quienes sirven".

El conjunto de soluciones LLM para la sanidad aborda cuatro flujos de trabajo de alto coste: operaciones de marketing, operaciones de centros de atención al cliente (incluidas apelaciones y reclamaciones), gestión de proveedores y contratación. Por ejemplo:

El asistente de resolución de reclamaciones está diseñado para transformar la gestión de las reclamaciones sanitarias mediante la automatización de la recuperación, el análisis y la interpretación de los datos. Al agilizar los procesos manuales subjetivos y propensos a errores, esta solución impulsada por IA mejora la productividad, la coherencia y la precisión en la resolución de reclamaciones, generando potenciales mejoras significativas en la gestión de reclamaciones.

La solución de gestión de contratos optimiza la gestión del ciclo de vida de los contratos sanitarios, automatizando los procesos de revisión, generación y configuración. Al eliminar los errores manuales, reducir las incoherencias y aumentar la productividad, esta solución de vanguardia podría reducir significativamente el tiempo del ciclo de contratación y los errores de producción.

El asistente de contenidos de marketing permite a los equipos de marketing automatizar la creación de contenidos atractivos sobre diversos temas, como lanzamientos de productos, iniciativas corporativas, liderazgo intelectual y asociaciones estratégicas. Esta innovadora solución agiliza la generación de contenidos y permite una comunicación coherente y de alta calidad para reforzar la presencia y la reputación de la marca.

El shopper de planes de salud permite a los afiliados tomar decisiones informadas combinando preferencias individuales, perfiles clínicos y datos de los pagadores. Al integrar fuentes de información dispares, esta innovadora solución agiliza la selección de planes y contribuye a mejorar la experiencia sanitaria global.

"El sector sanitario tiene la oportunidad de aplicar la IA para ofrecer experiencias más eficientes y eficaces a todas las partes interesadas", afirma Amy Waldron, Director, Healthcare and Life Sciences Industry, de Google Cloud. "Estas nuevas soluciones a medida de Cognizant, que utilizan la plataforma de IA de Google Cloud y los modelos Gemini, pueden ayudar a reducir la carga administrativa y agilizar las tareas manuales en áreas como la contratación, las operaciones, las reclamaciones y más. Soluciones como estas no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también pueden tener un impacto significativo en la satisfacción y en el acceso a la atención médica".

"El impacto de genAI en la gestión de la salud y la prestación de atención puede ser significativo, mejorando potencialmente cómo funcionan las cosas hoy en día y contribuyendo al diseño de nuevos paradigmas innovadores", dijo Rohan Kulkarni, executive research leader, healthcare practice en HFS. "Las soluciones que Cognizant y Google Cloud han desarrollado para hacer frente a los retos impuestos por los flujos de trabajo administrativos en el sector sanitario podrían tener un impacto significativo tanto en el perfil de costes operativos como en las experiencias de los consumidores. Estos son resultados que serían bienvenidos por todos".

Google Nube es patrocinador Platinum del evento "2024 Cognizant Health Sciences Conference" que se está celebrando en Kissimmee, FL, del 10 al 13 de junio. Las soluciones LLM para el sector sanitario se presentarán en la conferencia y Google Cloud presentará el papel evolutivo de la IA generativa en el ecosistema de la salud.

Cognizant es un socio global de integración de sistemas de Google Cloud. Cognizant y Google Cloud están comprometidos con la privacidad y la seguridad, respaldados por los principios de IA responsable de Cognizant, y el enfoque de IA responsable, la gobernanza de datos y los estándares de privacidad de Google Cloud. El acceso y el uso de los datos están debidamente protegidos a través de la infraestructura fiable de Google Cloud y el almacenamiento seguro de datos que admite el cumplimiento de la HIPAA, así como con los controles y procesos de seguridad y privacidad de cada cliente.