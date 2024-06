El nuevo equipo de regatas `Soler Cabot - Mercedes Benz QUADIS Autolica` se presentó en Barcelona

Coincidiendo con el 51º Trofeo Conde de Godó de vela se presentó en el Real Club Náutico de Barcelona el nuevo proyecto deportivo «Soler Cabot 1842 - Mercedes Benz QUADIS Autolica», dentro de la estructura Varador Sailing Team.

El nuevo equipo está armado por Xiqui Más, conocido empresario catalán del sector náutico, quien ha sabido rodearse de un grupo humano con nombres de gran valor, con regatistas olímpicos y oceánicos (con un acumulado de 9 participaciones olímpicas y un oro en Los Ángeles 84), varios títulos mundiales, europeos y nacionales.

Los canarios Luis Martínez Doreste –como líder del proyecto-, su hermano Jorge Martínez Doreste como patrón, el oro olímpico Roberto Molina, Tunte Cantero, Adolfo López y Ricardo Terrades, los catalanes Xiqui Más, Toni Rivas, Óscar Bachero y el oceánico Aleix Gelabert son algunas de las figuras de renombre que componen este equipo de regatas que defenderá el gallardete del R.C.N. de Barcelona en las principales regatas de la temporada de crucero: Trofeo Conde de Godó (Barcelona), Trofeo S.M. La Reina (Valencia) y en la Copa del Rey (Palma de Mallorca).

Durante la presentación del equipo el trimmer de mayor Ricardo Terrades, resaltó el gran nivel humano a bordo del barco: "Nos conocemos todos y hemos navegado juntos mucho desde hace años; nos conocemos lo suficientemente bien para saber los puntos fuertes de cada uno y los débiles y eso nos ayudará mucho«, añadiendo: «El apoyo que nos han brindado la joyería Soler Cabot 1842, Mercedes Benz a través de su concesionario QUADIS Autolica y el mismo Varador 2000 han hecho posible hacernos al agua y poder salir a competir con mucha confianza y ganas. ¡Qué mejor estreno del equipo que en el Trofeo Godó de vela! "

En esta ocasión los de Martínez Doreste han elegido un diseño del cántabro Marcelino Botín para competir esta temporada: un Botín & Carkeek 46, que ha sido sometido a un profundo refit en la marina Varador2000 para optimizar su competitividad. Xiqui Mas, armador del equipo se mostraba muy ilusionado en el acto de presentación: “Para mí es un proyecto especial ya que este año se cumple el 40º aniversario de Varador 2000 y siempre vinculados a la competición. De este equipo destaco sin ninguna duda su nivel humano, compuesto por grandes amigos y muy experimentados regatistas con valores incuestionables como la deportividad, la amistad, el respeto y el compromiso”, añadiendo tributo a uno de los integrantes de origen: “Estos valores que he descrito nos los traspasó nuestro líder Santi Monjo, que en noviembre de 2018 nos dejó el timón y una gran responsabilidad: continuar manteniéndonos unidos en el mundo de las regatas” .

Mercedes Benz con su concesionario líder en Barcelona, QUADIS Autolica, se sube por primera vez a bordo de este proyecto poniendo de relieve el compromiso de la marca automovilística con la sostenibilidad, así como la excelencia y la superación contra los elementos. Soler Cabot guarda una relación muy estrecha tanto con la ciudad de Barcelona como con el mar y con esta regata tan emblemática, pues su fundador D. Jorge Soler Cabot, fue quien diseñó y fabricó hace ya más de cincuenta años el actual trofeo de la Regata Conde de Godó. Sin duda, una verdadera obra de arte.

El nuevo equipo cuenta con el apoyo técnico de otras marcas conocidas como son BOLLÉ para proteger la visión de los tripulantes con sus lentes polarizadas especialmente diseñadas para la náutica, TROPICFEEL suministrará calzado especializado para la práctica de la navegación y fabricado con velas recicladas y otros materiales de secado rápido, HSN como marca líder en nutrición deportiva e HIPERDECORACIÓ empresa dedicada en la distribución de pinturas y a través de la marca Venezianni especializada en el sector náutico. North Sails viste tanto al barco con sus velas como a sus tripulantes con prendas de la colección Performance.

El nuevo equipo se estrenó con un top 5 en la clase reina, ORC 0-1, del Trofeo Conde Godó y en palabras de Luis Martínez Doreste se mostraban prudentemente satisfechos. “Tras esta primera regata, hemos podido testar el barco contra unos exigentes rivales y con muchas condiciones diferentes. Lo que ha sido muy positivo y pone de manifiesto el potencial que tenemos y nos ayuda a poder continuar con más optimizaciones de cara a las siguientes regatas”.