Ana C Alcántara: estrena su nueva página web

Gracias al Kit Digital, Ana presenta la página web de su centro de terapias naturales. Servicios, ubicación y más en la nota El Centro de terapias naturales Ana C Alcántara, ubicado en Sabadell, Barcelona, se complace en anunciar el lanzamiento de su nueva página web, desarrollada gracias al Kit Digital. Esta iniciativa, respaldada por el bono del Kit Digital concedido a pymes y autónomos, tiene como objetivo principal fomentar la digitalización de los negocios y, en este caso, llevar el bienestar a un mayor número de personas a través de plataformas digitales.

En colaboración con Remarketing Data Solutions, agente digitalizador encargado de implementar la solución digital, el Centro de Bienestar Ana C Alcántara ha dado un paso significativo hacia la modernización de sus servicios. Remarketing Data Solutions ha sido clave en la transformación digital del centro, asegurando que la nueva plataforma en línea sea intuitiva, accesible y funcional para todos los usuarios.

El estreno de la página web www.anacalcantara.com representa un hito en la evolución del centro. La plataforma ofrece una interfaz amigable donde los visitantes pueden explorar y reservar una amplia gama de servicios de bienestar. Entre los tratamientos ofrecidos se encuentran:

Terapias Holísticas : Terapia Reiki, acupuntura y técnicas de sanación energética.

: Terapia Reiki, acupuntura y técnicas de sanación energética. Masajes Terapéuticos : Masajes relajantes, descontracturantes y deportivos.

: Masajes relajantes, descontracturantes y deportivos. Salud y Belleza: Tratamientos faciales, corporales y programas de bienestar personalizados. La ubicación céntrica del Centro de Bienestar Ana C Alcántara en Carrer d’Antoni Cusidó, 91, Local, facilita el acceso para los residentes de Sabadell y sus alrededores, permitiendo a más personas beneficiarse de los tratamientos de alta calidad proporcionados por Ana y su equipo de expertos. Los servicios ofrecidos no solo mejoran la salud física y mental, sino que también promueven un estilo de vida equilibrado y armonioso.

Gracias al Kit Digital, la nueva página web del Centro de Ana C Alcántara está diseñada para proporcionar una experiencia de usuario óptima, permitiendo a los clientes actuales y potenciales acceder a información detallada sobre cada tratamiento, reservar citas en línea y recibir atención personalizada de manera rápida y eficiente.

Todo el equipo del centro continúa comprometido con la mejora constante de sus servicios y la satisfacción de sus clientes, ahora con el respaldo de una sólida presencia digital que permitirá llegar a más personas y seguir promoviendo el bienestar integral en la comunidad.