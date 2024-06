Nueva herramienta de live chat 100% customizable, el nuevo lanzamiento de ICR Evolution

Bajo el concepto “Haz que tú live chat hable de ti desde el primer vistazo”, ICR Evolution presenta un chat que se puede personalizar de principio a fin. El objetivo: que se ofrezca una comunicación alineada con la identidad corporativa y así aumentar engagement y fidelización. Lo cuenta todo Emilio Castellano, Sr. Software Engineer en ICR Evolution.

Barcelona, 10 de junio de 2024. ICR Evolution se posiciona entre las empresas líderes españolas especializadas en desarrollo de software omnicanal para contact center. Esta nueva actualización de live chat o chat en vivo que presentan, trae la posibilidad de personalizar colores, textos, formularios, encuestas y más para que los clientes sientan la conexión con la marca desde la primera interacción. Emilio Castellano (Sr. Software Engineer en ICR Evolution) responde aquí las preguntas clave para entender este desarrollo:

¿Cuáles son las características más valoradas del live chat?

El live chat es un canal que facilita una comunicación ágil y cercana. El beneficio que ofrece es que, a diferencia del teléfono, por ejemplo, se puede compartir material gráfico, audiovisual, documentos, etc. para que todo fluya más rápido y las consultas se resuelvan de la forma más eficiente posible, con mínimo esfuerzo del cliente. En ICR Evolution estamos convencidos del potencial de esta vía de comunicación y basándonos en el feedback de nuestros clientes decidimos hacer una renovación total que esté a la altura de sus necesidades.

¿Qué aspectos se tuvieron en cuenta para este desarrollo?

Priorizamos la posibilidad de personalización para que cada cliente saque el máximo provecho al chat de acuerdo con sus necesidades y objetivos de negocio. En este sentido, desarrollamos un editor para crear diferentes Temas con pocos clics, que se pueden asociar a campañas en diferentes idiomas. En cada tema se pueden personalizar: aspecto (colores, logos, etc.), idioma, textos predeterminados, configuración de envío y recepción de imágenes, vídeos, audios, documentos y emojis, formulario inicial, encuestas de satisfacción y más.

¿Cómo se benefician los clientes con esta actualización?

Los clientes se sentirán más cómodos utilizando una herramienta de chat que está alineada con su identidad corporativa. La edición de los temas es absolutamente user-friendly y su actualización será inmediata para los nuevos chats. Esto significa que se pueden hacer cambios en el momento sin afectar el normal funcionamiento del contact center. Mediante la edición de temas, podemos adaptar el aspecto y configuración de las aplicaciones para el cliente y agente de forma independiente, ofreciendo a nuestros equipos una experiencia de usuario que les permita ejecutar su rol sin interferencias técnicas. Por último, hemos adoptado tecnologías de vanguardia para asegurarnos de ofrecer la mejor eficiencia y escalabilidad en el servicio a nuestros clientes.

¿Qué puedo hacer si quiero más información sobre el nuevo live chat?

El miércoles 19 de junio daremos un webinar en nuestro Linkedin con demo en vivo para mostrar en detalle este lanzamiento. Te puedes apuntar aquí. Y cualquier pregunta no dudes en escribirnos a través de nuestra web o redes sociales. Espero verte en el webinar.

Acerca de ICR Evolution

ICR Evolution cuenta con una exitosa trayectoria desarrollando software omnicanal para contact centers que mejora la experiencia entre las organizaciones y sus clientes. El objetivo principal es hacer que dichas relaciones sean más ágiles, sencillas, eficaces y, en definitiva, más productivas. Desde su sede en Barcelona opera a nivel internacional, poniendo el foco en los mercados europeos y americanos.

EVOLUTION, el software de la marca, es hoy en día una de las soluciones para call y contact centers más completas, una solución innovadora y verdaderamente omnicanal, que incluye los servicios de WhatsApp, Twitter, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, live chat, chatbots/voicebots, email y voz. Más información en www.icr-evolution.com.