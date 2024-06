Tentación peligrosa: los móviles y el casino para niños ludópatas

Los teléfonos móviles, parte integrante de la vida en la sociedad moderna, se han convertido en una preocupación cada vez más común para padres y expertos en salud. Los emocionantes juegos de azar en línea están al alcance de la mano, lo que crea un preocupante riesgo de adicción al juego para los jóvenes vulnerables. La Federación de Jugadores de Azar Rehabilitados da la voz de alarma en su congreso anual, advirtiendo de la creciente amenaza a la que se enfrentan niños de tan sólo 10 años.

Videojuegos con elementos de juego: una peligrosa vía de adicción para los jóvenes

Los videojuegos que incorporan elementos de juego se están convirtiendo en una inquietante forma de inculcar a los jóvenes la adicción al juego. Psicólogos y especialistas en adicciones dan la voz de alarma sobre lo que denominan la «sociedad del juego en android», en la que los gadgets están convirtiendo los bolsillos de niños y adolescentes en auténticos casinos.

Más de una cuarta parte de los menores ya han probado el juego por dinero, un marcado contraste con el pasado, cuando la edad media de los jugadores se situaba entre los 35 y los 45 años. Hoy, la mitad de los jugadores tienen menos de 35 años. Esto se debe en gran medida a la disponibilidad y falta de control del juego en línea.

¿Son seguros los juegos de azar en línea?

Por supuesto, la mayoría de la gente no tiene problemas de autocontrol, y para ellos el juego en Internet no supone ninguna amenaza. Puede decirse que para esas personas las tragaperras, la ruleta o las apuestas deportivas son una gran alternativa a los videojuegos.

Además, la tecnología moderna permite jugar de la forma más cómoda posible, sin necesidad de salir de casa. Los operadores de juegos de azar de entretenimiento compiten activamente por la atención del público objetivo, ofreciendo tragamonedas con bonos sin depósito y dando otros regalos. Y todo esto una persona puede obtener directamente desde su ordenador o dispositivo móvil.

Pero, al mismo tiempo, hay una categoría de personas que realmente deberían mantenerse alejadas del juego en la medida de lo posible. Se trata de personas con problemas de ludopatía, que no pueden parar a tiempo y gastan demasiado dinero. También es necesario mantener a los jóvenes, y más aún a los niños, alejados del juego.

Datos preocupantes sobre la adicción al juego entre los jóvenes

Cabe señalar que los expertos ya han hablado en otras ocasiones del peligro que entraña el juego para los jóvenes. Numerosos estudios en curso han revelado una serie de factores que causan alarma entre los expertos en la materia. Entre los aspectos clave figuran:

- Uno de cada tres adolescentes que se inician en el juego acaba convirtiéndose en adicto. - Un tercio de los menores adictos a la ruleta virtual y otros juegos similares muestran signos de angustia. - Más de un tercio de los menores roban para seguir jugando o para pagar las deudas contraídas por el titiritero del juego.

Las organizaciones de tratamiento de adicciones piden que la adicción al juego se considere un problema de salud mental y requiera intervención y un tratamiento adecuado. Subrayan la necesidad de evitar que los jóvenes desarrollen adicciones a la tecnología y al juego y de desarrollar estrategias para reconducir el comportamiento de los que ya son adictos.

Edad mínima de adicción al juego

La adicción al juego puede desarrollarse a cualquier edad, incluso entre menores de 15 años. Las asociaciones que intentan rehabilitar a las víctimas aceptan cada vez a más adolescentes, aunque es difícil proporcionarles la ayuda adecuada.

"El tratamiento de los adolescentes es difícil porque las herramientas disponibles están orientadas a la terapia de adultos. Se trata sobre todo de sesiones de grupo, aunque están supervisadas por profesionales, psicólogos, psiquiatras y, en algunos casos, trabajadores sociales", afirma un representante de la Federación de Jugadores de Azar Rehabilitados. «En el caso de los menores, es necesario un seguimiento cuidadoso y un tratamiento muy específico, en el que deben participar los padres».

Los expertos advierten de que los niños empiezan a relacionarse con los videojuegos cada vez más pronto, en torno a los 10 años. Aunque la ludopatía es menos frecuente a esta edad, los videojuegos suelen incluir elementos de juego. Un buen ejemplo son las cajas de botín o cajas de objetos del juego. Esto puede llevar a que los niños se vuelvan adictos al juego a una edad temprana. Por eso las autoridades españolas han prohibido que los niños abran estas cajas virtuales.

Los especialistas subrayan la importancia de la prevención, la información y la educación en la lucha contra la adicción al juego entre los jóvenes. Y la tarea debe llevarse a cabo no sólo en las escuelas, sino también en las familias.