INDAStudio aplica el neurointeriorismo para actualizar la imagen de los negocios y captar clientes

Para atraer nuevo público hacia un establecimiento determinado, el ambiente que se ofrece a los visitantes es un factor crucial. Cuando los consumidores se sumergen en una atmósfera cálida, envolvente y acogedora, sienten un mayor nivel de satisfacción en su visita y esto los incentiva a realizar una compra.

No obstante, para alcanzar este objetivo se requiere de una renovación de las instalaciones bajo una perspectiva profesional especializada en el diseño de interiores, como la de INDAStudio. Con más de 15 años de experiencia en el sector, este estudio de interiorismo domina los elementos clave para modernizar cualquier negocio y así captar nuevos clientes.

Un novedoso enfoque en interiorismo diseñado para atraer nuevos clientes INDAStudio es un estudio de interiorismo que se especializa en diseñar, renovar y transformar las instalaciones de diversos espacios gastronómicos, bodegas y hoteles, para ayudarlos a generar impacto y atraer nuevos clientes. Su equipo profesional comprende que cada detalle incide en la percepción del cliente, en su nivel de satisfacción y su deseo de consumir o retornar al establecimiento correspondiente.

Es por ello que sus proyectos se diseñan de forma exclusiva, bajo un método único caracterizado por la aplicación del neurointeriorismo en 4 factores (cliente, contexto, confort y customización). Esta noción consiste en el estudio de los hábitos de consumo desde la neurociencia, para posteriormente aplicar estas observaciones hacia el diseño de interiores.

Esto posibilita la configuración de un área cómoda, acogedora y estimulante, que promueve las experiencias y sensaciones positivas en los consumidores. Asimismo, también favorece el bienestar y productividad del personal porque se proporciona un ambiente de trabajo funcional, con una distribución del interior que simplifica sus diferentes actividades.

Además, cada proyecto se planifica bajo un enfoque personalizado que se adapta al contexto e imagen del respectivo negocio, con el fin de favorecer la visibilidad de su marca y ayudarla a destacar frente a sus competidores.

Cómo incide el interiorismo en la captación del cliente Más allá del aspecto estético, el diseño de interiores tiene varios efectos clave en la captación y fidelización de clientes. Una de ellas es la capacidad de potenciar la primera impresión. Mediante el interiorismo estratégico, se pueden rediseñar las instalaciones para cautivar a los visitantes desde el primer momento, lo que estimula a que se queden y exploren el local.

Por otro lado, el uso de determinados colores, la disposición del mobiliario y los detalles decorativos aportan una personalidad particular al espacio, ya sea de tono confortable, armónico, enérgico, inspirador o el estado de ánimo que el negocio requiera proyectar. Además, estos elementos contribuyen a conformar una narrativa en el área, donde los asistentes entienden fácilmente su rol y se sienten invitados a participar.

No obstante, para lograr todas estas características, es fundamental acudir con un estudio de interiorismo profesional como INDAStudio. Gracias a conocer en profundidad la psicología del consumidor, esta firma ejecuta las renovaciones y adecuaciones pertinentes para que cada negocio logre atraer a su público objetivo.