El Street Food Market llega esta semana por primera vez a La Vila Joiosa

Desde este jueves y hasta el domingo, las mejores foodtrucks con una gastronomía de calidad en un espacio junto al mar y actividades gratuitas para todas las edades, donde destaca el directo de Grison Beatbox El próximo jueves 13 de junio a las 19h y hasta el domingo 16 a las 23h se podrá disfrutar de la primera edición del Street Food Market en la Playa de la Mallaeta.

Como en todas las ediciones de Alacant Street Food Market Tour, los asistentes podrán degustar de una variada gastronomía de calidad a un precio asequible, amenizado con música y actividades gratuitas, todo ello al aire libre.

En esta primera edición de La Vila Street Food Market se contará con una diversidad de conciertos, actividades familiares y una zona de Mercado de Diseño con ilustradores, diseñadores y artesanos de la provincia y será de acceso libre durante los horarios del Street Food Market.

Durante los días 13, 14, 15 y 16 de junio habrá toda una variedad de comida que incluye diversas ofertas gastronómicas de todo el mundo como tex mex, perritos, hamburguesas o crepes, servidas en las ya míticas furgonetas vintage.

Programa gratuito de actividades

Todas las edades podrán divertirse con una programación especial para el evento: para los más pequeños se cuenta con actividades de cuentacuentos y el Payaso Edy. Para los adultos hay programado un total de 4 actuaciones con diversos estilos musicales para cubrir todos los gustos.

El escenario lo inaugurará Flaco y sus Canciones el jueves por la noche. El sábado por la mañana habrá un tributo a The Beatles con The Liverpool Band y la noche del domingo será el turno de Keeng con un tributo a Queen.

Como novedad, en esta edición está programado el viernes la Noche de Comedia con GRISON BEATBOX desde La Resistencia. Además, durante todos los días habrá música en directo y DJ.

Para acompañar a la gastronomía se instalarán barras de bebida con cerveza, refrescos o mojitos, y el mercado estará amenizado, como ya es habitual, con DJ Adriasola cuando no haya actuaciones en directo.

Disfrutar de la gastronomía como de los conciertos y actividades es gratuito.

Complemento ideal del festival Maror Fest

En esta primera edición el Street Food Market se ha unido al festival de música rock Maror Fest, por lo que el sábado por la noche el acceso al recinto será con entrada y se disfrutarán de grupos como La Fúmiga, Ciudad Jara, Maluks, Niuss, Jazzwoman y Bultacos.

Se puede adquirir las entradas para el festival en marorfest.com



Acerca de Street Food Market

El Street Food es un mercado gastronómada formado por camiones, furgonetas, caravanas, tenderetes y carritos de food trucks con estética vintage, que ofrecen una amplia oferta gastronómica de calidad.

Su objetivo es unir la cultura gastronómica a la cultura del uso y el disfrute del espacio público. Más información en www.alacantstreetmarket.com.