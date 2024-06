¿Cuántas mujeres rectoras hay en España?

¿Cuántas mujeres rectoras y vicerrectoras existen en las universidades españolas? ¿De las noventa y pico universidades españolas existentes públicas y privadas, cuántas son…?



En 1990, debo y vuelvo a citar al maestro del columnismo F. Umbral, en un artículo que tituló: Machismo universitario, publicado en El Mundo, el 08 de enero de 1990, indica que en esos momentos no hay ninguna mujer rectora, y, solo uno de cada diez vicerrectores es mujer –recuerde que podría construir este artículo sin citar a Umbral, y, usted no se percataría, pero me parece de justicia, dar al César lo que es del César, y, el tema me lo ha proporcionado su artículo-.

Estamos hablando de 1990, espero y supongo y muestro que esta cifra ha/habrá cambiado… Según la maquinaria de datos de Internet, en estos momentos 2024, indica hay 16 mujeres rectoras en las universidades españolas, ocho públicas y ocho en privadas… En otro lugar de Internet, dice que hay 23 mujeres rectoras de 91 universidades que existen en España en estos momentos. Porque no olvidemos que alumnas universitarias son el 56 por ciento, frente al cuarenta y tres por ciento de hombres…

Aquí, quisiéramos que nos fijásemos en algunos puntos, que ya Umbral, no entro si era muy machista o no lo era, ni entro que entidades y organizaciones de mujeres estuvieron en contra de este autor, hoy, tenemos que aceptar y admitir, que sin entrar si ese juicio era verdadero o no lo era. Lo que si es cierto, bajo mi modesto entender y comprender, que no defendió la continencia sexual, y que en sus palabras al menos, incentivó la lujuria. Y, la lujuria, sea teórica o sea práctica es un mal grave humano, con consecuencias negativas en multitud de aspectos de la realidad. El machismo o la exageración del feminismo puede ser dos caras de ese error de la lujuria, o de no entender, de forma más racional y más moral y más sana la sexualidad humana.

Pero decíamos que aquí, en este tema, Umbral defendió a la mujer, y, la defendió en un tema muy importante. Creo que como estrategia de y defensa de la mujer, en mi modesto entender, deberían y deberíamos fijarnos más en puntos concretos, y, no en generales. No en hablar tanto del machismo en general, sino en aspectos de la discriminación de la mujer, en los que esté. Porque también hay que indicar, que quizás las cifras de mujeres en sanidad y en la enseñanza, está equiparada, o, incluso mayor el de mujeres que de hombres. Y, habría que ver por estamentos-estratos-niveles en la sanidad y en la enseñanza también…

Uno, sabe y calla, y habla y no sabe. Este es el defecto y el error de los humanos. No puedo entender y comprender, como alguien, de buen corazón y de buen entendimiento quiera darle menos derechos a su madre o a su hija o a su nieta o a su abuela, porque precisamente, tienen dos tetas mayores, y, darles más derechos a su padre, su hermano, su hijo o su nieto, porque tienen dos tetitas más pequeñas. No puedo entenderlo y no puedo comprenderlo.

Pero también hay que indicar que reivindiquemos lo que debemos reivindicar, tengamos la prudencia de ser racionales y prudentes. No se le puede decir, a una persona varón, que trabaja dieciséis horas al día, que es un machista porque no haga una cama en su casa. Estamos hablando de dieciséis horas al día, la mitad en días de fiesta… Tengamos prudencia y racionalidad, porque me parece, que cuándo se habla que todo es machismo, no nos damos cuenta, que con esa estrategia lo único que hacemos es conseguir menos y menos deprisa y menos profundidad los cambios que deseamos. Porque entonces los hombres y los varones todos se ponen a la defensiva. Pero si dices, que hay menos rectoras que rectores en las universidades todo el mundo puede entenderlo y comprenderlo. Y, a continuación pensar porqué motivo o porqué causas puede suceder esta realidad, e irlo resolviendo…

Vienen culturas que traen en sus mentes y en sus normas, una restricción de derechos de las mujeres. No nos engañemos. Vienen tiempos que puede ser que vengan las olas y oleadas de restricciones de derechos a las mujeres. No está tan claro que Occidente y su cultura vaya predominando por el mundo y por el planeta. Al menos, yo no lo tengo claro y no lo percibo con evidencia. No estoy seguro que las mujeres de dentro de cincuenta años, en general, en el mundo tengan más derechos que ahora, no sé si tendrán menos…

Por la sencilla razón de los cinco o seis grandes continentes geográficos culturales y metafísicos, la mitad al menos, otorgan a la mujer menos derechos. Y, el problema que tenemos, es que si acaban teniendo la hegemonía mundial, o quizás Occidente disminuye su presencia y su poder en el mundo, los derechos que Occidente ha proclamado disminuyan, y, los derechos de la mujer también. Este es el drama que tenemos. Miren la demografía de Europa en el conjunto del planeta…

Por eso, reivindico seamos prudentes en este tema. Seamos prudentes en esta cuestión. Vayamos fijando derechos concretos. No hablemos de fórmulas generales y generalizadas. Porque la mayoría de varones y de hombres, quieren que sus hijas y sus nietas y sus biznietas tengan los mismos derechos que sus hijos, nietos y biznietos. Contemos con las aportaciones de los hombres-varones para que las mujeres-hembras tengan los mismos derechos, hoy, y, dentro de cien años, en todo el planeta y en todas las culturas. Paz y bien…