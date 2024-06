Denunciado por amenazas un taurino de Albal

Como es habitual, las personas que son violentas con los animales lo son con las personas y por ello, a través de la red social Instagram me han llegado unas amenazas por parte de un taurino del pueblo de Albal que fue denunciado este jueves frente al juzgado de instrucción 2 de Catarroja en funciones de guardia y cuya acusación por amenazas y coacciones llegará al juzgado de instrucción que por turno de reparto corresponda por ambos delitos leves.





El comentario deja poco lugar a la interpretación: "Ye tu mal parido, como te vea hoy por la plaza de toros de albal, te voy a partir la cara entendido a ti i Alós que vengan ale un saludo cara culo mal parido que tú madre cuando naciste no sabías si eras persona o cerdo".

Dichos comentarios son constitutivos de un delito de coacciones y otro de amenazas como recoge nuestro código penal claramente, pues mediante la intimidación pretende evitar el hecho de que se pudieran convocar protestas durante la temporada taurina o que alguien vaya a grabar como maltratan a los animales, pues las amenazas van contra mí y contra todo un movimiento en defensa de los animales.

Por mi parte, como denunciante, en ningún momento he anunciado ninguna movilización o acto allí, pero sí que sigue mis redes sociales por la lucha en contra del maltrato a los animales, maltrato que como vemos cada vez está más relacionado con la violencia también a las personas.

Sí es cierto que durante el verano aleatoriamente se documentan algunos festejos taurinos y si no tienen nada que ocultar, no debería preocuparle y tal vez la violencia tenga que ver con que el año pasado durante la celebración del tiro y arrastre de Albal acudió un cámara del partido Animalista PACMA para grabar los abusos y maltratos físicos que sufrían los caballos como públicamente fue conocido en los medios de comunicación.

El comentario poca interpretación tiene, pues dice claramente que me va a partir la cara y claramente anuncia que no tenemos derecho de acudir a un lugar público o que de lo contrario, va a actuar con violencia y es por eso que esta parte entiende que mediante las autoridades debe identificarse al autor de dichos comentarios para ser citado a un juicio por delito leve en el que la parte actora pedirá la condena por coacciones leves y amenazas.

Está claro que una persona violenta con los animales no tiene problema en actuar así contra las personas y no sé a qué esperan las administraciones para atajar la tauromaquia y todo espectáculo con animales.

El conseller Vicente Barrera y antiguo torero, ahora le ha dado por regalar 30.000 € a la fundación toro de lidia para fomentar el sadismo de las novilladas en la Comunidad Valenciana, a lo que se suman larguísimas y enormes subvenciones de las que vive este anacrónico negocio.

Esa denuncia se suma a otra que el pasado verano tuve que interponer sobre otras amenazas en Beniparrell cuyo procedimiento no salió adelante bien por negligencia de la Guardia civil.

Ante la violencia taurina, hay que acudir a los tribunales para que al menos, se responsabilicen de lo que hacen.

Las administraciones siguen permitiendo que una minoría de violentos impongan su tradición obsoleta y cruel, pero afortunadamente la mayoría de la sociedad lo rechazamos como demuestran todas las encuestas y por ello, te pido que entres en la web noesmicultura.org buscando tu lugar más cercano para firmar la iniciativa que pretende desproteger la tauromaquia quitándola de patrimonio cultural.